Súlyos baleset hozta meg a fordulatot a Forma–1-es Japán Nagydíjon

A motor- és szabályváltozásokat hozó év első két Forma–1-es futama a Mercedes kettős győzelmét hozta, és e sorozat folytatására minden esély megvolt vasárnap is. A Japán Nagydíj időmérőjét Andrea Kimi Antonelli nyerte George Russell előtt, ráadásul 2006 óta minden szuzukai futamon az első két hely valamelyikén végzett a pole-ból induló pilóta. Az Ezüstnyilak mögül felváltva startolt a két McLaren és a két Ferrari – méghozzá Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton sorrendben –, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) csak a 11. rajtkockából vágott neki a holland által az elmúlt négy évben egyaránt az élről megnyert versenynek.
Oscar Piastri idei első rajtja kiváló volt
Az 53 körös nagydíjat megelőző betétfutamon történt baleset miatt tíz perces késéssel kezdődött a rajt a hűvös és felhős, de száraz körülmények között. A 20. pozícióból induló Valtteri Bottas (Cadillac) kivételével mindenki közepes keverékű abroncsokkal nyitott, így senki nem volt gumielőnyben az élmezőnyből.
A Mercedesek már-már szokásos módon gyengén startoltak, így utána a rajtrácsra idén először felálló Piastri került az élre, mögötte Leclerc és Norris haladt, és csak aztán jött Russell és Antonelli.
Az olasz pilótán kívül a két Audi – Gabriel Bortoleto és Nico Hülkenberg – esett vissza a leginkább az első körben.
A 8. körig kellett várni, hogy Russell megelőzze mindhárom riválisát, de Piastri nem hagyta magát és visszaelőzte a britet. Mögöttük a Leclerc, Norris, Antonelli sorrend viszont még ekkor sem változott, hármuk között komoly csata zajlott. Az olasz aztán a táv negyedénél sikeresen elment a brit vb-címvédő mellett, és a monacóit kezdte üldözni. Hátrébb Hamilton senkitől sem zavartatva haladt a hatodik helyen, Verstappen pedig Pierre Gasly (Alpine) mögé, a nyolcadik pozícióig zárkózott.
Russell bosszankodott, Antonelli kedvére tett a biztonsági autó
Az élmezőnyből először Norris állt ki a bokszba, a 17. körben kemény gumikat kapott, válaszul a következő körben Leclerc-rel is hasonlóan tett a Ferrari, így kettejük között nem változott a sorrend. Piastri autóján is végrehajtották a kerékcserét, ezzel a két Mercedes állt az élre, amíg a 22. körben Russell is a bokszutcába hajtott. Épp kijött onnan, amikor Oliver Bearman (Haas) balesete miatt biztonsági autós fázis következett, ez pedig azoknak kedvezett, akik kivártak a kerékcserével, hiszen nekik az kisebb időveszteséget jelentett.
A bokszkiállások után Antonelli, Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Norris, Gasly és Verstappen volt az első nyolc helyezett sorrendje.
A Franco Colapintóval (Alpine) való csatázásban balesetet szenvedő Bearman kiszállt az autóból, de láthatóan lábfájdalmai voltak a becsapódás után.
