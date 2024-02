Vogel ismét igazolta, ő a büntetőpárbaj királya

Nemcsak hanem Kásás Tamás is megérkezett Katarba, s korábbi játékostársa, az immár az elnöki tisztséget betöltő Madaras Norbert társaságában nézte a mérkőzést. Három olimpiai bajnok, összesen hat ökarikás arany birtokosa, ám az olaszok ellen egyikük sem játszott. Kásás és Madaras játékosként már a múlt, Varga Dénes viszont most is tagja a keretnek, de miként szövetségi kapitány még hétfőn elmondta, a betegsége után időre van szüksége, hogy felvegye a ritmust. A rutinos Dumi mellett az egyik újonc, Tátrai Dávid maradt ki az Olaszország ellen benevezett keretből.

Megérkezett Varga Dénes és Kásás Tamás is, egyre népesebb a magyar szurkolótábor. Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

– Del Lungo ismer mindenkit, viszont szeret kottából védeni, ugrik oda, ahová várja a lövést. Picit váratlanabb lövésekkel kellene operálni, de azt sem ész nélkül, nem belelőve a mozgásba, mert abból le fognak fordulni, ha nem lesz gól – előzetesen az olasz kapus szerepét emelte ki mint döntő tényezőt.