A hazai pofon után Németországban oktatott az újabb BL-címére hajtó Fradi

A helyszín mit sem változott. A hannoveri uszoda egyik kapuja előtt a műugró oldalon jóval mélyebb víz fogadta a csapatokat. Pont ahogy 2019-ben, amikor a Ferencváros rácsodálkozott az akkor BL nyolcas döntő körülményeire, majd óriásit produkálva – Vogellel, Vámossal, Jansikkal, az immár kapusedző Gárdonyival és az akkor másodedző Nyéki Balázzsal – megnyerte története első Bajnokok Ligája címét. Azóta már háromszoros aranyérmes a magyar együttes, amely 2024-ben és 2025-ben is diadalmaskodott a legrangosabb sorozatban.

A Ferencváros 2019-ben bevette Hannovert, és megnyerte a Bajnokok Ligáját (Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A Fradi fájó, súlyos hazai vereséggel kezdte a második, immár negyeddöntős csoportkört: a Pro Recco 13-9-re nyert a Komjádi Sportuszodában. A magyar válogatott gerincét adó FTC ezután a szintén a négyes döntőbe jutást érő második helyet tűzte ki a zászlajára, amiért a zágrábi Mladostot és a német együttest kell megelőznie.

A papíron jóval gyengébb Hannovert sem becsülhette le Nyéki Balázs csapata, ehhez képest egy perc alatt kétgólos hátrányba került. Denis Strelezkij, majd emberelőnyből Mark Gansen lőtte át a védelmet és Vogel Soma kapust (2-0).

Újabb egy perc elteltével már 2-2 állt az eredményjelzőn, sőt zsinórban négy gólt lőtt a Fradi. A fiatal balkezes, Nagy Ákos és a görög klasszis, Sztilianosz Argiropulosz villant akcióból, majd Varga Vince átlövésből, Vámos Márton büntetőből talált be (2-4).

Jól reagáló Ferencváros

A 21 éves, a válogatottba ismét bekerült Nagy Ákos nagyon belelendült: az első negyed végén és a második elején is mattolta Felix Benkét. Aleksandar Radovic együttese azonban tapadt a Ferencvárosra, Antonio Buha fej fölé vágott találatával 6-5-re felzárkózott. A sérüléssel bajlódó Dusan Mandicsot nélkülöző magyar csapat ismét ritmust váltott, 10-6-ra elhúzott úgy, hogy Nagy Ákos negyedszer is betalált, s eredményes volt Vigvári Vendel és Jansik Szilárd is.

Akármilyen hullámzó volt a meccs, az első két játékrészt egyaránt 5-3-ra nyerte a vendégcsapat. A harmadikat 6-3-ra, Edoardo Di Somma kivételével minden gólt magyar válogatott pólós szerzett, köztük a frissen bekerült Lugosi Csongor.

Az utolsó nyolc percben Lévai Márton is lehetőséget kapott a Fradi kapujában. Kapott gólok nélkül ő sem úszta meg, de a németek sem a húszat. Az addig nem próbálkozó Fekete Gergő tizedik mezőnyjátékosént, nyolcadik magyarként lőtt gólt, rögtön kettőt is.