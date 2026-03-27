Arda Güler videója vírusként terjed az interneten, a török elnök is üzent

A 21 éves Arda Güler számít ma már a török válogatott legnagyobb sztárjának, és mindezt csütörtökön is bizonyította a románok elleni vb-pótselejtező elődöntőjében. Güler a második félidőben remek gólpasszt adott csapattársának, a törökök ezzel 1-0-ra nyertek, és kedden Koszóvóban harcolhatják ki a vb-részvételt. Arda Güler a lefújás után a szurkolóknak is üzent, akik hálálkodnak neki.

2026. 03. 27. 6:22
Arda Güler a török válogatott hőse volt ezúttal is Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
Arda Güler megvillant, a törökök pedig 1-0-ra nyertek Románia ellen a vb-pótselejtező elődöntőjében. Röviden így lehetne összefoglalni a csütörtök esti mérkőzést Isztambulban, ahol Vincenzo Montella csapata végig veszélyesebben játszott, a fölény a második félidőben érett góllá. Az 53. percbe a félpályánál kapott labdát Güler, a Real Madrid játékosa pedig parádés labdát adott a beinduló Ferdi Kadioglunak, aki a tizenhatoson belül átvette a labdát, majd Ionat Radu kapujába lőtt. 

Arda Güler passza, amely a törökök győztes gólját hozta Románia ellen a vb-pótselejtezőn  Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Arda Güler üzenete a lecserélése után

Nem meglepő módon a lefújás után az egész pótselejtező legértékesebb játékosát éltette egész Törökország, akit a 90. percben, vastaps közepette cseréltek le. Güler miután lejött a pályáról még arra is volt ideje, hogy a barátnőjének kikacsintson egyet, aki természetesen a lelátón szurkolt neki. 

Arda Güler gólpassza: a szünetben előre megbeszélték

A játékos a lefújás után a török tévének is nyilatkozott, amelyben elárulta, hogy a gól nélküli első félidő után miről beszéltek.  

– Nagyon boldogok vagyunk, megnyertünk egy borzasztóan nehéz meccset. Szeretnénk ezt a játékot folytatni a második meccsen is, és kijutni a világbajnokságra. Kadioglu hihetetlen sprintet vágott le, mielőtt passzoltam volna neki a gólunknál. A félidőben egyébként beszéltünk is róla, azt mondta: »Amikor Arda megkapja a labdát, egyből rohanok előre.« 

Nos, a törökök terve tökéletesen működött, ezzel a befutással és persze Güler zseniális passzával sikerült feltörni a mélyen visszahúzódó románokat. 

A gólpasszt természetesen maga Güler is megosztotta a saját Instagram oldalán, ami vírusként terjed, csak ma reggelig tízmillióan néztek meg, több mint egymillióan kedvelték, alatta játékosok és szurkolók ezrei mondanak neki hálát, hogy a válogatott egy lépésre került a vb-kijutástól. 

Ugyanakkor azt nem szabad felejteni, Güler továbbra is csak 21 éves, de már most a válogatott vezérének tekintik, tőle várják a váratlan döntéseket egy-egy mérkőzésen, a középpályás egyelőre abszolút bírja, sőt szereti is ezt a fajta nyomást.

Koszovó–Törökország: kedden dől el a vb-kijutás

A törökök csütörtöki győzelmének rangját jól mutatja, hogy maga az elnök, Recep Tayyin Erdogan is telefonon keresztül gratulált a játékosoknak és a szövetségi kapitánynak, míg a sportminiszter az öltözőben személyesen mondott köszönetet, és persze sok sikert kívánt keddre. Törökország legutóbb 2002-ben szerepelt a világbajnokságon, akkor a harmadik helyig meg sem állt a válogatott.

Vincenzo Montella együttese azzal a Koszovóval találkozik idegenben, Pristinában, amely nagy meglepetésre kiejtette Szlovákiát. Koszovó története egészen hihetetlen, a válogatott 2016-ban csatlakozott a FIFA-hoz, rá tíz évre pedig a vb-re is kijuthatnak. 

A vb-pótselejtező döntőinek párosításai: 

  • Koszovó–Törökország
  • Bosznia-Hercegovina–Olaszország,
  • Svédország–Lengyelország
  • Csehország–Dánia

A mérkőzéseket kedden 20.45-kor rendezik, a győztesek kijutnak a vb-re.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
