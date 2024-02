Eljátszadoztunk a románokkal, de mit mondjunk az olaszokról?

Néhány eredmény a nap korábbi mérkőzéseiről: Spanyolország–Dél-afrikai Köztársaság 21-5, Görögország–Kína 24-6, valamint a magyar válogatottat is érintő D csoportban Olaszország–Kazahsztán 33-3. Utóbbi azt jelenti, hogy a percenkénti gólritmusra az olaszok még rá is tettek egy ráadást. Évek óta mantrázzuk, hogy vízilabdában is egyre tömörebb a nemzetközi élmezőny, annyira azonban még nem, hogy a csupán tizenhat résztvevővel zajló világbajnokságról ne lógna ki néhány csapat bántóan.

Német Toni látványos mozdulattal szerez gólt Románia ellen. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Románia ellen a mieinktől ilyen kiütéses, sőt megalázó győzelmet nem, magabiztosat viszont mindenképpen elvárhattunk. Ennek megfelelően szerzett vezetést, utána aztán a románok kisebb meglepetésre fordítottak 2-1-re. Ijedtségre persze nem volt ok, pólóban a jelentős tudáskülönbség rendre érvényesül. Úgy is elhúzott a magyar válogatott 5-2-re, hogy akadt néhány rossz megoldás: Manhercz kétszer is a kapufát találta telibe, Vigvári mellé ejtett, továbbá Fekete és Tátrai első lövése sem sikerült. A második negyedben 5-2-ről még feljött a két magyarral, Vancsik Leventével és Belényesi Dáviddal felálló román válogatott, de aztán Zalánki belelendült, két szép távoli lövése másokban is levitte a lámpalázat, s zsinórban szerzett öt góllal félidőre eldőlt a mérkőzés (10-4).

A folytatás már inkább csak edzőmeccsnek illett be, Zalánkiék óhatatlanul visszavettek, így a harmadik negyedben egy góllal csökkent a különbség (12-7). az utolsó negyedre helyére ennek ellenére beküldte Bányai Márkot, így a másik két vb-újonc, Kovács Péter és Tátrai Dávid mellett ő is bemutatkozott a világbajnokságon. A zárónegyedben ismét nyílt az olló, a magyar válogatott végül 15-8-ra nyert.

Csoportrangadó, Varga Dénesre várva

Ha mindenáron a pozitívumokat akarjuk kiemelni, akkor a mieink felkészülését jobban szolgálta ez a találkozó a szerdai rangadóra, mint az olaszokét a kazahok elleni fürdőzés. Olaszország ellen nem csupán csoportrangadót vív Varga Zsolt csapata, ahogy előre tudtuk, az első hellyel együtt közvetlenül a nyolc közé jutás lesz a tét. Remélhetőleg már Varga Dénessel kiegészülve, aki kisebb betegség miatt hétfőn még Budapestről drukkolt a társaknak, de kedden útnak indul és a szerdai meccsre már befut Dohába.