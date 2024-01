A férfiválogatott után a hölgyeknek is meggyűlt a bajuk a görögökkel

Férfiválogatottunk csütörtökön nem tudta legyőzni a görögöket, pénteken a hölgyeken volt a sor, hogy megpróbálják felülmúlni a helléneket a Mihók Attila, Cseh Sándor kapitányi páros első tétmérkőzésén. Mindkét csapat számára nagy a tét az Európa-bajnokságon, mert még egyiküknek sincs olimpiai kvótája – igaz, a mieinkkel szemben a görögök az elmúlt három alkalommal sem jutottak ki az ötkarikás játékokra.

Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Ettől függetlenül erős ellenfélről beszélünk. A mieink tavaly mindhárom meccsüket megnyerték a görögök ellen, de a legutóbbi, 2022-es Eb-n is egymással mérkőzött meg először a két válogatott, és akkor egy góllal a déliek bizonyultak jobban. Aztán pedig egészen a döntőig meneteltek, amelyet végül elveszítettek a spanyolokkal szemben.

Nagyon hasonlított a pénteki mérkőzés forgatókönyve a férfiak csütörtöki csatájához. Először – Kurucz-Gurisatti Gréta révén – a magyarok szereztek vezetést, a görögök viszont gyorsan fordítottak, és aztán a mieink szaladtak az eredmény után. 4-4-ig fej fej mellett haladt a két csapat, majd a második negyed elején a meccs során először kétgólos előnybe került a görög válogatott. Szerencsére nem tartott sokáig ez az állapot, és Garda Krisztina góljainak köszönhetően félidőben 6-6 volt az állás.

Ezek után olyasmi történt, ami a férfiak mérkőzésén nem: a magyar válogatott másodszor is megszerezte a vezetést, Leimeter Dóra volt a gól „elkövetője”. A görögök egyenlítő találatát követően Garda bombázott a kapuba. A sorminta nem változott, egy gól itt, egy gól ott, és ez a negyed is döntetlennel ért volna véget, ha Garda keze nem sül el harmadszor is. Így viszont 10-9-es magyar vezetésnél kezdődött a zárónegyed. Három perc alatt fordítottak a görögök, ezután már nem engedték ki a kezükből a győzelmet. A magyar válogatott 14-12-re kapott ki, szombaton 19 órakor Hollandia ellen folytatja a szereplését.