vb-pótselejtezőOlaszországEurópa

Magyarország után két szomszéd is sirathatja a vb-szereplést, Koszovó bevette Pozsonyt

Nem juthat ki a nyári labdarúgó világbajnokságra Ukrajna és Szlovákia sem. Az európai vb-pótselejtező elődöntőjében utóbbi Pozsonyban szenvedett kínos vereséget Koszovó ellen. A triplázó Gyökeres Viktor egymaga intézte el Ukrajnát Valenciában. Az előző két világbajnokságról lemaradt Olaszország 2-0-ra verte Észak-Írországot, egy lépésre került a vb-szerepléstől. Troy Parrott Prágában is lecsapott, de a csehek tizenegyesekkel búcsúztatták Írországot.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 26. 22:52
vb-pótselejtező Kosovo's players celebrate a goal during the play-off 2026 FIFA World Cup European qualification semi-final football match between Slovakia and Kosovo in Bratislava on March 26, 2026. (Photo by Joe Klamar / AFP)
A Pozsonyt bevevő Koszovó okozta a vb-pótselejtező nagy meglepetését Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az egyenes ágon kijutott 12 csoportgyőztes mögött versenyben maradt 16 válogatott közül Románia reményei foszlottak szét elsőként, miután az Arda Güler fémjelezte Törökország 1-0-ra legyőzte Isztambulban az európai vb-pótselejtezők nyitányán. A világbajnoki selejtezőcsoportjában csak a harmadik helyen végzett Magyarországot egy éve a Nemzetek Ligája A divíziójából kiejtő törökökhöz hasonlóan hazai pályán kezdhetett Lengyelország, Dánia és Olaszország is.

Gennaro Gattuso (balról a második) fogadkozott a vb-pótselejtező előtt Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Olaszország sorozatban harmadszor is pótvizsgára kényszerült. A négyszeres aranyérmes a legutóbbi két világbajnokságról lemaradt, 2022-ben aktuális Európa-bajnokként. 

A csoportkörben Norvégiától oda-vissza vereséget szenvedő Squadra Azzurra korábban Svédországgal, majd Észak-Macedóniával szemben maradt alul a pótselejtezőkön. – Tiszteljük az északíreket, sokat futnak, nagy szívük van, és a rögzített helyzeteknél félelmetesek — nyilatkozta Gennaro Gattuso azt is kiemelte, hogy a játékosainak le kell küzdeniük az előző pótselejtezők kudarcának rémét. A játékosként világbajnok szövetségi kapitányt számos olasz szakember, közte a vb-győztes Marcelo Lippi is a támogatásáról biztosította. 

Sérülés miatt Federico Chiesa (Liverpool) és Gianluca Scamacca (Atalanta) sem állhatott rendelkezésre, így a Donnarumma – Mancini, Bastoni, Calafiori – Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco – Kean, Retegui tizeneggyel állt fel Olaszország. Az ősszel Magyarországgal egy NL-csoportban szereplő Észak-Írország angol első- és többségében másodosztályú játékosokat vetett be. Nekiestek a vendégcsapatnak az olaszok Bergamóban, s már a 6. percben nagyot védett a Sheffield Wednesday 20 éves kapusa, Pierce Charles, aki kiütötte Dimarco lapos lövését, Tonali közeli ismétlését blokkolták a védők.

Hatékonyabb olaszok

Mezőnyfölényben játszottak, de kiszámíthatóan passzolgattak Barelláék, helyzetet sem nagyon tudtak kialakítani. Számolatlanul végezték el a szögleteket Gattuso játékosai, akik a szünetben alapos fejmosást kaphattak. Legalábbis gólra törőbben kezdtek futballozni. 

Retegui kimaradt ziccere és Keane bravúrral védett lövése után összejött az olasz gól. Az 56. percben középre fejelték ki a labdát az északírek, Sandro Tonali kapásból laposan a bal alsó sarokba lőtt (1-0). 

A Newcastle United középpályása gólpasszt adott a 80. percben, Moise Keane egy visszacsel után ballal a úgy talált be laposan, hogy a jobb oldali kapufáról pattant a hálóba a labda (2-0). Olaszország, ha nehezen is, de továbbjutott.

Sandro Tonali kihasználta az északírek hibáját Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Izgalmas vb-pótselejtezők

Az esti program leggyorsabb gólja Pozsonyban született meg. A 6. percben a szlovák Martin Valjent fejelt a koszovóiak kapujába. A balkáni miniállam csapata még az első félidő közepén egyenlített. Lukas Haraslin szabadrúgásból elért találattal vette vissza a vezetést pont a szünet előtt Szlovákiának. A fordulás után viszont fordított Koszovó, és kiejtette Dubravkáékat!

A háború miatt Valenciában pályaválasztó ukránokat a magyar gyökerekkel rendelkező Gyökeres Viktor mattolta a 7. percben, az angol listavezető Arsenal támadója lapos lövéssel szerzett vezetést a csoportkörben gyatrán teljesített Svédországnak. A 27 éves sztár a második játékrész elején is eredményes tudott lenni, majd büntetőből is bevette Anatolij Trubin kapuját.

Gyökeres Viktor (jobbra) a hátára vette a svéd válogatottat a vb-pótselejtezőn Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Robert Lewandowski már a varsói meccs elején közel járt ahhoz, hogy betaláljon az albánok ellen, ám kevéssel mellé lőtt. Lengyelországot aztán igazi hidegzuhanyként érte, hogy Arber Hoxha a kapust is kicselezve bevette a hálóját. A találat előtt óriásit hibázott Jan Bednarek, aki gyakorlatilag gólpasszt adott az ellenfélnek rossz labdaátvételével. 

A Porto védőjének bakiját Lewandowski tette jóvá, közelről fejelt a labda alá futó és mellé nyúló Thomas Strakosha kapujába. Az FC Barcelona 37 éves sztárja a 89. gólját szerezte a lengyel válogatottban.

A 73. percben egy 22 méteres átlövéssel Piotr Zielinski eldöntötte a mérkőzést Lengyelország javára.

Majdnem 20 percet várt Troy Parrott, majd Prágában bevette Csehország kapuját. A magyarok ellen Budapesten triplázó ír csatár találata után a megzavarodott csehek öngólt is szereztek. Patrik Schick büntetőgólja gyorsan visszahozta a hazai reményeket. A hajrában Krejci hosszabbításra mentette a mérkőzést, amit tizenegyesekkel végül megnyert Csehország.

Wales viszont hazai pályán veszített szétlövésben Bosznia-Hercegovina ellen, pedig sokáig vezetett, de a rendes játékidő hajrájában Edin Dzeko hosszabbításra mentette a találkozót.

Európai vb-pótselejtezők, elődöntők:

A ág:

Olaszország–Észak-Írország 2-0 (0-0), Bergamo, gólszerzők: Tonali (56.), Keane (80.)

Wales–Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-0), tizenegyesekkel 2-4, Cardiff, gólszerző: James (51.), illetve Dzeko (87.)

B ág:

Ukrajna–Svédország 1-3 (0-1), Valencia, gólszerző: Ponomarenko (90+1.), illetve Gyökeres (7., 52., 72. – büntetőből)

Lengyelország–Albánia, Varsó, gólszerzők: Lewandowski (63.), Zielinski (72.), illetve Hoxha (42.)

C ág:

Törökország–Románia 1-0 (0-0), Isztambul, gólszerző: Kadioglu (53.)

Szlovákia–Koszovó 3-4 (2-1), Pozsony, gólszerzők: Valjent (6.), Haraslin (45.), Strelec (90+4.), illetve Hodza (21.), Asllani (47.), Muslija (60.), Hajrizi (72.)

D ág:

Dánia–Észak-Macedónia 4-0 (0-0), Koppenhága, gólszerzők: Damsgaard (49.), Isaksen (58., 59.), Norgaard (76.)

Csehország–Írország 2-2 (1-2), tizenegyesekkel: 4-3, Prága, gólszerzők: Schick (27.), Krejci (86.), illetve Parrott (19.), Kovar (23. – öngól)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
