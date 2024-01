Djokovics mélyponton, ilyen verésben még nem volt része

Az nem jelent óriási meglepetést, ha Jannik Sinner legyőzi Novak Djokovicsot, a 2023-as év végi három egymás elleni mérkőzésük közül kétszer sikerült neki. De arra vélhetően kevesen számítottak, hogy az olaszok üdvöskéje a saját királyságában, az Australian Open elődöntőjében lemossa a pályáról a tízszeres győztest.

Jannik Sinner nagy tettet hajtott végre Djokovics lesöprésével Fotó: EPA/James Ross

Pedig pénteken ez történt. Djokovics az első két szettben mindössze három játékot tudott nyerni, és bár a harmadik játszmára feljavult, és rövidítésben az övé is lett a szett, a negyedikben 2:1-nél elveszítette az adogatását, Sinner pedig végigvitte a bréket. A 22 éves játékos 6:3-mal húzta be a negyedik szettet, ezzel pályafutása során először Grand Slam-döntős. Vasárnap Alexander Zverev vagy Danyiil Medvegyev legyőzésével az első trófeáját is megszerezheti.

Djokovics sokkolta önmagát

Sinner rászolgált arra, hogy idáig jusson, ezt természetesen Djokovics is elismerte.

– Először is szeretnék gratulálni Janniknak. Megérdemelten jutott ő a döntőbe, lemosott engem a pályáról. Valójában inkább a saját játékom színvonala sokkolt, hiszen semmit sem csináltam jól az első két szettben. Az igazat megvallva, nem emlékszem rá, hogy valaha is ilyen rosszul játszottam volna egy Grand Slam-mérkőzésen

– vallotta be a világelső, aki szerint nem csak pénteken volt árnyéka önmagának. – Nem tudtam kihozni magamból a maximumot az egész tornán, csak a Mannarino elleni teljesítményemmel voltam elégedett. Persze elődöntőbe jutni nem rossz eredmény, de én mindig a legjobbat várom el magamtól.