Lépett az ügyészség az ukrán kémügyben

A Fővárosi Főügyészség indítványozta, hogy a kémkedéssel gyanúsított, az ukrán kémbotrány kirobbanásával egy időben elfogott Holló István letartóztatását a bíróság három hónappal hosszabbítsa meg – derült ki a vádhatóság lapunknak adott tájékoztatásából. Az ügyben a bíróság napokon belül dönt.

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péterék honvédelmi tanácsadója rendszeres kapcsolatot tartott fenn Holló Istvánnal ( Fotó: HírTV)

Hollóról a Nemzetbiztonsági Bizottság május 20-ai ülése után mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, hogy a férfi neve ellenére ukrán állampolgár, nem rendelkezik és rendelkezett magyar állampolgársággal, és már hosszú ideje a magyar elhárítás látókörében van. Hollót korábban a TEK közreműködésével idegenrendészeti őrizetbe helyezték és vele szemben már kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytat eljárást az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) feljelentése alapján.

Hírszerző tevékenységet folytathatott

Kocsis azt is kifejtette: Holló az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve Magyarország hadseregének és energetikai rendszerének megismerésére vonatkozó aktív hírszerző tevékenységet folytatott. Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati és hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns személyt azonosítottak.

Kapcsolat Ruszin-Szendi Romulusszal?

Holló István ténykedése során közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral és a honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, mindezt szoros összefüggésben tette az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel – tette hozzá még Kocsis, hangsúlyozva, hogy Holló István kapcsolatrendszerében számos, magyar politikai életben aktív szereplő megtalálható. Fontos hozzátenni, hogy a Magyar Nemzet kiderítette, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péterék honvédelmi tanácsadója rendszeres kapcsolatot tartott fenn Holló Istvánnal. Azt, hogy találkoztak, Ruszin-Szendi sem tagadta. Erről, illetve Holló Istvánról bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak.

Borítókép: Az ukrán kém elfogása Budapesten (Fotó: Hatlaczki Balázs)