Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

kézilabdaHenny Reistadnorvég női kézilabda-válogatottBruna de Paulanői kézilabda vbsvéd női kézilabda-válogatottbrazil női kézilabda-válogatott

A kézisek már a sorsdöntő vb-meccs előtt találkoztak az ellenféllel, nem lett vidám a vége

A magyar kézilabda-szurkolók alighanem inkább a rotterdami eseményekre figyelnek szerda este, de Dortmundban is rendeznek fontos világbajnoki mérkőzéseket. A női kézilabda-vb IV. középdöntős csoportjában a Csehország–Angola után a Brazília–Dél-Korea és a Norvégia–Svédország mérkőzés is különlegesnek ígérkezik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 12:44
Henny Reistad és társai Svédország ellen folytatják a női kézilabda-vb-t (Fotó: IHF)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hat középdöntős mérkőzést rendeznek a női kézilabda-vb szerdai játéknapján. Rotterdamban a magyar válogatottat is tartalmazó csoport három találkozójára kerül sor, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese 18 órától játszik Románia ellen. Dortmundban eközben többek között Brazília, Norvégia és Svédország is pályára lép, és gyakorlatilag a továbbjutás sorsa is eldőlhet késő estére. A norvég–svéd összecsapást nem erre a napra lehetett várni, ám Tomas Axnér gárdáját meglepetésre felülmúlták a brazilok a csoportkör zárásán, így szükség lehet a skandináv rivális elleni bravúrra a negyeddöntőbe jutáshoz.

Bruna de Paula főszerepet játszott Brazília Svédország elleni sikerében a női kézilabda-vb csoportkörében
Bruna de Paula főszerepet játszott Brazília Svédország elleni sikerében a női kézilabda-vb csoportkörében. Forrás: IHF

Norvégia–Svédország rangadó a női kézilabda-vb-n

Az immáron a kislánya közelsége nélkül készülő Nora Mörk és társai a 20.30-kor kezdődő találkozó esélyesei, a svédeket ráadásul Anna Lagerquist, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC beállójának sérülés okozta hiánya is hátráltathatja. Igaz, az olimpiai és Európa-bajnoki címvédő Norvégia is gondokkal küzd, a csapat egyes tagjai szerint direkt akarnak kiszúrni a torna favoritjával. Noha a tavalyi olimpia csoportkörében Svédország győzött, előtte 2017-ig kell visszamenni az időben norvég vereségért az egymás elleni mérkőzéseken.

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztató előtt a két csapat tagjai találkoztak egymással a dortmundi szálloda recepcióján, az elmúlt két évben a világ legjobb kézilabdázójának megválasztott Henny Reistad ezután beszélt a várakozásairól:

Általában jó a hangulat, amikor találkozunk egymással, de megértem, hogy a svédek a jelenlegi helyzetük miatt most nem voltak jó kedvükben

mondta a norvégok klasszisa, aki elismerte, hogy a bosszúra éhes svédeknek talán az egyik legrosszabb ellenfél következik az ő jóvoltukból.

A norvégok a svédek elleni sikerrel a braziloknak kedvezhetnek
A norvégok a svédek elleni sikerrel a braziloknak kedvezhetnek. Forrás: IHF

Brazília 2013 óta nem látott esély előtt áll

A találkozó előtt még két középdöntős összecsapásra kerül sor Dortmundban: Csehország Angolával (15.30), Brazília pedig Dél-Koreával (18.00) találkozik. Ha Brazília és Norvégia is győzni tud szerdán, akkor onnantól szinte csak matematikai esélye marad annak, hogy ne ez a két csapat jusson a legjobb nyolc közé, így nem véletlen a brazilok bizodalma.

– A csapat erőssége az egység, mi egy szorosan összetartó válogatott vagyunk. Egymásért játszunk, minden alkalommal igyekszünk csapatként küzdeni, függetlenül az ellenféltől. Tudtuk, hogy nehéz csoportunk van, nehéz helyzetekben is voltunk, de küzdöttünk, és végül sikerült legyőznünk Svédországot, Csehországot és Kubát is. 

Megmutattuk, hogy milyen kitartóak vagyunk, és hogy milyen jók tudunk lenni.

– Büszkék vagyunk arra, amit eddig elértünk, és még jobb meccseket játszva szeretnénk biztosítani, hogy a lehető legtovább eljussunk – nyilatkozta a brazilok eddigi legjobbja, a Győrben légióskodó Bruna de Paula.

A legutóbbi két, koreaiak elleni vb-mérkőzésükön nem tudtak győzni a brazilok, akik a 2013-as világbajnoki címük óta csupán egyszer jártak a torna negyeddöntőjében. A jelenlegi keretben szereplő 44 éves Alexandra do Nascimento már a vb előtt utalt rá: szeretné, hogy tizenkét év elteltével a társai is átérezzék, milyen érzés a legjobbak közé kerülni a válogatottal. Efelé szerdán újabb lépést tehet Brazília.

Női kézi-vb: Hol végeznek a magyarok? 
A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekönvédelem

Az apáé az erkölcsi győzelem!

Bayer Zsolt avatarja

Az önvédelemnél már csak egy fontosabb, szentebb és elidegeníthetetlenebb joga van az embernek: megvédeni a gyerekeit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu