A tiszteletlen olaszok miatt áll a bál, előkerült egy felvétel

Olaszország sorozatban harmadszor is pótvizsgára kényszerült, a négyszeres aranyérmes a legutóbbi két világbajnokságról lemaradt, 2022-ben aktuális Európa-bajnokként. A csoportkörben Norvégiától oda-vissza vereséget szenvedő olaszok korábban Svédországgal, majd Észak-Macedóniával szemben maradt alul a pótselejtezőkön, most az észak-íreket sodorta a Squadra Azzurra útjába a sors.

Az olaszok továbbjutottak, de feldühítették a bosnyákokat. Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Az olaszok tiszteletlenek voltak

A olasz válogatott legutóbb 2014-ben szerepelt világbajnokságon, azóta két pótselejtezőn is elbukott, most azonban tett egy lépést a kvalifikáció felé, mert Sandro Tonali és Moise Kean találataival két góllal legyőzte az északíreket Bergamóban. A másik ágon Wales hazai pályán veszített tizenegyespárbajban Bosznia-Hercegovina ellen, pedig sokáig vezetett, de a rendes játékidő hajrájában a 40 éves Edin Dzeko hosszabbításra mentette a találkozót.

Az észak-írek elleni siker után az olasz játékosok okostelefonon követték nyomon a tizenegyespárbajt, láthatóan annak szurkoltak, hogy elkerüljék Wales együttesét.

Egy internetre kikerült felvételen jól látszik, hogy Manuel Locatelli (Juventus) és Federico Dimarco (Inter) is látványosan örült annak, hogy a bosnyákokkal játszhatnak majd kedden.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

A bosnyákok szerint az olasz válogatott tagjai tiszteletlenek és arrogánsak voltak, és megígérték, hogy jövő kedden, Zenicában nagyon megleckéztetik majd a négyszeres világbajnokot.