Rendkívüli

Verstappen elzavart egy újságírót – ez nem maradt válasz nélkül

Nagy felhördülést okozott a Forma–1-es Japán Nagydíjat felvezető sajtótájékoztatón, hogy Max Verstappen kizavart a teremből egy újságírót, a négyszeres világbajnok addig nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre, amíg ő is jelen van. A megalázott tudósító a Guardianen közzétett írásában mesélte el saját szemszögéből a Verstappennel való csörtét.

Calderon Dubai Viktória
2026. 03. 27. 15:02
Max Verstappenben mély nyomot hagyott egy tavalyi kérdés Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Max Verstappen nincs jó passzban, ez nem is lehet kérdés. Azok után, hogy tavaly egy hajszállal bukta el a vb-címet Lando Norrisszal szemben, szerinte azóta nem jó irányba indult el a Forma–1, az idei autók finoman szólva sem nyerték el a tetszését, folyamatosan panaszkodik miattuk. A rosszmájúak szerint csak az a baja a négyszeres világbajnoknak, hogy nem ő van az élen. Bármi is legyen az igazság, Verstappen láthatóan nem boldog a jelenlegi helyzettel, és frusztráltságát sikerült egy újságíróra is átragasztania, igaz, Giles Richardst nem a holland szenvedése zavarja.

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Történt ugyanis, hogy a Japán Nagydíj csütörtöki sajtónapján a Red Bull pilótája addig nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre, amíg a Guardian zsurnalisztája ki nem megy a teremből. Richards az okot azért még megtudakolta Verstappentől, és mint kiderült, mély nyomot hagyott a versenyzőben az újságíró egy tavalyi kérdése, amikor a bajnoki cím elvesztése után megkérdezte, hogy bántja-e a spanyolországi hibája, vagyis amikor beleszaladt George Russell Mercedesébe, és az ezért kapott büntetése miatt elveszített pontok a végelszámolásnál nagyon hiányoztak, azokkal a zsebben megszerezhette volna a vb-címet. Verstappen már akkor is ingerülten válaszolt:

Elfelejtik az összes többi dolgot, ami az idényem során történt. Az egyetlen, amit felemlegetnek, az Barcelona. Tudtam, hogy ez lesz, egy buta megpördülést hoznak fel. Megesik ilyesmi a versenyzés során. Az életed során folyamatosan tanulsz. A bajnokság pedig huszonnégy fordulóból áll. És sok korai karácsonyi ajándékot kaptam az idény második felében, erről is kérdezhetnek

– utalt a McLaren év végi hibáinak sokaságra Verstappen.

Üzenet a bajnoknak

Tehát ezt a kérdést emlegette fel a holland Richardsnak, ezért nem akart többet hallani felőle. Az újságíró, ha már a sajtótájékoztatón nem tehette meg, a Guardianen közzétett hosszú írásban válaszolt Verstappennek.

„Összességében nézve kiváltságos pályafutásom van: azért fizetnek, hogy a Forma–1-ről tudósítsak, egy olyan sportágról, amelyet 1976 óta szeretek. Szóval nincs okom a panaszra, de nagyot csalódtam, amiért Max Verstappen elküldött a Japán Nagydíjon csütörtöki sajtótájékoztatójáról egy olyan kérdés miatt, amelyet az előző idény végén tettem fel neki.”

Mint azt az újságíró felfedte, ő és Verstappen 2026-ban először Szuzukában találkozott egymással, a pilóta először megbámulta őt, majd elmosolyodott, aztán pedig kiküldte a teremből. Korábban sosem történt ilyesmi Richardsszal, és a Forma–1 történetében is nagyon ritka, talán egy-két ilyen esetet lehet felidézni.

Az újságíró elmondása szerint 

számtalan alkalommal meginterjúvolta a négyszeres bajnokot, és a beszélgetéseik mindig jó hangulatban zajlottak. Az ezek alapján készült cikkekben pedig szinte mindig dicsérte Verstappent, kiemelve a tehetségét, kritikát pedig csak nagyon ritkán, azt is csak indokolt esetben fogalmazott meg. A barcelonai ütközésről szóló kérdés viszont láthatóan töréspont volt a felek kapcsolatában, de Richards az írásában rávilágított, jogos volt a feltevés, hiszen Verstappen kilenc pontot bukott el a büntetés miatt, és a végén csak kettővel maradt el Norristól…

A Red Bull hollandja tavaly decemberben kimondta, még Richards arckifejezése is zavarta.

„Nem tudom, hogy tényleg megjelent-e a hülye vigyor az arcomon. Mindenesetre meglepett a heves reakciója, és ez talán egy ideges mosolyt csalt az arcomra. De nem találtam viccesnek az egészet, és nem voltam kárörvendő.”

Az újságíró szerint Verstappen végig mosolygott, míg kiküldte a teremből, talán éppen élvezte, hogy ekkora a hatalma. 

„Valaki két órán belül kinyomozta az e-mail címem: »Te vagy a probléma. Egy mérgező sz…rházi vagy, aki a brit részlehajlásért felelős az F1-ben. Te vagy a legrosszabb« – állt az üzenetben. Legalább az írásjelek a helyükön voltak, és nem zöld zsírkrétával írták a sértegetéseket.”

Richards kollégái megdöbbentek a történtek miatt, és volt, aki ízléstelennek nevezte Verstappen lépését. De összességében jól van.

Talán az a dolog legkellemetlenebb része, hogy most egyes szám első személyben kell írnom az esetről. Egy újságíró sosem szeretne a történet főszereplője lenni, most sem, bár ez elkerülhetetlennek tűnik. Mindenesetre sajnálatos, hogy ez megtörtént, ahogyan a következményei is. Már csak az elfogultsággal kapcsolatos vádak miatt is. Az évek során megkaptam, hogy Lewis Hamilton, Sebastian Vettel vagy éppen bármely más pilóta ellen vagyok. Eközben mindig az őszinte és tisztességes tudósítás az egyetlen célom. Továbbra is elismerem Verstappent, és remélem, hogy a jövőben javul a kapcsolatunk. Néha a nehéz és kényelmetlen kérdéseket is fel kell tenni. Ez a kiváltsággal együtt járó feladat.

Verstappen nem először pörölt a britekkel

Nem ez az első eset, hogy Verstappen a brit újságírókkal harcolt. A részlehajlásukat sokszor felemlegette nekik, például a 2024-es idény végén is, amikor az angol Lando Norrist legyőzve ért révbe. Az újabb sikere utáni sajtótájékoztatón nekik is üzent: – Nem látom a brit médiát, mi történt velük? Talán sietniük kellett a reptérre, esetleg nem tudják, hogy hol tartják a sajtótájékoztatót? – pörkölt oda Verstappen.

A történetnek még aligha van vége.

Piastri a pénteki nap leggyorsabbja

A Forma–1-es Japán Nagydíj első pénteki szabadedzését a pontversenyt vezető George Russell (Mercedes) nyerte csapattársa, a Kínában diadalmaskodó Kimi Antonelli és Lando Norris előtt. Délután, a nap legjobb idejét autózva Oscar Piastri nyert, megelőzve Antonellit és Russellt. Verstappen a hetedik, illetve a tizedik helyen zárt.

A szuzukai versenyhétvége szombaton a 3. szabadedzéssel folytatódik hajnali 3.30-kor, reggel 7-kor pedig az időmérő következik. A futamra vasárnap reggel kerül sor, 7 órakor alszanak ki a piros lámpák.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Megpróbálom összefoglalni

Bayer Zsolt avatarja

Számoljunk!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.