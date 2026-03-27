Verstappen elzavart egy újságírót – ez nem maradt válasz nélkül

Max Verstappen nincs jó passzban, ez nem is lehet kérdés. Azok után, hogy tavaly egy hajszállal bukta el a vb-címet Lando Norrisszal szemben, szerinte azóta nem jó irányba indult el a Forma–1, az idei autók finoman szólva sem nyerték el a tetszését, folyamatosan panaszkodik miattuk. A rosszmájúak szerint csak az a baja a négyszeres világbajnoknak, hogy nem ő van az élen. Bármi is legyen az igazság, Verstappen láthatóan nem boldog a jelenlegi helyzettel, és frusztráltságát sikerült egy újságíróra is átragasztania, igaz, Giles Richardst nem a holland szenvedése zavarja.

Verstappen elküldött egy újságírót

Történt ugyanis, hogy a Japán Nagydíj csütörtöki sajtónapján a Red Bull pilótája addig nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre, amíg a Guardian zsurnalisztája ki nem megy a teremből. Richards az okot azért még megtudakolta Verstappentől, és mint kiderült, mély nyomot hagyott a versenyzőben az újságíró egy tavalyi kérdése, amikor a bajnoki cím elvesztése után megkérdezte, hogy bántja-e a spanyolországi hibája, vagyis amikor beleszaladt George Russell Mercedesébe, és az ezért kapott büntetése miatt elveszített pontok a végelszámolásnál nagyon hiányoztak, azokkal a zsebben megszerezhette volna a vb-címet. Verstappen már akkor is ingerülten válaszolt:

Elfelejtik az összes többi dolgot, ami az idényem során történt. Az egyetlen, amit felemlegetnek, az Barcelona. Tudtam, hogy ez lesz, egy buta megpördülést hoznak fel. Megesik ilyesmi a versenyzés során. Az életed során folyamatosan tanulsz. A bajnokság pedig huszonnégy fordulóból áll. És sok korai karácsonyi ajándékot kaptam az idény második felében, erről is kérdezhetnek

– utalt a McLaren év végi hibáinak sokaságra Verstappen.

Üzenet a bajnoknak

Tehát ezt a kérdést emlegette fel a holland Richardsnak, ezért nem akart többet hallani felőle. Az újságíró, ha már a sajtótájékoztatón nem tehette meg, a Guardianen közzétett hosszú írásban válaszolt Verstappennek.

„Összességében nézve kiváltságos pályafutásom van: azért fizetnek, hogy a Forma–1-ről tudósítsak, egy olyan sportágról, amelyet 1976 óta szeretek. Szóval nincs okom a panaszra, de nagyot csalódtam, amiért Max Verstappen elküldött a Japán Nagydíjon csütörtöki sajtótájékoztatójáról egy olyan kérdés miatt, amelyet az előző idény végén tettem fel neki.”