Meglepné Szoboszlaiékat a 101-szeres válogatott újonc – Sesko és Oblak nélkül is

A Liverpool vezetőedzőjének, Arne Slotnak üzenő Marco Rossi után szlovén kollégája is megtartotta szokásos, mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját. Bostjan Cesar több kulcsjátékosát kénytelen nélkülözni, így az Atletico Madrid kapusára, Jan Oblakra és a Manchester United csatárára, Benjamin Seskóra sem számíthat.

Bostjan Cesar meglepetést okozna

Bostjan Cesar a Dinamo Zagreb, a West Bromwich Albion, a Marseille és a Verona csapatában is futballozott. A játékkal hat éve hagyott fel, edzőként még kevés tapasztalattal bír, de irányította hazája U19-es csapatát, volt a felnőttek másodedzője, a Maribor vezetőedzője is. Cesart januárban nevezték ki Szlovénia szövetségi kapitányának, így a szombati (18.00, Puskás Aréna, tv.: M4 Sport), Magyarország elleni mérkőzésen esik át a tűzkeresztségen.

Bár játékosként hozzászoktam ilyen nagy stadionokhoz, ez a találkozó mégis különleges lesz, mert most debütálok a nemzeti együttes szakvezetőjeként. A magyar csapat egészen kiváló, ráadásul jó egyéni képességeket is felvonultat, ennek ellenére elsősorban a saját tanítványaimra akarok koncentrálni, akiktől jó eredményre számítok

– mondta a pénteki sajtótájékoztatón a játékosként 101-szeres válogatott szakember, aki tehát csapatával meglepné Szoboszlai Dominikékat. Persze furcsa is lenne, ha azért érkezett volna, hogy kikapjon...

Cesar az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, azt feltétlenül elvárja a játékosaitól, hogy az edzéseken mutatott energiával lépjenek pályára, emellett szintén célként említette, hogy együttese védekezésben és támadásban is kompakt, egységes maradjon a találkozó során. Szerinte ez úgy lehetséges, ha a támadók besegítenek a védekezésbe, illetve támadóharmadbeli labdabirtoklás esetén többen felzárkóznak hátulról, mert így lehetne minőségi helyzeteket kidolgozni.