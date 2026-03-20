Visszavonul az Eb-menetelés egyik hőse, aki még benntartaná csapatát az NB I-ben

Németh Krisztián az U19-es válogatottal 2008-ban Európa-bajnoki bronzérmes – és a torna álomcsapatának tagja –, az U20-as nemzeti csapattal egy évvel később U20-as világbajnoki bronzérmes lett. A felnőtt válogatottal – amelyben négyszer volt eredményes – a 2016-os Eb-menetelés egyik hőse volt, a nemzeti csapattal kontinenstornán a nyolcaddöntőig jutott.

Az Eb-menetelés egyik hőse már nem húzza tovább

A 37 éves labdarúgó már év elején eldöntötte, hogy nem folytatja karrierjét.

– Ez a huszadik idényem a profi labdarúgásban, ezt még szerettem volna becsülettel végigcsinálni és úgy visszavonulni – nyilatkozta az MTK csatára, majd hozzátette: a döntés során voltak nehéz pillanatai, de jó szívvel hagyja abba, mert úgy érzi, nincs már több a karrierjében.

Húzhatnám még évekig, hogy a cserepadról beszálljak, de most jött el az idő, hogy lezárjam a pályafutásomat. Nyilván sosem jó, ha vége van, de inkább örömöt érzek amiatt, hogy ezt a húsz évet a futballpályán tölthettem

– magyarázta Németh Krisztián.

A szezon gólját rúgta az MLS-ben

A 37 éves, győri születésű Németh az MTK utánpótlásában, az agárdi Sándor Károly Akadémián nevelkedett, majd a Liverpool FC utánpótlásába került. Angliában megfordult a Blackpool együttesénél, majd a görög AEK Athén, az Olimpiakosz és az Olimpiakosz Volosz következett. Hollandiában az RKC Waalwijket és a Roda JC-t erősítette, az észak-amerikai profiligában a Sporting Kansas City, a New England Revolution és a Columbus Crew támadója volt. Közben megfordult a katari al-Garafánál és Dunaszerdahelyen, végül hazatért, és előbb Debrecenben futballozott, majd ismét az MTK-hoz igazolt.

Az MTK-val 2007-ben bajnoki ezüstérmes, az Olimpiakosszal 2011-ben bajnok, a Sporting Kansas Cityvel 2015-ben US Open Cup-győztes, a Columbus Crew-val 2020-ben MLS-bajnok volt. Az MLS-ben 2015-ben ő szerezte a szezon legszebb gólját.

Az MTK 26 forduló után az élvonal tabellájának tizedik helyén áll, de csak három pont az előnye a már kieső helyen tanyázó Diósgyőrrel szemben és hét meccs óta nyeretlen. Németh elmondta, utolsó célja egyértelműen az, hogy kiharcolják a bennmaradást, mert nem szeretné kieséssel lezárni a pályafutását.

