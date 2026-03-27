Csalást kiáltanak az írek, akik a kórházba került játékosuk miatt is aggódnak

Valami hasonlót érezhettek az írek csütörtök este, mint mi, magyarok novemberben. Írország drámai módon, tizenegyesek után esett ki a vb-pótselejtező elődöntőjében Csehországban, pedig a 20. percben a vendégek már 2-0-ra vezettek, a csehek azonban a rendes játékidő utolsó perceiben egyenlítettek. A büntetőknél két ír játékos lába is megremegett – nem úgy Troy Parrotté, aki a meccsen és a tizenegyespárbaj során is értékesítette a sajátját. Ha gúnyolódni akarnánk, akkor írhatnánk azt is, hogy ennyit ért a mieink kiejtése.

Az ír válogatott itt még örülhetett, hiszen az első félidőben 2-0-ra is vezetett Csehországban. Fotó: AFP

Az ír sajtó nehezen tudja feldolgozni a kiesést, ennek pedig hangot is adtak a mérkőzést követően. Az Irish Times két cikkének címe sokatmondó:

„Írország szívét összetörték a világbajnokság rájátszásában, a sport igazságtalan”

„Írország mindent beleadott a borzasztó háborúban, de a csehek megőrizték a hidegvérüket”

A saját fegyverükkel győzték le az ír válogatottat?

Az írek szövetségi kapitánya – aki éppen a vb-pótselejtező előtt hosszabbított szerződést –, Heimir Hallgrímsson is óriási fájdalomról beszélt. – Büszke vagyok a teljesítményükre, hiszen mindent beleadtak. Hálás vagyok a szurkolóknak, akik végig ott voltak, és támogatták a csapatot a vereség alatt, sőt még utána is, de tudom, hogy a játékosok csak fájdalmat éreznek, amit átérzek – kezdte az izlandi, aki ezután a mérkőzést elemezte. – Sosem megfelelő gólt kapni, de miután megszereztük a második gólt, ők rögtön válaszoltak erre eggyel, és onnantól kezdve úgy éreztem, egyik csapat sem tudta irányítani a mérkőzést. A találkozó inkább a küzdelemről, a magas labdákról, a párharcokról és a rögzített helyzetekről szólt.

Mindez igen kettős, hiszen az írek egyik nagy fegyvere, hogy rendkívül fizikálisak, így a fejpárbajoknál, máshogy mondva a csúnya fociban jók, ezt ellenünk is bizonyították. Most viszont Hallgrímsson szavai alapján éppen ebben maradtak alul.

Sammie Szmodics szörnyű öt perce, még mindig a prágai kórházban van

A mérkőzés 117. percében néma csönd lett a prágai stadionban, amikor a mindössze két perccel azelőtt beállt Sammie Szmodics ütközött a hazaiak játékosával, Stepán Chaloupekkel. Szmodics az eszméletét is elvesztette egy rövid ideig, az idényt kölcsönben a Derby Countynál töltő ír támadót egyből egy prágai kórházba szállították. Hallgrímsson a lefújás után beszélt játékosa állapotáról.