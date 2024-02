Visszavonul az edzőlegenda, az FTC már az utódját is megtalálta

– Két éve hoztam meg ezt a döntést, amit akkor közöltem a vezetőséggel. Most nem emlékeztetett senki erre, de tartom magam az elhatározásomhoz és ahhoz, amit kimondtam. Nagyon jó érzés lenne bajnoki címmel zárni a karrieremet, de ebben a korban sokkal jobban örül az ember a lányok győzelmének. Ahogy többször láttam őket búskomornak és elkeseredettnek egy-egy zakó után, nagyon szeretném, ha egy ilyen nagy siker után is láthatnám őket – mondta a zöld-fehér klub honlapján a játékosként olimpiai bajnok Gerendás György, aki február 23-án ünnepli a 70. születésnapját.

Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke szerint bár a női csapattal még nem nyert bajnoki címet, a Fradi sokat köszönhet az idény végén visszavonuló szakembernek. – Soha nem felejtem el az első közös sajtótájékoztatónkat Gyurival, ahol azt mondta, hogy eddig minden csapatától bajnokként távozott. Ez akkor is igaz lesz, ha idén már nem sikerülne nyernie, hiszen meggyőzősdésem, hogy a férficsapat első sikereiben és aranyérmeiben Gyuri munkája is benne volt. Éppen ezért én úgy tekintek rá, hogy azt a tervet, hogy ő bajnokként távozzon, teljesítette. Gerendás György mindig is a klub bajnoka marad, hiszen ő az FTC olimpiai bajnoka, tehát ha semmit nem nyer, akkor is a mi bajnokunk marad örökre.