Iszonyatosan ki van gyúrva a magyar úszó, aki meglepetésre készül a vb-n

Miként a világbajnokság előtt megírtuk, sztárok egész sora – köztük például a román Aurel Popovici, a démonaival küzdő Caeleb Dressel – kihagyja a dohai úszóvilágbajnokságot, ám a vb ettől még vb, s persze egészen kiváló időeredmények is születnek. Az iménti felsorolás azért is beszédes, mert a 200 méter hát magyar világbajnokát, Kós Hubertet leszámítva mindhárman a klasszikus táv, a 100 gyors kiválóságai Németh Nándorral egyetemben, aki itt van Dohában. (Helyesebben annak is kiválóságai, hiszen például Milák Kristófnak a 200 pillangó – volt? – a felségterülete.)

Németh Nándor mellizma szinte kilóg a képből. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Nos, a vb eddigi szenzációja, hogy a nevezettek távollétében is új világcsúcs született 100 gyorson. A 4×100-as gyorsváltó fináléjában a kínai Pan Csan-Le első emberként 46,80 másodperces idővel megdöntötte Popovicinek a 2022-es római Európa-bajnokságon úszott 46,86-os rekordját. Ezek után természetesen egyéniben is Pan Csan-Le a táv favoritja, ám Németh Nándor is okozhat meglepetést.

Németh Nándor legjobb reggeli úszása

A magyar sprinter 100 gyorson az előző két világbajnokságon, valamint a tokiói olimpián is döntőt úszott, s Dohába is kiváló formában érkezett. Elég ránézni. Vékony alkatával éveken át kissé kilógott a mezőnyből, az évek szorgalmas munkája azonban meghozta az eredményét, ma már ő is úgy néz ki, mint egy terminátor.

A váltó fináléjában ő is startember volt, így az ő ideje is mérvadó: a 47,89 csupán 27 századdal marad el az egyéni legjobbjától (47,62), de Milák Kristóf országos csúcsától (47,47) sincs nagyon messze.

Németh Nándor szerda reggel a 100 gyors selejtezői során 48,03-ot repesztett, ami pályafutása legjobb délelőtti teljesítménye, összességében pedig a harmadik legjobb idő. Erre már lehet építeni.

– Ugyan az előző futamok nem voltak túl erősek, de nem akartam taktikázni, hiszen itt gyakran tizedek, valamikor századok döntenek. Persze nem úsztam teljesen a maximumon, a második ötvenben azért még vannak tizedek, amit szeretnék kihozni belőle. Az itteni úszásaim közül ez volt a legjobb – nyilatkozta a futam után Németh Nándor.

Ugyanebben a számban Szabó Szebasztián az egyéni legjobbjától (48,19) közel egy másodpercre elmaradva, 49,10 másodperces idővel összesítésben a 20. lett, azaz nem jutott tovább.