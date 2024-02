Vb-rangadó: nekünk fontos lépés, az olaszoknak egyenesen válaszút

Varga Dénesnek még idő kell

Ugyanerre a következtetésre juthatunk abból is, hogy a kapitány még Olaszország ellen sem veti be Varga Dénest. Miként már megírtuk, a tizedik vb-jén részt vevő klasszis betegség miatt egy hetet kihagyott a közös munkából, kedden ugyan megérkezett Dohába, de Varga Zsolt szerint még időre van szüksége, hogy felvegye a ritmust, ezért még pihenteti.

Varga Dumi jobb napjain egyedül is képes eldönteni mérkőzéseket, de rajta kívül is bőven akad meghatározó játékos a csapatban, csak az ő távollétén nem múlhat a remélt győzelem. történetesen az Eb-n is igazolta, hogy irányítóként ő is a világ legjobbjai közé tartozik. Alighanem az olaszok is tisztelik őt, az Európa-bajnokságon, a csoportmeccsen az utolsó pillanatokban lőtt góljával mindenesetre ő volt a végzetük.

Borítókép: Mint általában, irányítóként Nagy Ádám lehet helyettese (Fotó: MVLSZ/Derencsényi István)