Vezére nélkül kezdi meg a vb-t a magyar válogatott

Két magyar a román válogatottban

A mieink az elmúlt napokban a helyi körülményekkel ismerkedtek, a fotózkodás is a kötelező programok közé tartozott, az erről készült videó megtekinthető a Magyar Vízilabda-szövetség Facebook-oldalán. A Románia elleni mérkőzés is még az akklimatizáció jegyében zajlik. A románok újabban feljövőben vannak, hosszú idő után világversenyen ismét bejutottak a legjobb nyolc közé, igaz, a zágrábi Eb-n végül nyolcadikak lettek. A fejlődésben annak is szerepe lehet, hogy az aradi születésű Vancsik Levente után a Nagyváradi VSK másik magyar játékosa, Belényessi Dávid is elfogadta a román szövetség, illetve a jelenlegi szövetségi kapitány, a korábbi olasz válogatott kiválóság, Bogdan Rath invitálását.

A magyar válogatott játékosainak egyiküket sem kell bemutatni. Vancsik Levente is lehúzott két idényt a magyar válogatottban, Belényesi Dávid pedig 2018–2023 között a Szolnoki Dózsa, majd az UVSE pólósa volt, csak tavaly nyáron igazolt haza, Nagyváradra. A magyar válogatott elleni mérkőzés természetesen mindkettőjüknek különleges.

A magyar himnusz nekik is szól

Belényesi Dávid és Vancsik Levente, a román válogatott két erőssége. Fotó: Román Vízilabda-szövetség

– Kavarognak bennünk az érzések, amikor a Himnuszt hallgatjuk. Számunkra ugye mindkét himnusz mond valamit, úgy a román, mint a magyar, éppen ezért megpróbáljuk mindig a legjobbat kihozni magunkból. Dáviddal együtt meg akarjuk mutatni, hogy mi most képviselünk egy országot, de büszkék vagyunk arra is, hogy magyarok vagyunk – beszélt erről a termetes, több mint két méter magas center, Vancsik Levente az erdélyi Krónikának.

A kapás- és rossz kéz oldalon is bevethető Belényesi Dávid pedig ennél is többre tör, nem mondott le arról, hogy egyszer a magyar válogatottban szerepeljen.

– A jelenlegi játéktudásom alapján nem volt várható meghívás a magyar felnőtt nemzeti csapatba. Úgy gondolom, hogy ha a felnőtt román válogatottban megfelelő fejlődést érek el, akkor azért fel tudom hívni magamra a magyar szakvezetők figyelmét is, tehát a magyar válogatottságról nem mondtam le véglegesen. Az számomra egy álom, életcél, amihez talán ezen a kacskaringós úton keresztül juthatok majd el egyszer – árulta el a Vlv.hu-nak még tavaly nyáron.