Kimaradt a vb-csapatból a sportág korszakos klasszisa

dilemmáiról mi sem árulkodik pontosabban, mint hogy múlt szerdán, a Franciaország ellen a Komjádiban 14-10-re megnyert felkészülési mérkőzés után még szombatra ígérte a kerethirdetést, amiből előtt vasárnap, majd hétfő este lett. A január elején a horvátországi Európa-bajnokságra nevezett csikócsapat a csoportkörben előbb Olaszországot, majd a négy közé jutásért Szerbiát győzte le, s annak dacára megállta a helyét, hogy a torna hajrájára a betegség ledöntötte majd a fél csapatot. Több ifjú bizonyította, hogy nem csupán epizodistaként, hanem vezéregyéniségként is lehet rá számítani, ami után a szövetségi kapitánynak alaposan át kellett gondolnia, kiket nevezzen a dohai világbajnokságra. Nyilván a tavalyi, fukuokai vb-n aranyérmes csapat az alap, de egy-egy változtatás a világbajnoki cím dacára sem ördögtől való.

Hárai Balázs, amikor a medencében volt, a horvátok nem tudták tartani az Eb-elődöntőben. Varga Zsolt úgy látja, a center még nincs százszázalékos állapotban. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Előzetes esélylatolgatásunk kiállta a gyakorlat próbáját. Varga Zsoltnak a legtöbb fejfájást valószínűleg az okozta, Hárai Balázst nevezze-e az idei vb-re.

Varga Zsolt Párizsra tartalékolja Hárai Balázst?

A világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes center a 2022-es hazai vb után alávetette magát a csuklóműtétnek annak érdekében, hogy tokói ígéretének megfelelően ott lehessen a párizsi keretben. Ám a felépülése több időt vett igénybe a reméltnél, ezért Japánba még nem tartott a többiekkel. Zágrábban már játszott, ám ő is azok közé tartozott, akik betegséggel küszködtek. Pufi már 36 éves, a centereknek ráadásul átlagon felül megpróbáltatásokat kell kiállniuk, a testük is jobban elhasználódik. Hárainak is már sajog mindene, de Párizsban még ott szeretne lenni. Ha egészséges, senki sem vonja kétségbe a helyét a csapatban, ám be kell osztani az erejét. Varga Zsolt valószínűleg ezért döntött úgy, hogy a dohai keretbe nem nevezi be.

Német Toni mellett Kovács Péter lesz a másik center, aki 32 évesen megkapja élete lehetőségét.

Három vb-újonc: Bányai, Tátrai és Kovács

A fiatalok közül, ahogy Varga Dániel megjósolta, Fekete Gergő, Vigvári Vince és Tátrai Dávid is bekerült a keretbe. Persze ez nem meglepetés. Nagy, Fekete és Vigvári már tagja volt a tavalyi vb-győztes gárdának is, a csupán 20 éves Tátrai pedig a magyar póló legnagyobb alakjait idéző erényeket csillogtatott az Eb-n.

Kérdéses volt még az is, hogy a két alapember, és mellé bekerül-e harmadik balkezesként Burián Gergely. Nos, Varga Zsolt úgy döntött, elég két balkezes, így Burián ismét kimaradt a vb-csapatból.

A szövetségi kapitánynak, azt kellett még eldöntenie, hogy mögött ki legyen a második számú kapus. Nos, Varga Zsolt választása az Eb-n szintén meggyőző teljesítményt nyújtó Bányai Márkra esett.

A Fukuokában világbajnok csapatból ezek figyelembevételével a kapus Lévai Márton mellett Molnár Erik és Vigvári Vendel maradt ki, értelemszerűen három, vb-újonc került be: Bányai, Tátrai és Kovács.