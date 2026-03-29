Bob Bowman nem bízott Kós Hubertben, elképesztő dolgokat állított róla

Minden idők legjobb idejét érte el Kós Hubert 200 yardos (182,88 méter) hátúszásban az amerikai egyetemi (NCAA) úszódöntő szombati zárónapján az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben. Bob Bowman 23. születésnapját ünneplő magyar tanítványa 1:34.13 perces idővel győzött, amivel a korábbi saját, 1:34.21-es nem hivatalos világcsúcsát javította meg.

Kós Hubert háton verhetetlen, az újabb világcsúcsa után Bob Bowman elismerően beszélt róla (Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A 200 méteres hátúszásban olimpiai bajnok Kós Hubert pénteken 100 yard háton is világrekorddal nyert, azt megelőzően pedig 100 yard pillangón lett második úgy, hogy a korábbi csúcsot állította be. Kós győzelmeinek is köszönhetően a Texas megvédte a tavalyi egyetemi bajnoki címét. A magyar úszó zsinórban harmadszor lett egyetemi bajnok az utolsó NCAA-s évében, az első sikerét még Arizonában aratta, ugyancsak Bowman irányításával.

Bob Bowman ma már Kósban bízik, de nem volt mindig így

A története 17. bajnoki címét szerző Texas 445,5 pontjából a legtöbbet, 57-et Kós Hubert hozott össze, és összességében a döntő második legeredményesebb úszója lett a Floridát erősítő Josh Liendo mögött. A viadalt lezáró sajtótájékoztatón Kós Hubert és Bob Bowman közösen értékelte a Texas sikerét.

– Szeretném elmondani, mennyire büszke vagyok a srácainkra – fogalmazott Bowman. – Ez egy nagyon kemény verseny volt. Az évünk tele volt nehézségekkel. Végigment rajtunk az influenza több típusa és az RSV-fertőzés is. Ez több hétig eltartott, és voltak sérültjeink is, akik el sem jöttek ide. Folyamatosan változtatnunk kellett az összeállításon.

Bowman ezután Kós Hubertre mutatott:

Nagyon elégedett vagyok, hogy így helytálltunk, és különösen elégedett vagyok ezzel a sráccal itt mellettem.

Michael Phelps korábbi legendás edzője 2023 óta készíti fel a magyar úszót, aki nála lett a hátúszás specialistája, világ- és olimpiai bajnok. Bowman szerint Kós Hubert elképesztő fejlődésen és változáson ment keresztül a három év alatt, amit az Egyesült Államokban töltött.

– Ha láttátok volna, milyen volt három éve, amikor idekerült, és milyen most, az elképesztő fejlődés – jelentette ki Kósról Bowman. – Nagyon büszke vagyok rá. Ő indította a váltót, és ő úszta a 200 hátat is. Ha valakiben bíznom kell ezekben a helyzetekben, akkor az ő. Három éve ő lett volna az utolsó, akiben megbíztam volna. De azóta rengeteget érett, megtanult edzeni, megtanult versenyezni. Nem is lehetnék büszkébb rá.