Világbajnok úszónk szerint a világ legjobb edzőjét nem kell messzire keresni

2019-ben világbajnok volt 200 pillangón, ám egészen szerdáig nem volt olimpiai kvótája, pedig már csak három hónap van a párizsi játékokig. Az edzője, Virth Balázs még decemberben nagyon önkritikusan nyilatkozott lapunknak a saját felelősségéről, azt mondta, hogy az ő hibájából nem volt jó Kapás formaidőzítése a tavalyi fő versenyen, a fukuokai világbajnokságon, ahol ideális lett volna teljesíteni a szintidőt.

Kapás Boglárka és az edzője, Virth Balázs az ob-n Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az idei visszavonulását már bejelentő Kapás végül az ob második napján megnyerte a 200 pillangó döntőjét, s ami ennél fontosabb, hogy a 2:08,15 perces eredményével három tizeddel az olimpiai szintidőn belül úszott, így már biztosan ott lehet Párizsban, ami pályafutása méltó lezárása lehet.

Nagy kő esett le Kapás szívéről, meg is könnyezte sikerét a Duna Arénában. Nyilván sokkal hamarabb le szerette volna zárni ezt a kérdést, ezért a felkészülését is irányító Virth Balázs „hibájáról” kérdeztük.

Kapás Boglárka: Számomra ő a világ legjobb edzője

– Mindig magára veszi a dolgokat, és állítja, hogy ő hibázott, de ez nem igaz – jelentette ki lapunknak Kapás Boglárka az edzőjéről. – Valóban elcsúszott a dolog, de nem miatta, ez rajtam is múlt, komplex dolog. Nagyon kedves, hogy ezt magára vállalta, de szeretném leszögezni, hogy ez nem az ő hibája volt. Abszolút bíztam benne akkor is, amikor nem sikerült jól egy verseny, mert számomra ő a világ legjobb edzője. Akkor is így van, ha jól úszom, és akkor is, ha nem.