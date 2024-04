Milák Kristófot megelőzték, ma délelőtt egyvalaki gyorsabb volt nála gyorsúszásban

Az olimpiai és világbajnok, hosszú kihagyás után visszatért Milák Kristóf eddig 50 és 100 méter gyorson, valamint fő számában, 200 méter pillangón is győzött az ob-n, és a döntőkbe is a legjobb időeredményekkel jutott be. Nos, ez a sorozat ma délelőtt 200 méter gyorson megszakadt. Igaz ugyan, hogy Milák az utolsó, nyolcadik előfutamot 1:49,21 másodperces idővel megnyerte, összesítésben ez a második helyhez volt elegendő, mert a hetedik futamban az osztrák Alexander Trampitsch 1:49,14-et tempózott. Tegyük hozzá, ebből nagy kövekeztetéseket nem szabad levonni, mi több, igazából semmit, csupán érdekesség. Milák a döntőben nem a megszokott, négyes pályán úszik majd, hanem az ötösön, a négyes Trampitsché lesz. (Mivel a magyar bajnokság nyílt verseny, külföldiek is indulhatnak a Duna Arénában.) Milák 50 méter pillangón is nevezett az ob-n, délelőtt az utolsó, kilencedik előfutamban szólították, és ebben a számban 23,54 másodpreces idővel az első helyen került be a döntőbe.