Egyetlen napja maradt a magyar válogatott szövetségi kapitányának

Közhely, hogy a férfi-vízilabdaválogatott minden hazai fellépése ünnep, de így igaz. A szerda este a Komjádi-uszodában a Franciaország elleni felkészülési – régi nevén barátságos – mérkőzésre elővételben elfogyott minden jegy. Erre a találkozóra már beszálltak azok is, akik kihagyták az Európa-bajnokságot: Manhercz Krisztián, Jansik Szilárd, Angyal Dávid és Német Toni is ott volt a csapatban. Kimaradt ugyanakkor Burián Gergely, Fekete Gergő, az idősebbik Vigvári fivér, Vendel, továbbá Hárai Balázs. Utóbbit már csak annak bizonyságául is örömmel láttuk volna, hogy felgyógyult a betegségéből és sérülés sem kínozza, de a szakvezetők jobbnak látták, ha a Pufi becenevű center pihenőt kap.

Vigvári Vince a franciák ellen is bizonyított Fotó: MTI/Illyés Tibor

Három negyeden át csikorgott kicsit a játék, némi fáradtság, illetve könnyelműség jeleit is észlelhettük, leszámítva persze a csapatkapitány Jansik Szilárdot, aki szokás szerint ezen a tét nélküli meccsen is ezer fokon égett. Az utolsó nyolc perc előtt még döntetlen, 8-8 volt az állás, a szünetben finoman ki is osztotta a játékosokat, akik a hajrára megrázták magukat, és végül magabiztos, 14-10-es győzelmet arattak.

Varga Zsolt: A játékhiányt kell orvosolni

– A franciák az elmúlt évben rengeteget fejlődtek, jó szakmai háttérrel dolgoznak, ez meg is látszik a játékukon. Nagyon jó ellenfélnek bizonyultak, hogy végre játékba lendüljünk. Bennünket ugyanis most leginkább a játék hiánya jellemez. Utazunk Barcelonába, ahol igyekszünk kimaxolni a lehetőséget, hogy minél többet játszhassunk – értékelte a találkozót Varga Zsolt.

E napokban persze nem a franciák elleni összecsapás végeredménye tart lázban mindenkit, hanem a közelgő határidő: szombaton kell leadni a tizenöt fős világbajnoki csapat névsorát. Hivatalosan természetesen senkinek sincs biztos helye, de – miként korábban megtettük – azért durván a keret kétharmada fixnek tekinthető, még ha ez ellen Varga Zsolt is nyilván tiltakozna.

Tátrai és Vigvári Vince ismét bizonyított

Az Eb után bátorkodtunk azt írni, hogy Vogel Soma, Zalánki Gergő, Vámos Márton, Manhercz Krisztián, Varga Dénes, Jansik Szilárd, Német Toni, Hárai Balázs, Angyal Dániel, Nagy Ádám és Fekete Gergő kihagyhatatlannak tűnik. Egyetlen kiegészítéssel ez egy hét múltán is megállja a helyét: nem tudhatjuk, hogy Hárai milyen állapotban van. Varga Dánielre is hivatkozva a lajstromot talán kiegészíthetjük Tátra Dáviddal és Vigvári Vincével, akik a franciák ellen is bizonyítottak. Ám mi sem természetesebb, hogy ők maguk nem voltak maradéktalanuk elégedettek a teljesítményükkel.

– Az elején kihagytam két ziccert, de pozitív, hogy túl tudtam lépni ezen. Örülök a két gólnak, mert fontos pillanatban jöttek, de még inkább annak, hogy a végére össze tudtunk állni és ikszről magabiztos győzelmet arattunk – mondta a saját teljesítményéről Vigvári Vince, majd a keretbe kerülésről szólva így folytatta: – A válogatottban minden edzésen bizonyítani kell, minden egyes meccs öröm és lehetőség arra, hogy megmutassam, itt a helyem. Természetesen szeretnék bekerülni a keretbe, örülök neki, hogy ez a mérkőzés jól sikerült.

Az ifjabbik Vigvári elárulta: a nagymamája, Makray Katalin olimpiai bronzérmes tornász, Schmitt Pál felesége révén értesült Varga Dániel dicséretéről, de mint klubedzője, Varga Dániel négyszemközt a hibáiról is beszélt neki.

Jansijk Szilárd: Senkinek sem biztos a helye

Miként már utaltunk rá, talán Jansik Szilárd játszott a legnagyobb elánnal, öt góllal a csapat legeredményesebbje volt, pedig neki már aligha kell bizonyítani.

Jansik Szilárd öt gólt dobott a franciáknak Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

– Ha már egyszer beugrunk a vízbe, így kell játszani. Ez nem mindig könnyű, de telt házas Komjádiban kutya kötelesség. Nem lesz már több hivatalos mérkőzésünk a vb előtt, kiemelten fontos volt, hogy nagyon hajtsunk – értékelt a csapatkapitány, majd hozzátette, elfogadta a döntést, hogy ő is kihagyta az Eb-t. Az élesedő konkurenciáról pedig így elmélkedett: – Senkinek sem biztos a helye, mindenkinek folyamatosan teljesítenie kell. Ha egy-egy fiatal ott kopogtat, s egy-egy mérkőzésen jobban játszik mint, mi, idősebbek, az arra sarkall, hogy még többet edzünk. Addig szeretnék a válogatottban szerepelni, ameddig csak lehet.