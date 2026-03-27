Csalást kiáltanak az írek, akik a kórházba került játékosuk miatt is aggódnak

A csütörtöki vb-pótselejtezők közül az egyik legdrámaibb forgatókönyvet a Csehország–Írország mérkőzés hozta, ahol az írek hiába vezettek már a 20. percben 2-0-ra, a hazaiak a rendes játékidő hajrájában kiegyenlítettek. Csehország végül tizenegyesekkel kiejtette az íreket, akik nehezen teszik túl magukat ezen. A mérkőzés hajrájában a csereként beálló Sammie Szmodics egy ütközés után az eszméletét is elvesztette rövid ideig, az ír szurkolók érte is aggódtak. A játékos továbbra is a prágai kórházban van.

Perlai Bálint
2026. 03. 27. 7:27
Troy Parrott (7) ezúttal is lecsapott, a gólja azonban kevés volt az íre továbbjutásához a csehek elleni vb-pótselejtezőn
Troy Parrott (7) ezúttal is lecsapott, a gólja azonban kevés volt az íre továbbjutásához a csehek elleni vb-pótselejtezőn Fotó: MILAN KAMMERMAYER Forrás: AFP
Valami hasonlót érezhettek az írek csütörtök este, mint mi, magyarok novemberben. Írország drámai módon, tizenegyesek után esett ki a vb-pótselejtező elődöntőjében Csehországban, pedig a 20. percben a vendégek már 2-0-ra vezettek, a csehek azonban a rendes játékidő utolsó perceiben egyenlítettek. A büntetőknél két ír játékos lába is megremegett – nem úgy Troy Parrotté, aki a meccsen és a tizenegyespárbaj során is értékesítette a sajátját. Ha gúnyolódni akarnánk, akkor írhatnánk azt is, hogy ennyit ért a mieink kiejtése.

Az ír válogatott itt még örülhetett, hiszen az első félidőben 2-0-ra is vezetett Csehországban
Az ír válogatott itt még örülhetett, hiszen az első félidőben 2-0-ra is vezetett Csehországban. Fotó: AFP

Az ír sajtó nehezen tudja feldolgozni a kiesést, ennek pedig hangot is adtak a mérkőzést követően. Az Irish Times két cikkének címe sokatmondó:

  • „Írország szívét összetörték a világbajnokság rájátszásában, a sport igazságtalan”
  • „Írország mindent beleadott a borzasztó háborúban, de a csehek megőrizték a hidegvérüket”

 

A saját fegyverükkel győzték le az ír válogatottat?

Az írek szövetségi kapitánya – aki éppen a vb-pótselejtező előtt hosszabbított szerződést –, Heimir Hallgrímsson is óriási fájdalomról beszélt. – Büszke vagyok a teljesítményükre, hiszen mindent beleadtak. Hálás vagyok a szurkolóknak, akik végig ott voltak, és támogatták a csapatot a vereség alatt, sőt még utána is, de tudom, hogy a játékosok csak fájdalmat éreznek, amit átérzek – kezdte az izlandi, aki ezután a mérkőzést elemezte. – Sosem megfelelő gólt kapni, de miután megszereztük a második gólt, ők rögtön válaszoltak erre eggyel, és onnantól kezdve úgy éreztem, egyik csapat sem tudta irányítani a mérkőzést. A találkozó inkább a küzdelemről, a magas labdákról, a párharcokról és a rögzített helyzetekről szólt.

Mindez igen kettős, hiszen az írek egyik nagy fegyvere, hogy rendkívül fizikálisak, így a fejpárbajoknál, máshogy mondva a csúnya fociban jók, ezt ellenünk is bizonyították. Most viszont Hallgrímsson szavai alapján éppen ebben maradtak alul.

 

Sammie Szmodics szörnyű öt perce, még mindig a prágai kórházban van

A mérkőzés 117. percében néma csönd lett a prágai stadionban, amikor a mindössze két perccel azelőtt beállt Sammie Szmodics ütközött a hazaiak játékosával, Stepán Chaloupekkel. Szmodics az eszméletét is elvesztette egy rövid ideig, az idényt kölcsönben a Derby Countynál töltő ír támadót egyből egy prágai kórházba szállították. Hallgrímsson a lefújás után beszélt játékosa állapotáról.

– Sammie eszméletlenül feküdt a földön, de szerencsére remek orvosaink vannak, és ellátták a füvön. 

Jelenleg is kórházban van, de már visszanyerte az eszméletét. Most még vár rá néhány teszt, aztán megfigyelik, így ma este itt marad Prágában. Remélhetőleg holnap már visszarepül Írországba.

Az írek a svéd játékvezetőre is dühösek, aki ezen esetnél sárga lapot sem adott a csehek védőjének. 

Szmodics neve egyébként ismerősen csenghet nekünk, ugyanis az egyik nagyanyja révén az ír, az egyik nagyapja révén pedig a magyar válogatottban is játszhatna. Szmodics viszont hajthatatlan volt, s az íreket választotta, ahol már 12 meccsen játszott, gólt azonban még nem szerzett.

Kiakadtak az ír szurkolók, csaltak a csehek?

Az Origo írta meg, hogy az ír szurkolók szerint a hazai pályán játszó csehek fanatikusabb drukkerei egy hangos szirénával próbálták megzavarni az ellenfél játékosait minden egyes büntető előtt. Mindez célt is ért, ugyanis az ír rúgók közül Alan Browne és Finn Azaz is hibázott. A lövéseiket Matej Kovar hárította, aki ezzel jóvátette korábbi öngólját. A tizenegyespárbajt 4-3-ra megnyerték a csehek, a lefújás után az íreknek több sem kellett a közösségi médiában.

Többen csalást emlegettek, és vizsgálatot követeltek az eset miatt. Egy hozzászóló szerint a csehek kivártak a rúgások előtt, majd szirénát játszottak be, hogy megzavarják az ír játékosokat. Mások szégyenteljesnek nevezték a történteket, és felszólították az UEFA-t, hogy indítsanak vizsgálatot. 

Kedden Csehország hazai pályán harcolhatja ki a vb-részvételt Dánia ellen.

Európai vb-pótselejtezők, elődöntők: 

A ág: 

  • Olaszország–Észak-Írország 2-0 (0-0)
  • Wales–Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-0), tizenegyesekkel: 2-4

B ág: 

  • Ukrajna–Svédország 1-3 (0-1)
  • Lengyelország–Albánia 2-1 (0-1)

C ág: 

D ág: 

  • Dánia–Észak-Macedónia 4-0 (0-0)
  • Csehország–Írország 2-2 (1-2), tizenegyesekkel: 4-3

A döntők párosításai: 

  • Koszovó–Törökország
  • Bosznia-Hercegovina–Olaszország
  • Svédország–Lengyelország
  • Csehország–Dánia

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
