Súlyos baleset hozta meg a fordulatot a Forma–1-es Japán Nagydíjon

A motor- és szabályváltozásokat hozó év első két Forma–1-es futama a Mercedes kettős győzelmét hozta, és e sorozat folytatására minden esély megvolt vasárnap is. A Japán Nagydíj időmérőjét Andrea Kimi Antonelli nyerte George Russell előtt, ráadásul 2006 óta minden szuzukai futamon az első két hely valamelyikén végzett a pole-ból induló pilóta. Az Ezüstnyilak mögül felváltva startolt a két McLaren és a két Ferrari – méghozzá Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton sorrendben –, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) csak a 11. rajtkockából vágott neki a holland által az elmúlt négy évben egyaránt az élről megnyert versenynek.

A Forma–1-es Japán Nagydíj futamán is a két Mercedes, George Russell (balra) és Andrea Kimi Antonelli csatáját lehetett várni. Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki

Oscar Piastri idei első rajtja kiváló volt

Az 53 körös nagydíjat megelőző betétfutamon történt baleset miatt tíz perces késéssel kezdődött a rajt a hűvös és felhős, de száraz körülmények között. A 20. pozícióból induló Valtteri Bottas (Cadillac) kivételével mindenki közepes keverékű abroncsokkal nyitott, így senki nem volt gumielőnyben az élmezőnyből.

A Mercedesek már-már szokásos módon gyengén startoltak, így utána a rajtrácsra idén először felálló Piastri került az élre, mögötte Leclerc és Norris haladt, és csak aztán jött Russell és Antonelli.

Az olasz pilótán kívül a két Audi – Gabriel Bortoleto és Nico Hülkenberg – esett vissza a leginkább az első körben.

A 8. körig kellett várni, hogy Russell megelőzze mindhárom riválisát, de Piastri nem hagyta magát és visszaelőzte a britet. Mögöttük a Leclerc, Norris, Antonelli sorrend viszont még ekkor sem változott, hármuk között komoly csata zajlott. Az olasz aztán a táv negyedénél sikeresen elment a brit vb-címvédő mellett, és a monacóit kezdte üldözni. Hátrébb Hamilton senkitől sem zavartatva haladt a hatodik helyen, Verstappen pedig Pierre Gasly (Alpine) mögé, a nyolcadik pozícióig zárkózott.

Russell bosszankodott, Antonelli kedvére tett a biztonsági autó

Az élmezőnyből először Norris állt ki a bokszba, a 17. körben kemény gumikat kapott, válaszul a következő körben Leclerc-rel is hasonlóan tett a Ferrari, így kettejük között nem változott a sorrend. Piastri autóján is végrehajtották a kerékcserét, ezzel a két Mercedes állt az élre, amíg a 22. körben Russell is a bokszutcába hajtott. Épp kijött onnan, amikor Oliver Bearman (Haas) balesete miatt biztonsági autós fázis következett, ez pedig azoknak kedvezett, akik kivártak a kerékcserével, hiszen nekik az kisebb időveszteséget jelentett.

A bokszkiállások után Antonelli, Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Norris, Gasly és Verstappen volt az első nyolc helyezett sorrendje.

A Franco Colapintóval (Alpine) való csatázásban balesetet szenvedő Bearman kiszállt az autóból, de láthatóan lábfájdalmai voltak a becsapódás után.