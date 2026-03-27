magyar labdarúgó válogatottfelkészülési mérkőzésSzlovénia

Meglepné Szoboszlaiékat a 101-szeres válogatott újonc – Sesko és Oblak nélkül is

Szombaton Szlovéniát fogadják Szoboszlai Dominikék az év első fellépésén. Bostjan Cesar szövetségi kapitány számára saját bevallása szerint különleges lesz szombaton a magyarok elleni felkészülési mérkőzés, mert ezen debütál a szlovén labdarúgó-válogatott élén. A játékosként 101-szeres válogatott védő szerint Magyarország nemzeti csapata egészen kiváló, ráadásul jó egyéni képességeket is felvonultat, ennek ellenére jó eredményre számít Budapesten, a Puskás Arénában.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 27. 20:59
Bostjan Cesar Slovenias asistant coach Bostjan Cesar gestures from the technical area during the friendly football match between Slovenia and Portugal, at the Stadium Stozice in Ljubljana, on March 26, 2024. (Photo by Jure Makovec / AFP)
Bostjan Cesar szövetségi kapitányként Magyarország ellen debütál Fotó: JURE MAKOVEC Forrás: AFP
A Liverpool vezetőedzőjének, Arne Slotnak üzenő Marco Rossi után szlovén kollégája is megtartotta szokásos, mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját. Bostjan Cesar több kulcsjátékosát kénytelen nélkülözni, így az Atletico Madrid kapusára, Jan Oblakra és a Manchester United csatárára, Benjamin Seskóra sem számíthat. 

Bostjan Cesar
Bostjan Cesar nem vetheti be Szoboszlaiék ellen Jan Oblakot (Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto)

Bostjan Cesar meglepetést okozna

Bostjan Cesar a Dinamo Zagreb, a West Bromwich Albion, a Marseille és a Verona csapatában is futballozott. A játékkal hat éve hagyott fel, edzőként még kevés tapasztalattal bír, de irányította hazája U19-es csapatát, volt a felnőttek másodedzője, a Maribor vezetőedzője is. Cesart januárban nevezték ki Szlovénia szövetségi kapitányának, így a szombati (18.00, Puskás Aréna, tv.: M4 Sport), Magyarország elleni mérkőzésen esik át a tűzkeresztségen.

 Bár játékosként hozzászoktam ilyen nagy stadionokhoz, ez a találkozó mégis különleges lesz, mert most debütálok a nemzeti együttes szakvezetőjeként. A magyar csapat egészen kiváló, ráadásul jó egyéni képességeket is felvonultat, ennek ellenére elsősorban a saját tanítványaimra akarok koncentrálni, akiktől jó eredményre számítok

 – mondta a pénteki sajtótájékoztatón a játékosként 101-szeres válogatott szakember, aki tehát csapatával meglepné Szoboszlai Dominikékat. Persze furcsa is lenne, ha azért érkezett volna, hogy kikapjon...

Cesar az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, azt feltétlenül elvárja a játékosaitól, hogy az edzéseken mutatott energiával lépjenek pályára, emellett szintén célként említette, hogy együttese védekezésben és támadásban is kompakt, egységes maradjon a találkozó során. Szerinte ez úgy lehetséges, ha a támadók besegítenek a védekezésbe, illetve támadóharmadbeli labdabirtoklás esetén többen felzárkóznak hátulról, mert így lehetne minőségi helyzeteket kidolgozni.

A futballisták részéről a csapatkapitány Jaka Bijol arról beszélt, hogy a Puskás Aréna gyönyörű stadion, a pálya egészen kiváló, a lelátón pedig várhatóan telt ház lesz, így nagy kihívás lesz ilyen meccset játszani egy olyan minőségi ellenféllel, mint a magyar válogatott.

– Jól ismerjük az új szövetségi kapitányt, aki új energiát hozott a csapathoz, erre szükségünk is volt jelen állapotunkban a csalódást keltő világbajnoki selejtezősorozatot követően. Jól sikerült a felkészülésünk. A cél kijutni a következő Európa-bajnokságra, amihez értelemszerűen javulnunk kell, amíg eljönnek az igazán fontos mérkőzések, de persze a végeredmény most is számít – mondta az MTI-nek a Leeds United védője.

A világbajnoki selejtezőcsoportjában nyeretlenül a harmadik helyen végzett Szlovénia, amelyet a vb-szereplés küszöbére lépett Koszovó legyőzött és meg is előzött. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
