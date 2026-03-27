A tiszteletlen olaszok miatt áll a bál, előkerült egy felvétel

Olaszország 2-0-ra győzött Észak-Írország ellen csütörtök este a világbajnoki pótselejtező elődöntőjében, és készülhet a Bosznia-Hercegovina elleni fináléra kedden, amelyen már a közvetlen vb-re jutás lesz a tét. A találkozó után az olaszok viszont a kritikák kereszttüzébe kerültek, mivel előkerült egy felvétel, ahol a Squadra Azzurra játékosai látványosan ünnepelték a bosnyákok továbbjutását a Wales ellen tizenegyespárbajban, mindezt az sugallta, hogy őket tartották gyengébb ellenfélnek. A bosnyákok már most megígérték, hogy nagyon felszívják magukat a jövő keddi mérkőzésere

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 6:52
Az olaszok látványosan örültek a bosnyákok továbbjutásának Fotó: ALESSIO MORGESE Forrás: NurPhoto
Olaszország sorozatban harmadszor is pótvizsgára kényszerült, a négyszeres aranyérmes a legutóbbi két világbajnokságról lemaradt, 2022-ben aktuális Európa-bajnokként. A csoportkörben Norvégiától oda-vissza vereséget szenvedő olaszok korábban Svédországgal, majd Észak-Macedóniával szemben maradt alul a pótselejtezőkön, most az észak-íreket sodorta a Squadra Azzurra útjába a sors.

Az olaszok továbbjutottak, de feldühítették a bosnyákokat
Az olaszok továbbjutottak, de feldühítették a bosnyákokat. Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Az olaszok tiszteletlenek voltak

A olasz válogatott legutóbb 2014-ben szerepelt világbajnokságon, azóta két pótselejtezőn is elbukott, most azonban tett egy lépést a kvalifikáció felé, mert Sandro Tonali és Moise Kean találataival két góllal legyőzte az északíreket Bergamóban. A másik ágon Wales hazai pályán veszített tizenegyespárbajban Bosznia-Hercegovina ellen, pedig sokáig vezetett, de a rendes játékidő hajrájában a 40 éves Edin Dzeko hosszabbításra mentette a találkozót.

Az észak-írek elleni siker után az olasz játékosok okostelefonon követték nyomon a tizenegyespárbajt, láthatóan annak szurkoltak, hogy elkerüljék Wales együttesét. 

Egy internetre kikerült felvételen jól látszik, hogy Manuel Locatelli (Juventus) és Federico Dimarco (Inter) is látványosan örült annak, hogy a bosnyákokkal játszhatnak majd kedden.

A bosnyákok szerint az olasz válogatott tagjai tiszteletlenek és arrogánsak voltak, és megígérték, hogy jövő kedden, Zenicában nagyon megleckéztetik majd a négyszeres világbajnokot.

Európai vb-pótselejtezők, elődöntők:

A-ág:

  • Olaszország–Észak-Írország 2-0 (0-0), Bergamo, gólszerzők: Tonali (56.), Keane (80.)
  • Wales–Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-0), tizenegyesekkel 2-4, Cardiff, gólszerző: James (51.), illetve Dzeko (87.)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu