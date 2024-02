Németh Nándor elmondta, Milák Kristóf hiányzik-e neki + videó

– Kicsit erős volt a kezdés, azt is akartam, hogy kicsit szakadjak el a többiektől. Láttam, hogy a fordulónál előrébb vagyok, mint a kínai. Visszafelé kicsit halál volt, nyolcvanöt méternél jött a súly az egész testemre, de szerintem jó volt az egész úszás azon felül, hogy az utolsó 10-15 méteren van mit dolgozni. Boldog vagyok, és most kicsit félre is teszem az időmet – elevenítette fel Németh Nándor a 100 méteres gyorsúszás döntőjét a Dohában zajló világbajnokságon, amelynek során megszerezte a magyar úszósport első vb-érmét a klasszikus távon.

Németh Nándor a vb-bronzzal. Nem kellett hozzá megdöntenie országos csúcsát. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Németh Nándor az idejével és az eredményével is elégedett, miként fogalmazott, régóta üldözi már ezt az érmet. Majd arról beszélt, korábban a világversenyeken rendre a döntőben jött a blokk és gyengébben úszott, mint az előfutamokban, ezért is örül annak, hogy Dohában úszásról úszásra gyorsabb lett.