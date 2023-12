Két nagy visszatérővel utaznak világbajnok pólósaink az év eleji Eb-re

A tizenötből hat fukuokai világbajnok utazik a zágrábi Európa-bajnokságra, ahol hét olyan játékos szerepel majd a férfiválogatottban, akik korábban nem játszottak még kontinensviadalon. A jelentősen megfiatalított együttesben hat junior világbajnok kap helyet a júniusban az U20-as viadalon taroló gárdából, igaz, ketten „átfedésben vannak” a felnőtt vb-aranyérmesekkel, hiszen Molnár Erik és Vigvári Vince mindkét bajnokcsapatban szerepelt. Rajtuk kívül Fekete Gergő, Pohl Zoltán és Vigvári Vendel lesz ott a felnőttek között a világ tetejére érő együttesből, míg az U20-asok közül Molnárékon kívül a kapus Gyapjas Viktor, valamint Tátrai Dávid, Varga Vince és Vismeg Zsombor került be a keretbe.

Akad két nagy visszatérő is, az egyik a 2013-ban világbajnok, három olimpián is megfordult centeróriás, Hárai Balázs, aki az elmúlt másfél évben ismét sérülésekkel bajlódott, de most harcra kész. Illetve Burián Gergely, aki remekül játszott a 2022-es spliti Eb-n, viszont tavaly az utolsó keretszűkítésnél nem került be a vb-csapatba.

Pályafutása első Eb-jére készülhet az abszolút újoncnak számító szolnoki kapus, Bányai Márk, továbbá Kovács Péter és Szeghalmi Zsombor, az U20-as világbajnokok közül Gyapjas, Tátrai, Varga és Vismeg, sőt, Vigvári Vince is, aki előbb lett világbajnok, minthogy felnőtt Eb-n szerepelt volna.