„Lélekölő, amikor az utolsó névsorolvasásnál mégsem hallod a neved”

– Barcelonában még a repülőtéren hívott félre s mondta, hogy gratulál a kerettagsághoz. Néhány másodpercig szóhoz sem jutottam, csak annyit tudtam kinyögni, hogy köszönöm – elevenítette fel a kérdésünkre Kovács Péter, miként tudta meg, hogy bekerült a vb-csapatba. Majd rögtön hozzátette, noha a társaktól is kedvező visszajelzést kapott az Eb-n, tisztában van vele, a vb-n még többet kell nyújtania.

A kép bal szélén Hárai Balázs, a jobbon Kovács Péter. Utóbbi utazik a vb-re. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Német Toni helye lényegében biztos volt a keretben, Kovács Péter Hárai Balázzsal volt versenyben, hogy ki legyen a másik center.

– Ez nem okozott közöttünk feszültséget – szögezte le a 32 éves játékos, majd szerényen hozzátette: – Úgy kezdtem meg a munkát, hogy egyáltalán nem biztos a helyem a csapatban. Próbáltam nap mint száz százalékot nyújtani. A felkészülés velejárója, hogy menet közben ki lehet esni. Ha történetesen én maradok ki, akkor sem neheztelhetnék senkire, csakis magamra.

Kovács Péter egyszerre újonc és rutinos játékos

Kovács Péter nem egészen újonc, hat éve már volt kerettag, sőt az egyik felkészülési tornán két mérkőzésen játszott is a válogatottban. Világversenyen azonban csak idén először került csapatba. Az elmúlt években le is mondott róla, meg nem is, hogy újra válogatott lehessen.

– Hat éve azért küzdöttem, hogy újra kapjak meghívót, aztán persze ahogy teltek-múltak az évek, kezdtem lemondani róla. De inkább csak tudat alatt, a mentalitásom mit sem változott, igyekeztem a klubomban mindig száz százalékot nyújtani. Már az is nagy öröm volt, hogy a fiatalok mellé bekerültem az Eb-csapatba. Biztos vagyok benne, hogy ezek a srácok még sok örömöt okoznak a magyar szurkolóknak, s úgy voltam vele, majd elmondhatom, ott voltam velük a kezdeteknél – ecsetelte rokonszenvesen.

S hogy akkor most Kovács Péter rutinos játékos vagy újonc?

– Is-is – találó választ adott erre a kérdésre.