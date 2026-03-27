Arda Güler videója vírusként terjed az interneten, a török elnök is üzent

Arda Güler megvillant, a törökök pedig 1-0-ra nyertek Románia ellen a vb-pótselejtező elődöntőjében. Röviden így lehetne összefoglalni a csütörtök esti mérkőzést Isztambulban, ahol Vincenzo Montella csapata végig veszélyesebben játszott, a fölény a második félidőben érett góllá. Az 53. percbe a félpályánál kapott labdát Güler, a Real Madrid játékosa pedig parádés labdát adott a beinduló Ferdi Kadioglunak, aki a tizenhatoson belül átvette a labdát, majd Ionat Radu kapujába lőtt.

Arda Güler passza, amely a törökök győztes gólját hozta Románia ellen a vb-pótselejtezőn Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Arda Güler üzenete a lecserélése után

Nem meglepő módon a lefújás után az egész pótselejtező legértékesebb játékosát éltette egész Törökország, akit a 90. percben, vastaps közepette cseréltek le. Güler miután lejött a pályáról még arra is volt ideje, hogy a barátnőjének kikacsintson egyet, aki természetesen a lelátón szurkolt neki.

Arda Güler gólpassza: a szünetben előre megbeszélték

A játékos a lefújás után a török tévének is nyilatkozott, amelyben elárulta, hogy a gól nélküli első félidő után miről beszéltek.

– Nagyon boldogok vagyunk, megnyertünk egy borzasztóan nehéz meccset. Szeretnénk ezt a játékot folytatni a második meccsen is, és kijutni a világbajnokságra. Kadioglu hihetetlen sprintet vágott le, mielőtt passzoltam volna neki a gólunknál. A félidőben egyébként beszéltünk is róla, azt mondta: »Amikor Arda megkapja a labdát, egyből rohanok előre.«

Nos, a törökök terve tökéletesen működött, ezzel a befutással és persze Güler zseniális passzával sikerült feltörni a mélyen visszahúzódó románokat.

A gólpasszt természetesen maga Güler is megosztotta a saját Instagram oldalán, ami vírusként terjed, csak ma reggelig tízmillióan néztek meg, több mint egymillióan kedvelték, alatta játékosok és szurkolók ezrei mondanak neki hálát, hogy a válogatott egy lépésre került a vb-kijutástól.

Ugyanakkor azt nem szabad felejteni, Güler továbbra is csak 21 éves, de már most a válogatott vezérének tekintik, tőle várják a váratlan döntéseket egy-egy mérkőzésen, a középpályás egyelőre abszolút bírja, sőt szereti is ezt a fajta nyomást.