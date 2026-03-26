Magyarország után két szomszéd is sirathatja a vb-szereplést, Koszovó bevette Pozsonyt

Az egyenes ágon kijutott 12 csoportgyőztes mögött versenyben maradt 16 válogatott közül Románia reményei foszlottak szét elsőként, miután az Arda Güler fémjelezte Törökország 1-0-ra legyőzte Isztambulban az európai vb-pótselejtezők nyitányán. A világbajnoki selejtezőcsoportjában csak a harmadik helyen végzett Magyarországot egy éve a Nemzetek Ligája A divíziójából kiejtő törökökhöz hasonlóan hazai pályán kezdhetett Lengyelország, Dánia és Olaszország is.
Olaszország sorozatban harmadszor is pótvizsgára kényszerült. A négyszeres aranyérmes a legutóbbi két világbajnokságról lemaradt, 2022-ben aktuális Európa-bajnokként.
A csoportkörben Norvégiától oda-vissza vereséget szenvedő Squadra Azzurra korábban Svédországgal, majd Észak-Macedóniával szemben maradt alul a pótselejtezőkön. – Tiszteljük az északíreket, sokat futnak, nagy szívük van, és a rögzített helyzeteknél félelmetesek — nyilatkozta Gennaro Gattuso azt is kiemelte, hogy a játékosainak le kell küzdeniük az előző pótselejtezők kudarcának rémét. A játékosként világbajnok szövetségi kapitányt számos olasz szakember, közte a vb-győztes Marcelo Lippi is a támogatásáról biztosította.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!