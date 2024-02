Mi lesz Kós Hubert és Milák Kristóf nélkül a magyar úszókkal a dohai vb-n?

– Amikor beszéltünk Bobbal a világbajnokságról, határozottan azt mondta, hogy nem mehetek. Rá lehet hallgatni, hiszen a valaha volt legeredményesebb edző az úszósport történetében, szóval, ha ő azt mondja, hogy nem, akkor nem – így magyarázta hogy miért nem vesz részt a dohai vb-n. Ugyanazért, amiért karácsonyra sem utazott haza az Egyesült Államokból: hogy töretlenül készülhessen a párizsi olimpiára a Michael Phelpset is csúcsra juttató Bob Bowman irányításával.

Kós Hubert tavaly világbajnok volt 200 háton Fukuokában. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Úszásban a február az edzések ideje, nem pedig egy világversenyé. Emiatt számos klasszis döntött úgy, hogy nem megy Dohába, mert az jelen pillanatban többet ártana, mint amennyit használna az olimpiai esélyeiknek. Márpedig az év fő versenye ezúttal nem a vb, hanem a júliusban kezdődő párizsi játékok. Így aztán Katie Ledeckyt sem érdekli, hogy megszakad a 2013 óta tartó hegemóniája 800 gyorson, s hiába ő az egyetlen, aki zsinórban hat vb-aranyat szerzett ugyanabban a számban, a hetedikről lemondott. Az olimpia fontosabb.

Ledecky mellett nincs ott a katari mezőnyben a románok zseniális gyorsúszója, David Popovici, a britek mellúszó királya, Adam Peaty, a 400 vegyesen úszott világcsúcsát megdöntő kanadai Summer McIntosh, az olaszok sztárja, Thomas Ceccon és az új Phelpsnek kikiáltott francia Léon Marchand sem, aki Kóssal együtt Bowman csapatával készül az olimpiára.

Mennyire lehet komolyan venni a dohai vb-t?

Sokatmondó adat, hogy a tavalyi fukuokai vb-n összesen huszonkét különböző úszó szerzett aranyérmet egyéni számokban, és közülük mindössze öt címvédő indul el most is. Az összes többi távol maradt Dohától. Ebből is látszik, hogy a mezőny nagyon felhígult, ugyanakkor a világbajnoki cím most is világbajnoki cím.

Normál körülmények között két úszónk van, aki érem-, sőt aranyesélyes lenne, a már említett Kós és a 200 pillangón világcsúcstartó Utóbbi esete speciális, szóba sem került, hogy Dohában esetleg indulhatna, januárban állítólag nagy titokban végre elkezdte az edzéseket, így bizakodhatunk, hogy az olimpián ott lehet. Kettejük nélkül viszont Sós Csaba szövetségi kapitány nem fogalmazott meg érmes reményeket.

– Ez egy extrém időpontban rendezett világbajnokság, amelynek a két legjobbunk nélkül megyünk neki, úgyhogy látnunk kell: most nem reális az éremszerzés – közölte Sós Csaba. – Ez az esemény sokkal inkább a versenyzésről szól, arról, hogy aki az olimpián jobb eredményre vágyik, az megint ússza le a távját kétszer vagy háromszor a lehető legjobban, és persze remélem, további olimpiai szintek is születnek.

Kapás a kvótára hajt, de akár érmesünk is lehet

A kvóta hiányzik még a 2019-ben 200 pillangón világbajnok Kapás Boglárkának is, és számunkra az egyik legfontosabb kérdés Dohában, hogy ott sikerül-e kijutnia karrierje utolsó olimpiájára.