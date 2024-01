Nadal három meccslabdáról kapott ki, most boldog és aggódik

Rafael Nadal Ausztráliában örvendeztette meg a szurkolóit azzal, hogy közel egy év kihagyás újra egyes mérkőzést játszott. Brisbane-ben nem okozott neki nagy problémát a világranglistán egykoron a harmadik, ma csak a 98. helyet elfoglaló Dominic Thiem legyőzése (7:5, 6:1), majd a következő körben az ausztrál Jason Kublert még simábban, mindössze három játékot veszítve (6:1, 6:2) ejtette ki.

Jordan Thompson már kifogott Nadalon. Fotó: AFP/William West

A pénteki negyeddöntőben aztán a világranglistán 55. Jordan Thompsonnal nézett szembe, aki korábban még csak szettet sem tudott nyerni a spanyol kiválóság ellen. Az első játszma ezúttal is Nadalé lett, majd a következőben három mérkőzéslabdát is kiharcolt, ám mind kihasználatlanul maradt, és az ausztrál játékos kiegyenlített, majd a harmadik szettet is behúzta.

A következő fordulóban, szombat délelőtt a bolgár Grigor Dimitrovval megmérkőző Thompson feltehetően sokáig emlékezni fog erre a napra. – Ez különleges volt. Teljesen megfeledkeztem arról, hogy meccslabdákat is hárítottam. Rafát a hazai közönsége előtt győztem le, és azt hiszem, hogy először jutottam elődöntőbe kemény pályán, szóval nem is lehetnék ennél boldogabb – nyilatkozta a meccs után a megilletődött teniszező.

Nadal ápolást kért

A kiesését követően természetesen Nadal is üzent. Az Instagramon közzétett bejegyzése csak félig-meddig volt pozitív hangvételű, mivel a meccs során ápolásra volt szüksége.

– Köszönöm a biztatást, Brisbane! Ma nagyon nehéz meccsem volt, amelyet megnyerhettem volna, de gratulálok Jordan Thompsonnak a győzelemhez. Remekül játszott, nagyszerű megoldásai voltak. Én nem tudtam úgy megütni a labdákat, mint a korábbi két mérkőzésen, ennek ellenére is közel álltam a győzelemhez. Ez is része annak a folyamatnak, amelyen most keresztülmegyek. Éreztem valamit a testem azon pontján, amit korábban műtöttek, és ez nem volt kellemes, de még korai erről többet beszélni. Remélhetőleg csak túlterhelés okozta izomfáradtságról van szó, elvégzünk néhány tesztet, hogy kiderítsük. Ha tényleg csak izomfáradtság a gond, akkor összességében rendkívül jó hetet hagyok magam mögött – írta a 22-szeres Grand Slam-bajnok.

Nadalnak nem lesz sok ideje a feltöltődésre, hiszen jövő vasárnap rajtol az év első GS-tornája, az Australian Open.

Brisbane, kemény pályás tenisztorna, negyeddöntő:

Roman Szafiullin (orosz)–Matteo Arnaldi (olasz) 7:6 (7–4), 6:2

Holger Rune (dán, 1.)–James Duckworth (ausztrál) 6:2, 7:6 (8–6)

Grigor Dimitrov (bolgár, 2.)–Rinky Hijikata (ausztrál) 6:1, 6:4

Jordan Thompson (ausztrál)–Rafael Nadal (spanyol) 5:7, 7:6 (8–6), 6:3

