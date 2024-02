Kik azok a magyarok, akik minden meccsen szurkolnak Dohában?

Julcsi és Gellért történetéről már beszámoltunk, sportrajongókként ők a vízilabda-világbajnokságra időzítették az Egyesült Arab Emírségek, valamint Katar feltérképezését. Hozzájuk hasonlóan többen jutottak arra, hogy ha egyszer el szeretnének jutni Dohába, akkor arra most, a vb-vel összekötve jött el az ideális pillanat. A játékosok családtagjai közül is többen ott van az Aspire Dome lelátóján mérkőzésről mérkőzésre. Szilágyi Dorottyát a vőlegénye, a testvére és az édesapja is a helyszínen buzdítja. Szilágyi Péter – aki rendre Dorka feliratú piros pólóban szurkol – egyúttal szakember, egykoron első osztályú játékos volt Egerben, immár évtizedek óta edzősködik, e minőségében bejárta a fél világot, anno Faragó Tamás után a magyar női válogatottat is irányította szövetségi kapitányként.

Balról Lajos és Csilla, illetve Kati és Ahmad. A katari magyarok összetartanak

A magyar drukkerek közül több Katarban élnek, mint például két házaspár, Kati és Ahmad, valamint Csilla és Lajos, akikben közös, hogy három-három gyereket nevelnek, továbbá Ahmad és Lajos is orvos.

Ahmad, akinek magyar állampolgársága van, katari viszont nincs

Ahmad neve beszédes, ő Katarban született, a lakosság többségéhez hasonlóan azonban neki sincs katari állampolgársága, hiszen az édesapja nem katari, hanem iráni. Ahmad Debrecenben végezte az orvosi egyetemet, ott ismerkedett meg későbbi feleségével, Katival, majd 1998-ban Katarba költöztek. Ahmad azóta persze magyar állampolgárságot is szerzett, ahogy természetesen a gyerekeik is.

– A gyerekeink már kiröpültek, van időnk szurkolni – mondja Ahmad mosolyogva, tökéletes magyarsággal.

– A vízilabdát különben is megszerettük az olimpiai győzelmek idején, nagyon örülünk, hogy itt rendezik a vb-t, boldogan jövünk szurkolni – teszi hozzá Kati.

Ma már könnyebb az ingázás Doha és Budapest között

Lajos és Csilla 2012-ben költözött Katarba.

– Orvosként akkor különösen könnyebb volt itt boldogulni. Aztán itt ragadtunk – veszi át a szót Lajos.

– Hosszú évek óta ugyanúgy élünk. Az év java részét itt, a nyarat, az iskolai szünetet viszont otthon töltjük – egészíti ki a férjét Csilla, amihez Lajos hozzáteszi, ő csak a szabadság terhére nyaralhat otthon

A két család annál inkább sem szakadt el Magyarországtól, mert a gyerekeik otthon végzik egyetemi tanulmányaikat, így hát, mondani sem kellene, ők is tökéletesen beszélnek magyarul.

– Ma már könnyebb az ingázás – folytatja Lajos. – Néhány évvel előtt az itt dolgozók csak kilépési vízummal hagyhatták el az országot, aminek megszerzéséhez a munkaadó hozzájárulása is szükségeltetett. Az is megkönnyíti a hazajárást, hogy Doha és Budapest között közvetlen járat van.

A labdarúgó-vb után sem állt meg a fejlődés

A labdarúgó-világbajnokság látványos fellendülést hozott Katar életében, a vb-re épült meg például a három metróvonal, ezen felül is sokat javult a közlekedés, az infrastruktúra. A fejlődés azóta sem torpant meg.

A két család szerint úgy általában egyre könnyebb európaiként boldogulni Katarban, de természetesen az alkohol, a sertés hús – amelyekhez csak két kijelölt állami boltban lehet korlátozottan hozzájutni – fogyasztására, valamint a vallási előírásokra vonatkozó szabályokat nekik is be kell tartaniuk.

Privát csoport, közös ünnepek

A katari magyarok összetartó közösséget alkotnak, privát Facebook-csoportban tartják egymással a kapcsolatot, amelynek 473 tagja van. Az itt élő magyarok március 15-én, október 23-án, valamint Mikulás napján rendszeresen összejönnek a nagykövetségen. E napokban pedig ráadásként az Aspire Dome-ban, a vízilabda-világbajnokság helyszínén, ahol együtt szurkolnak a magyar válogatottnak.

Borítókép: A kemény mag. A katari magyarok szurkolnak a vízilabda-válogatottnak