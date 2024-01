Mi történt? Djokovics így fogadta a Sinner elleni vereséget + videó

Nem volt egy súlycsoportban a két teniszező. Jannik Sinner lényegesen jobban szervált, az alapvonalcsatákban is keményebben ütötte a labdát, mint Novak Djokovics. A világelső a simán elvesztett első két játszma után még összekapta magát, és rövidítésben hozta a harmadikat, de a harmadikban visszaállt a korábbi rend. Ott ment el a mérkőzés, hogy az ő szempontjából 1-2-nél Djokovics 40-0-ről ismét elvesztette az adogatását, ezután Sinner már megállíthatatlan volt, s 6:1, 6:2, 6:7, 6:3-ra megnyerte a mérkőzést.

Novak Djokovics állta Jannik Sinner tekintetét, miközben gratulált neki. Fotó: AFP/Lillian Suwarumpha

Djokovics a mérkőzés során kivételesen nem került összetűzésbe a közönséggel. Az utolsó poén után a hálóhoz kocogott, kezet fogott Sinnerrel, sőt meg is ölelte őt. Utána összepakolt, integetett diszkréten a közönségnek, majd sietősen elhagyta a Rod Laver Arénát. Tudta, hogy ez a nap nem róla szól.

– Nagyon örülök, hogy sikerült győznöm. A szerváim nagyon sokat javultak az elmúlt évben, ennek is köszönhetem a sikert – vágott bele az értékelésébe Jannik Sinner, majd Djokovicsról is volt néhány hízelgő szava. – Hatalmas megtiszteltetés volt, amikor néhány éve egyáltalán csak edzhettem vele. Tavaly is bátorított, amikor legyőzött.

Sinner arról is beszélt, mekkora utat tett meg a dél-tiroli kis faluból, Sexternből indulva, ahol nevelkedett, ahol a szülei, Hanspeter és Siglinde egy sípanzióban dolgoztak. Először ő maga is síelt, de idővel a tenisz lett a befutó.

Mit érezhet Novak Djokovics a vereség után?

– Ez Novak nappalija. Ez az ő otthona. Tapasztalataimból tudom, hogy ezt szeretné megőrizné a saját otthonaként – mondta Novak Djokovicsról a korábbi kiváló cseh játékos, a párosban két GS-tornát nyerő Radek Stepanek.

Maga Novak Djokovics is többször utalt rá, hogy a Grand Slam-tornák közül talán az Australian Open a legfontosabb neki, de legalábbis Melbourne-ben érzi jól magát, ezért is fáj nagyon neki, amikor 2022-ben kitoloncolták. Nos, Jannik Sinner kiparancsolta őt a nappaliból.

Borítókép: Novak Djokovics és Jannik Sinner még össze is ölelkezett a mérkőzés után (Fotó: AFP/David Gray)