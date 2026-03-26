Magyarország után két szomszéd is sirathatja a vb-szereplést, Koszovó bevette Pozsonyt

Sandro Tonali kihasználta az északírek hibáját Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Izgalmas vb-pótselejtezők

Az esti program leggyorsabb gólja Pozsonyban született meg. A 6. percben a szlovák Martin Valjent fejelt a koszovóiak kapujába. A balkáni miniállam csapata még az első félidő közepén egyenlített. Lukas Haraslin szabadrúgásból elért találattal vette vissza a vezetést pont a szünet előtt Szlovákiának. A fordulás után viszont fordított Koszovó, és kiejtette Dubravkáékat!

A háború miatt Valenciában pályaválasztó ukránokat a magyar gyökerekkel rendelkező Gyökeres Viktor mattolta a 7. percben, az angol listavezető Arsenal támadója lapos lövéssel szerzett vezetést a csoportkörben gyatrán teljesített Svédországnak. A 27 éves sztár a második játékrész elején is eredményes tudott lenni, majd büntetőből is bevette Anatolij Trubin kapuját.

Gyökeres Viktor (jobbra) a hátára vette a svéd válogatottat a vb-pótselejtezőn Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Robert Lewandowski már a varsói meccs elején közel járt ahhoz, hogy betaláljon az albánok ellen, ám kevéssel mellé lőtt. Lengyelországot aztán igazi hidegzuhanyként érte, hogy Arber Hoxha a kapust is kicselezve bevette a hálóját. A találat előtt óriásit hibázott Jan Bednarek, aki gyakorlatilag gólpasszt adott az ellenfélnek rossz labdaátvételével.

A Porto védőjének bakiját Lewandowski tette jóvá, közelről fejelt a labda alá futó és mellé nyúló Thomas Strakosha kapujába. Az FC Barcelona 37 éves sztárja a 89. gólját szerezte a lengyel válogatottban.

A 73. percben egy 22 méteres átlövéssel Piotr Zielinski eldöntötte a mérkőzést Lengyelország javára.

Majdnem 20 percet várt Troy Parrott, majd Prágában bevette Csehország kapuját. A magyarok ellen Budapesten triplázó ír csatár találata után a megzavarodott csehek öngólt is szereztek. Patrik Schick büntetőgólja gyorsan visszahozta a hazai reményeket. A hajrában Krejci hosszabbításra mentette a mérkőzést, amit tizenegyesekkel végül megnyert Csehország.