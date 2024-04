Lemaradhat az olimpiáról az elmúlt évek legjobb magyar úszóinak egyike?

Sokáig Telegdy Ádám felségterülete volt itthon a 200 hát, aki a 2021-ben megrendezett tokiói olimpián az ötödik helyen végzett, ott volt a világ közvetlen élmezőnyében. Aztán egy évvel később megjelent Kovács Benedek, a 2022-es budapesti vb-n már ő is ott volt döntőben, de még Telegdy volt előrébb, aki hatodik lett, a BVSC úszója meg nyolcadik. Nem sokkal később a római Eb viszont már Kovácsról szólt, aki ezüstérmet szerzett.

Telegdy Ádám nagy lépést tett a párizsi olimpia felé. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Tavaly tovább bonyolódott a helyzet azzal, hogy az addig vegyesúszóként számontartott amerikai edzője, Bob Bowman iránymutatására hátúszóvá alakult át, nem is akármilyenné, hiszen a 2023-as fukuokai világbajnokságon megszerezte az aranyérmet 200 háton, és Párizsban is győzelmi esélyei lesznek az olimpián.

A sorrend: Kós Hubert, Telegdy Ádám, Kovács Benedek

Kós nem is jött haza a Duna Arénában ma záruló ob-re, Amerikában készül, az 1:54,14 perces vb-aranyat érő idejével gyakorlatilag biztos a helye Párizsban. Az a kérdés, hogy mögötte Kovács vagy Telegdy mehet-e második magyarként. Mindkettejüknek volt szintideje már az ob előtt is, de Kovács állt jobban a fukuokai vb-n ötödik helyet ért 1:55,85 perces idejével.

Telegdynek ennél kellett jobbat úsznia, és az ob-n megcsinálta. A döntőben 1:55,57 perces egyéni csúccsal szerezte meg az aranyérmet, de ami ennél számára sokkal fontosabb, jelen állás szerint az olimpiai indulás jogát. Kovács az év elején combsérülést szenvedett, kihagyta a februári dohai vb-t is, és lemaradásban van, ezért most nem is tudta kiúszni magát, 1:59,09-cel harmadik lett a fináléban.

– Éreztem, hogy jó az a forma, amivel jöttem, jó a mentális állapot, amiben vagyok – értékelt Telegdy. – Nagyon örülök, de nem lehet hátradőlni, az Európa-bajnokságig még tart a küzdelem. Azt érzem, hogy eltaláltunk egy jó edzésmódszert Virth Balázzsal, amivel jobban fel tudtam gyorsulni, mint valaha. Ezt az utolsó egy hónapban alkalmaztuk, és ha ezt így folytatjuk, ennél jobb idő is kisülhet belőle, ami biztossá teheti az olimpiát.

Telegdy a Kőbányában Güttler Károly irányításával készül, de egy megállapodás szerint Virth Balázs csapatával is edz, így a hátúszó ott volt a tenerifei edzőtáborban az elmúlt hetekben, és együtt készült többek közt a feleségével, Kapás Boglárkával és a nagy visszatérő Milák Kristóffal is.

Meddig tart a harc az olimpiai indulásért?

Az olimpiai kvalifikációs időszak június 23-ig tart, aminek utolsó nagy állomása lényegében a belgrádi Európa-bajnokság lesz. Vélhetően ott, az addigra formába lendülő Kovács megpróbál visszavágni, de most már neki is egyéni csúcsot kellene javítania, ha ott akar lenni Párizsban. Érdekesség, hogy a 200 hát olimpiai aranyesélyese, Kós Hubert és Kovács régóta nagyon jó barátok, az Amerikában készülő klasszis titkon valószínűleg neki szurkol.

Kovácsnak egyébként 100 háton is van olimpiai szintideje, de óriási pechjére jelenleg abban is a ranglista harmadik helyén áll ugyancsak Kós, valamint Jászó Ádám mögött. Telegdy a rövidebb számban az ob-n három századdal csúszott le a szintidőről.