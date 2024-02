Elég takaros… Elvisszük a magyar válogatott szálláshelyére!

Vízilabdás preferencia: megfelelő az ágyak mérete

Elég takaros – bökte ki Nagy Ádám, aki Vigvári Vincével osztozik a szobáján. Vogel Soma annak örül, hogy az ágyak és a szobák mérete megfelő, ami ugye a vízilabdásoknál fontos szempont. Vámos Márton azt emelte ki, hogy jók, változatosak az ételek, 31 éves korára ő már jó néhány helyen megfordult, s úgy fogalmazott,

pályafutása során ez a szálloda benne van a top háromban.

Vámos Márton egyedül azt bánja, hogy a szálloda nem a tengerparton fekszik, Vogel Soma pedig kissé hosszúnak tartja a világbajnokság helyszínéig, az Aspire Dome-ig tartó utat.

Felhozó mérkőzés vagy kemény csata?

A három játékos a Franciaország elleni negyeddöntőről is elmondta a véleményét.

– Úgy kell készülnünk, hogy ez kőkemény mérkőzés, de ha jól játszunk, kinyithatjuk az ollót. A két csapat között szerintem reális van négy-öt gól különbség – mondta ki Nagy Ádám.

Vámos Márton ugyanazt emelte ki, amit korábban Varga Dénes, miszerint a franciák sokat fejlődtek, amióta horvát edzőt igazoltak.

– Ha megfelelő fókusszal és lelkiállapottal megyünk be a vízbe, akkor nem lehet gond, de ezt is be kell bizonyítani – jelentette ki Vámos Márton.

– A felhozó mérkőzéseken már túl vagyunk, még három mérkőzés van, hátra, igazából most kezdődik a világbajnokság. A franciák már bizonyították, hogy ők is tudnak jól játszani, őket is kell tisztelni, ahogy minden ellenfelünket – Vogel Soma így készül a találkozóra.