A kézisek már a sorsdöntő vb-meccs előtt találkoztak az ellenféllel, nem lett vidám a vége

Hat középdöntős mérkőzést rendeznek a női kézilabda-vb szerdai játéknapján. Rotterdamban a magyar válogatottat is tartalmazó csoport három találkozójára kerül sor, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese 18 órától játszik Románia ellen. Dortmundban eközben többek között Brazília, Norvégia és Svédország is pályára lép, és gyakorlatilag a továbbjutás sorsa is eldőlhet késő estére. A norvég–svéd összecsapást nem erre a napra lehetett várni, ám Tomas Axnér gárdáját meglepetésre felülmúlták a brazilok a csoportkör zárásán, így szükség lehet a skandináv rivális elleni bravúrra a negyeddöntőbe jutáshoz.

Bruna de Paula főszerepet játszott Brazília Svédország elleni sikerében a női kézilabda-vb csoportkörében. Forrás: IHF

Norvégia–Svédország rangadó a női kézilabda-vb-n

Az immáron a kislánya közelsége nélkül készülő Nora Mörk és társai a 20.30-kor kezdődő találkozó esélyesei, a svédeket ráadásul Anna Lagerquist, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC beállójának sérülés okozta hiánya is hátráltathatja. Igaz, az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő Norvégia is gondokkal küzd, a csapat egyes tagjai szerint direkt akarnak kiszúrni a torna favoritjával. Noha a tavalyi olimpia csoportkörében Svédország győzött, előtte 2017-ig kell visszamenni az időben norvég vereségért az egymás elleni mérkőzéseken.

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztató előtt a két csapat tagjai találkoztak egymással a dortmundi szálloda recepcióján, az elmúlt két évben a világ legjobb kézilabdázójának megválasztott Henny Reistad ezután beszélt a várakozásairól:

Általában jó a hangulat, amikor találkozunk egymással, de megértem, hogy a svédek a jelenlegi helyzetük miatt most nem voltak jó kedvükben

– mondta a norvégok klasszisa, aki elismerte, hogy a bosszúra éhes svédeknek talán az egyik legrosszabb ellenfél következik az ő jóvoltukból.

A norvégok a svédek elleni sikerrel a braziloknak kedvezhetnek. Forrás: IHF

Brazília 2013 óta nem látott esély előtt áll

A találkozó előtt még két középdöntős összecsapásra kerül sor Dortmundban: Csehország Angolával (15.30), Brazília pedig Dél-Koreával (18.00) találkozik. Ha Brazília és Norvégia is győzni tud szerdán, akkor onnantól szinte csak matematikai esélye marad annak, hogy ne ez a két csapat jusson a legjobb nyolc közé, így nem véletlen a brazilok bizodalma.