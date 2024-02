„Soma zseniális!” „Hál Istennek van egy Vogel Sománk!”

A rendes játékidő után 9-9-re állt a Magyarország–Olaszország csoportmeccs a vízilabda-világbajnokságon, így ötméteresek döntöttek a győzelemről. számtalanszor bizonyította már, hogy e műfaj specialistája, s ezúttal sem hagyta cserben a csapatot. Két büntetőt kivédett, egyet pedig szemmel vert, így nyerte meg e párbajt 6-5-re a magyar válogatott, a mérkőzést pedig 15-14-re és biztosította a helyét egyből a világbajnokság negyeddöntőjében.

Vogel Soma így hárította Renzuto ötméteresét. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A társak természetesen Vogel Somát méltatták.

– Könnyen meg is nyerhetük, s el is veszthettük volna a mérkőzést – mondta Manhercz Krisztián arra célozva, hogy az ötmétereseknél 3-1-es vezetés után Jansik és Angyal sikeres kísérlete is győzelmet ért volna, majd kimondta a lényeget:

A büntetőpárbajban hál Istennek van egy Vogel Sománk, aki megint odatette magát, amikor kellett.

Jansik Szilárd kiméri magának a penitenciát

– Nagy menet volt, az elején el tudtunk húzni 4-2-re, ott úgy éreztem, hogy megfogtuk őket, hogy már a második negyedben fáradtabbak, mint mi, de visszajöttek, sőt, a végén kettővel is vezettek. De nem adtuk fel, soha nem fogjuk feladni, megmutattuk, hogy van tartásunk. Kaptunk szerencsétlen gólokat és elöl is hibáztunk nagyon sokat, de láttuk egymás szemében a hitet, ezért vagyunk mi nagybetűs csapat – ezt már a csapatkapitány Jansik Szilárd mondta, aztán persze ő is kilyukadt Vogel Sománál:

Soma zseniális

Jansik azt sem hallgatta el, hogy már ő lezárhatta volna a mérkőzést.

– Már én befejezhettem volna, emiatt egy kicsit bosszús vagyok, holnap lejövök és addig nem megyek haza, amíg be nem lövök tízet zsinórban. Le kellett volna zárni. Ha nem így alakul, borzasztó mérges lennék magamra – mérte ki magára a penitenciát, de persz elsősorban mégis annak örül, hogy megvan a győzelem, a csoportelsőség.

Vogel Soma: A végjátékban jók vagyunk

A főszereplő, a meccs hőse arra felvetésre, hogy csak a büntetőpárbajig volt izgalmas a mérkőzés, mert hát utána tudhattuk, hogy ő úgy is hozza a magáét, szerényen így reagált:

Ez kicsit nagyképű kijelentés lenne és el is utasítanám.

Aztán inkább rátért a mérkőzés egészének értékelésére.

– Elég hullámzó volt. Még voltak pontatlanságok, leginkább hátul, amiket javítani kell majd, viszont úgy néz ki, hogy a végjátékban jók vagyunk és mínusz kettőről megint fel tudtunk állni. A csapatjátékban kell még javulnunk a következő napokban. Úgy gondolom, hogy ez a mai siker ad nekünk egy elég nagy magabiztosságot, de a földön kell maradni és most kell igazán még nagyobb fokozatra kapcsolni és még koncentráltabbnak lenni.

Borítókép: Vogel Soma Echenique lövését védi a büntetőpárbaj utolsó körében (Fotó: MTI/Kovács Tamás)