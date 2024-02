A magyar válogatottnak meg kell ragadnia az utolsó esélyt

Az első két nekifutásra nem sikerült valóra váltani a reményeket. A tavalyi fukuokai világbajnokságon csak az akkori Európa-bajnok spanyoloktól és a világverő amerikaiaktól kapott ki a női vízilabda-válogatott, amivel a 6. helyre szorult – ez Bíró Attila szövetségi kapitány állásába került, illetve az olimpiai kvótába, amely csak az első két helyezettnek járt. A várt új lendület a társkapitányok, Mihók Attila és Cseh Sándor kinevezésével sem érkezett meg, januárban az eindhoveni Eb-n az 5. helyre futott be a csapatunk, így a vízilabdázóknak a ma kezdődő dohai vb-n lesz rá utoljára alkalmuk, hogy kvótát szerezzenek Párizsba.

és a női válogatott számára óriási a tét Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A női vízilabda az ezredforduló óta szerepel az olimpiai programban, a magyar válogatott azóta csak egyszer, 2000-ben nem volt tagja a mezőnynek. Hogy ez ne forduljon újra elő, a Tokióban bronzérmes csapatnak – az erőviszonyokat figyelembe véve – a még szintén nem kvalifikáló olasz és kanadai válogatott közül legalább az egyik előtt kell végeznie Dohában. A magyar hölgyek Új-Zélanddal, Szingapúrral és Ausztráliával csapnak össze. A neheze csak ezután jön: hacsak nem történik nagy csoda, a negyeddöntőben az ameri­kaiak vagy az Eb-győztes hollandok következnek. Győzelem esetén szinte zsebben érezhetjük a kvótát, vereség esetén várhatóan a helyosztókon dől el, melyik két csapat foglalhatja a repülőjegyét Párizsba.

Ebben kell javulnia a válogatottnak

A kiutazást megelőző sajtótájékoztatón Mihók Attila elárulta, az Európa-bajnokságon mutatott teljesítményhez képest milyen téren kell javulnia a magyar csapatnak.

– Fizikálisan az Eb-n eljutottunk arra a szintre, ami elégséges lehet a jó eredményhez, amivel elégedettek lehetünk és elérjük a kitűzött célunkat. Ugyanakkor nem könnyű a kontinenstorna és a világbajnokság között két-három hétig szinten tartani egy társaságot, ennek ellenére, egy pár napos pihenőt belekalkulálva, erre törekedtünk.

Taktikailag nagyon jelentős változásokat nem lehet ennyi idő alatt elérni, ez egyáltalán nem is állt szándékunkban. Azokat az alapokat szeretnénk viszontlátni, amelyek az Eb-n is domináltak, természetesen bizonyos részletekben, elsősorban a védekezésbeli hatékonyságot illetően szeretnénk változásokat elérni.

A magyar válogatott számára a felkészülési időszak még nem ért véget, sőt a vb első hetében is tart.

– Az idő rövidsége miatt, illetve azért is, mert ez még mindig egy nagyon fiatal házasság a csapat és a stáb között, ezt az egy hetet is arra kell felhasználnunk, hogy készülünk. Még az ausztrálok elleni meccs is bizonyos szinten a felkészülés utolsó állomása lehet számunkra. Egy világbajnokságon ez furán hangzik, de azon a találkozón sem fog eldőlni semmi, Tulajdonképpen a negyeddöntővel fogjuk kezdeni ezt a világversenyt – világított rá a társkapitány.