A hazai pofon után Németországban oktatott az újabb BL-címére hajtó Fradi

A Ferencváros 21-13-ra győzött a Hannover vendégeként a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában a negyeddöntős csoportkör második fordulójában. A nyitányon a Pro Reccótól hazai medencében kikapó címvédő gyorsan kétgólos hátrányba került, de a sérült Dusan Mandics nélkül is biztosan győzte le németeket ott, ahol 2019-ben első BL-címét szerezte. Nyolc magyar válogatott pólós is betalált, a legeredményesebb a négygólos Nagy Ákos volt. A Ferencváros fölényes sikert aratott, s készülhet a zágrábi csatára a Mladost ellen.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 25. 22:13
Ferencváros Hannover, 2019. június 8. Vogel Soma, a Ferencváros kapusa (b) ünnepli a szurkolókkal a csapat győzelmét a férfi vízilabda Bajnokok Ligája nyolcas döntőjének (final 8) döntőjében játszott FTC-Telekom Waterpolo-Olympiakosz mérkőzés végén Hannov
Vogel Soma és a Ferencváros számára kedves helyszínre tért vissza Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A helyszín mit sem változott. A hannoveri uszoda egyik kapuja előtt a műugró oldalon jóval mélyebb víz fogadta a csapatokat. Pont ahogy 2019-ben, amikor a Ferencváros rácsodálkozott az akkor BL nyolcas döntő körülményeire, majd óriásit produkálva – Vogellel, Vámossal, Jansikkal, az immár kapusedző Gárdonyival és az akkor másodedző Nyéki Balázzsal – megnyerte története első Bajnokok Ligája címét. Azóta már háromszoros aranyérmes a magyar együttes, amely 2024-ben és 2025-ben is diadalmaskodott a legrangosabb sorozatban. 

A Ferencváros 2017-ben bevette Hannovert, és megnyerte a Bajnokok Ligáját
A Ferencváros 2019-ben bevette Hannovert, és megnyerte a Bajnokok Ligáját (Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A Fradi fájó, súlyos hazai vereséggel kezdte a második, immár negyeddöntős csoportkört: a Pro Recco 13-9-re nyert a Komjádi Sportuszodában. A magyar válogatott gerincét adó FTC ezután a szintén a négyes döntőbe jutást érő második helyet tűzte ki a zászlajára, amiért a zágrábi Mladostot és a német együttest kell megelőznie. 

A papíron jóval gyengébb Hannovert sem becsülhette le Nyéki Balázs csapata, ehhez képest egy perc alatt kétgólos hátrányba került. Denis Strelezkij, majd emberelőnyből Mark Gansen lőtte át a védelmet és Vogel Soma kapust (2-0).

Újabb egy perc elteltével már 2-2 állt az eredményjelzőn, sőt zsinórban négy gólt lőtt a Fradi. A fiatal balkezes, Nagy Ákos és a görög klasszis, Sztilianosz Argiropulosz villant akcióból, majd Varga Vince átlövésből, Vámos Márton büntetőből talált be (2-4). 

Jól reagáló Ferencváros

A 21 éves, a válogatottba ismét bekerült Nagy Ákos nagyon belelendült: az első negyed végén és a második elején is mattolta Felix Benkét. Aleksandar Radovic együttese azonban tapadt a Ferencvárosra, Antonio Buha fej fölé vágott találatával 6-5-re felzárkózott. A sérüléssel bajlódó Dusan Mandicsot nélkülöző magyar csapat ismét ritmust váltott, 10-6-ra elhúzott úgy, hogy Nagy Ákos negyedszer is betalált, s eredményes volt Vigvári Vendel és Jansik Szilárd is. 

Akármilyen hullámzó volt a meccs, az első két játékrészt egyaránt 5-3-ra nyerte a vendégcsapat. A harmadikat 6-3-ra, Edoardo Di Somma kivételével minden gólt magyar válogatott pólós szerzett, köztük a frissen bekerült Lugosi Csongor. 

Az utolsó nyolc percben Lévai Márton is lehetőséget kapott a Fradi kapujában. Kapott gólok nélkül ő sem úszta meg, de a németek sem a húszat. Az addig nem próbálkozó Fekete Gergő tizedik mezőnyjátékosént, nyolcadik magyarként lőtt gólt, rögtön kettőt is.

A Ferencváros 21-13-ra győzött a Hannover vendégeként a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában a negyeddöntős csoportkör második fordulójában. A kvartett másik mérkőzésén az élen álló Pro Recco otthon 13-10-re verte a Mladostot. Április elsején a horvát fővárosban kulcsfontosságú mérkőzést vív majd a Fradi a vele azonos pontszámmal álló zágrábiakkal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekavh

Nézd a csőcseléket!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek nem változnak és nem tűnnek el soha.

