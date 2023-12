„Hibáztam” – Kapás Boglárka edzője vállalja a felelősséget, és hisz az olimpiában

Többek közt a világbajnok és olimpiai érmes a tavaly Európa-bajnok és a gyermeke születése után visszatérő sem rendelkezik olimpiai szintidővel a 2024-es párizsi ötkarikás játékokra. A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú külön eset, Kapás és Mihályvári-Farkas viszont végigversenyezték az évet. Az idei utolsó dobásuk a december közepi Győr Open volt a szintidő teljesítésére, de nem jártak sikerrel. Kapás edzője, Virth Balázs ennek ellenére inkább pozitívan értékelte a győri versenyt.

Kapás Boglárka júniusig még kiharcolhatja az olimpiai részvételt. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

– A december Boginak sosem könnyű, ilyenkor jellemzően sokat beteg, gyakorlatilag legutóbb 2017-ben tudott az év végén problémamentesen úszni – fogalmazott lapunknak Virth Balázs. – Most sem volt százszázalékos állapotban, de egyikünk sem szeret ezzel takarózni. Kifejezetten jól teljesített a decemberi időszakhoz képest. Ha nem lebegett volna felettünk az olimpiai szintidő miatti eredménykényszer, most teljesen elégedett lehetnék. De az, hogy még nincs meg a párizsi „belépő”, kis árnyékot vet az egyébként erős győri teljesítményre.

Ha nincs szintidő, nincs támogatás?

Sós Csaba szövetségi kapitány szeptemberben jelentette be, hogy jövőre csak azok az úszók számíthatnak támogatásra, akik még idén teljesítik az olimpiai szintidőt. Ezért vált fontossá a győri verseny több úszónak is. Az Úszószövetség honlapján is elérhető információ szerint A, B és C keretre osztják a válogatott tagjait. Az olimpiai szintidővel már rendelkező A csoportosok kétszer három hét meleg égövi edzőtáborral számolhatnak, míg a C csoportosok, akik idén nem jutottak vb-döntőbe és nincs szintidejük sem, csupán egyszer három hetet készülhetnek külföldön. Ide tartozik a korábbi eredményeire tekintettel Kapás Boglárka, Mihályvári-Farkas Viktória – és értelemszerűen Hosszú Katinka is. Értesülésünk szerint az Edző Bizottság ma ülésezik, és döntést hozhat a támogatásokról, esetleges kivételekről, amikben az említettek is bízhatnak még.

– Ott lesz! – jelentette ki határozottan Virth Balázs arra a kérdésünkre, hogy Kapás szerinte ott lesz-e a párizsi olimpián, amely karrierje utolsó nagy versenye lehet.

A szintidőt egészen június 23-ig teljesíteni lehet, ami még önmagában nem elég, az adott számban a két legjobb magyar közé kell kerülni.

– A jövő évi ob-n próbálkozunk újra, és ha azt mondom, hogy bízom benne, az nem fejezi ki eléggé, amit gondolok – tette hozzá Virth. – Biztos vagyok benne, hogy sikerül időben teljesíteni az olimpiai szintidőt. Hogy Bogi mire lehet képes Párizsban? Van a fejemben valami erről, de ezt egyelőre nem szeretném elárulni. Előbb legyen meg a szintidő!

Virth Balázs: Nehéz ezzel a tudattal léteznem

A 2022-ben komoly sérüléssel bajlódó Kapás kifejezetten jól kezdte az idei évet, áprilisban az országos bajnokságon és utána a hagyományos római versenyen is közel járt az olimpiai szintidőhöz, de az év fő eseményén, a fukuokai világbajnokságon visszaesett a formája, nem jutott döntőbe.

Kapás Boglárka és Virth Balázs együtt készülnek Párizsra is. Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

– A formaidőzítés nem volt jó, ami az én hibám – ismerte el önkritikusan Virth Balázs. – Azóta görgetjük magunk előtt ezt a problémát. Bogi korábban sosem került ilyen helyzetbe, az év fő világversenyén mindig megúszta a szintidőket, ami idén nem sikerült. Nehéz ezzel a tudattal együtt léteznem, nagy felelősséget érzek miatta. Természetes folyamat, hogy Bogi teste másképp regenerálódik, ahogy haladunk előre az időben. Emiatt a korábban bevált módszerek már nem olyan hatékonyak, én pedig próbáltam letérni a kitaposott ösvényről. Az volt a baj, hogy túlságosan bátran vettem vissza a terhelésből a vb előtt. Ebből tanultam, tanulunk.

Elképesztő tartásra vallanak Kapás elmúlt évei

Kapás a 2016-os olimpián még 800 gyorson volt bronzérmes, később Virth vezetésével átállt a 200 pillangóra, amelyben 2019-ben világbajnok lett, a 2021-ben megrendezett tokiói olimpián pedig hajszállal csúszott le a dobogóról. Abban az évben a gyásszal, húga elvesztésével is meg kellett küzdenie.

– Elképesztő emberi erőre, tartásra vall az, ahogy Bogi végig küzdötte az elmúlt éveket, amelyek nem kímélték őt – emelte ki Virth. – Tokióban a negyedik helyet csalódásnak éltük meg, mert érmet reméltünk, és az az esély már nem jön vissza. De tudva azt, hogy miből kellett felállnia, az a negyedik hely sokkal többet ér egy fénylő éremnél is.

Borítókép: Virth Balázs edzőként felelősséget érez azért, hogy Kapás Boglárka idén nem tudta teljesíteni az olimpiai szintidőt (Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert)