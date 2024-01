A kapitány kimondta: a vb-n valakinek el kell vinnie a balhét

Mihók Attila társ-szövetségikapitány szerint a kitűzött cél, az olimpiai kvóta megszerzése most mindent felülír.

– Ami biztos, hogy a csoport első helyéről az ausztrálok elleni mérkőzés dönt, majd az amerikaiakkal vagy a hollandokkal találkozunk, és aki jártas a női szakágban, az tudja: mindhárom ellenfél rettentően fizikális játékot játszik. Remélem, senki nem érti félre, de ezeken a meccseken úgymond valakinek „el kell vinnie a balhét”, azaz a rendkívül erős centerekkel nem feltétlenül a legfiatalabb vagy a más szempontból kulcsszereplő játékosainknak kellene felvenniük a harcot, ez indokolta többek között a változtatást. Elég egyértelmű a feladat, azaz most a pillanatra kell koncentrálni, és ennek kell mindent alárendelni – fogalmazott a magyar szövetség pénteki közleményében Mihók Attila, aki Cseh Sándorral közösen jelölte ki a vb-re utazó 15 fős csapatot.

Az év eleji, eindhoveni Európa-bajnokságon ötödik nemzeti csapatnál gondot okozott Gurisatti Gréta szemsérülése. Ennek kapcsán a szakvezető jelezte: a most benevezett tizenöt játékos nagyjából harcra kész, bár az Eb előtt sem volt rózsás a helyzet.

– Ahhoz képest, ahogy nekiindultunk az Eb-felkészülésnek, én aláírtam volna azt, amilyen állapotban nekiindultunk végül Eindhovennek, hiszen Rybanská Natasa november végén kezdte meg egyáltalán a vízi edzéseket, és még most is érzékeny a válla, Rebecca Parkesnál is felvetődött, hogy a biztos gyógyuláshoz még kellene neki két hét kihagyás, Szilágyi Dorkánál gerincsérv-problémák jelentkeztek, és ehhez jött még Gurisatti Gréta szemsérülése Eindhovenben. Ezek után a legutóbbi, KSI-fiúk elleni edzőmeccsen Vályi Vandának ellőtték a könyökét. Viszont ez a sport, ezzel együtt kell élnünk, és én nagyon bízom benne, hogy amikor a nagyon fontos mérkőzések kezdődnek, mindenki játékra kész lesz, és legalább olyan állapotban, mint amilyenben a héten végezték az edzéseket.