Súlyos baleset hozta meg a fordulatot a Forma–1-es Japán Nagydíjon

A 2026. évi Forma–1-es Japán Nagydíj vasárnapi futamát a pályafutása második sikerét arató Andrea Kimi Antonelli nyerte, ezzel a világbajnoki pontversenyben is átvette a vezetést. A Mercedes olasz versenyzője mellett az ausztrál Oscar Piastri (McLaren) és a monacói Charles Leclerc (Ferrari) állhatott a szuzukai dobogóra.

Wiszt Péter
2026. 03. 29. 8:43
A McLaren és a Ferrari is jobban rajtolt a Mercedesnél a Japán Nagydíjon Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds
A motor- és szabályváltozásokat hozó év első két Forma–1-es futama a Mercedes kettős győzelmét hozta, és e sorozat folytatására minden esély megvolt vasárnap is. A Japán Nagydíj időmérőjét Andrea Kimi Antonelli nyerte George Russell előtt, ráadásul 2006 óta minden szuzukai futamon az első két hely valamelyikén végzett a pole-ból induló pilóta. Az Ezüstnyilak mögül felváltva startolt a két McLaren és a két Ferrari – méghozzá Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton sorrendben –, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) csak a 11. rajtkockából vágott neki a holland által az elmúlt négy évben egyaránt az élről megnyert versenynek.

A Forma–1-es Japán Nagydíj futamán is a két Mercedes, George Russell (balra) és Andrea Kimi Antonelli csatáját lehetett várni. Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki

Oscar Piastri idei első rajtja kiváló volt

Az 53 körös nagydíjat megelőző betétfutamon történt baleset miatt tíz perces késéssel kezdődött a rajt a hűvös és felhős, de száraz körülmények között. A 20. pozícióból induló Valtteri Bottas (Cadillac) kivételével mindenki közepes keverékű abroncsokkal nyitott, így senki nem volt gumielőnyben az élmezőnyből. 

A Mercedesek már-már szokásos módon gyengén startoltak, így utána a rajtrácsra idén először felálló Piastri került az élre, mögötte Leclerc és Norris haladt, és csak aztán jött Russell és Antonelli. 

Az olasz pilótán kívül a két Audi – Gabriel Bortoleto és Nico Hülkenberg – esett vissza a leginkább az első körben.

A 8. körig kellett várni, hogy Russell megelőzze mindhárom riválisát, de Piastri nem hagyta magát és visszaelőzte a britet. Mögöttük a Leclerc, Norris, Antonelli sorrend viszont még ekkor sem változott, hármuk között komoly csata zajlott. Az olasz aztán a táv negyedénél sikeresen elment a brit vb-címvédő mellett, és a monacóit kezdte üldözni. Hátrébb Hamilton senkitől sem zavartatva haladt a hatodik helyen, Verstappen pedig Pierre Gasly (Alpine) mögé, a nyolcadik pozícióig zárkózott.

Russell bosszankodott, Antonelli kedvére tett a biztonsági autó

Az élmezőnyből először Norris állt ki a bokszba, a 17. körben kemény gumikat kapott, válaszul a következő körben Leclerc-rel is hasonlóan tett a Ferrari, így kettejük között nem változott a sorrend. Piastri autóján is végrehajtották a kerékcserét, ezzel a két Mercedes állt az élre, amíg a 22. körben Russell is a bokszutcába hajtott. Épp kijött onnan, amikor Oliver Bearman (Haas) balesete miatt biztonsági autós fázis következett, ez pedig azoknak kedvezett, akik kivártak a kerékcserével, hiszen nekik az kisebb időveszteséget jelentett. 

A bokszkiállások után Antonelli, Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Norris, Gasly és Verstappen volt az első nyolc helyezett sorrendje.

A Franco Colapintóval (Alpine) való csatázásban balesetet szenvedő Bearman kiszállt az autóból, de láthatóan lábfájdalmai voltak a becsapódás után.

A 28. körben indult újra a szuzukai futam, a változást pedig Hamilton és Russell helycseréje jelentette. A folytatásban kevésbé volt eseménydús a Japán Nagydíj: a 19 éves Antonelli fokozatosan növelte az előnyét, Piastri második helye sem forgott veszélyben, Russell pedig Hamilton helyett inkább Leclerc-rel harcolt. Sőt, a Mercedes brit pilótájának váratlan lelassulása után a monacói elment mellette, majd Leclerc a csapattársát is megelőzve a harmadik helyre lépett előre a 42. körben. 

Russell végül jól hajrázott, Hamiltont ki tudta kerülni (ahogy később ezt Norris is megtette), és később Leclerc-rel is nagyot csatázott, de a dobogó már nem jött össze neki: 

a pódiumra Antonelli, Piastri és Leclerc állhatott fel.

Három versenyhétvége után az egyéni pontverseny élmezőnyében Antonelli 72, Russell 63, Leclerc 49, Hamilton 41 ponttal áll. A konstruktőrök között a 135 pontos Mercedes vezet a 90 egységgel rendelkező Ferrari előtt.

A Forma–1-es Japán Nagydíj futamának pontszerzői:

  1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  4. George Russell (brit, Mercedes)
  5. Lando Norris (brit, McLaren)
  6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  7. Pierre Gasly (francia, Alpine)
  8. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  9. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  10. Esteban Ocon (francia, Haas)

A Forma–1-es idény a közel-keleti futamok eltörlésének is köszönhetően május 1. és 3. között a sprintfutamos Miami Nagydíjjal folytatódik.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Nem könnyű a királyoknak

Kondor Katalin avatarja

Nem könnyű ma a józan ész pártjára állni és ott is maradni, nem könnyű a hitet megtartani ebben a forrongó, többnyire beképzelt senkik által vezérelt világban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
