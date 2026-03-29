Kós Hubertbob bowmanúszás

Bob Bowman nem bízott Kós Hubertben, elképesztő dolgokat állított róla

Kós Hubert 200 yard háton is világcsúcsot úszott, és sorozatban harmadszor is egyetemi bajnok lett az Egyesült Államokban. A Texasi Egyetem megvédte a tavalyi bajnoki címét, a csapat vezetőedzője, Bob Bowman pedig közös sajtótájékoztatón értékelt a magyar klasszissal. Michael Phelps legendás edzője azt mondta, hogy három éve Kós Hubert lett volna az utolsó úszó, akiben megbízik, de ma már ő az, akire a legfontosabb feladatokat is rá meri bízni.

2026. 03. 29. 11:51
Kós Hubert és Bob Bowman közös sajtótájékoztatót tartott az amerikai egyetemi bajnoki cím megszerzése után Forrás: SwimSwam
Minden idők legjobb idejét érte el Kós Hubert 200 yardos (182,88 méter) hátúszásban az amerikai egyetemi (NCAA) úszódöntő szombati zárónapján az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben. Bob Bowman 23. születésnapját ünneplő magyar tanítványa 1:34.13 perces idővel győzött, amivel a korábbi saját, 1:34.21-es nem hivatalos világcsúcsát javította meg.

Kós Hubert háton verhetetlen, az újabb világcsúcsa után Bob Bowman elismerően beszélt róla
Kós Hubert háton verhetetlen, az újabb világcsúcsa után Bob Bowman elismerően beszélt róla (Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A 200 méteres hátúszásban olimpiai bajnok Kós Hubert pénteken 100 yard háton is világrekorddal nyert, azt megelőzően pedig 100 yard pillangón lett második úgy, hogy a korábbi csúcsot állította be. Kós győzelmeinek is köszönhetően a Texas megvédte a tavalyi egyetemi bajnoki címét. A magyar úszó zsinórban harmadszor lett egyetemi bajnok az utolsó NCAA-s évében, az első sikerét még Arizonában aratta, ugyancsak Bowman irányításával.

Bob Bowman ma már Kósban bízik, de nem volt mindig így

A története 17. bajnoki címét szerző Texas 445,5 pontjából a legtöbbet, 57-et Kós Hubert hozott össze, és összességében a döntő második legeredményesebb úszója lett a Floridát erősítő Josh Liendo mögött. A viadalt lezáró sajtótájékoztatón Kós Hubert és Bob Bowman közösen értékelte a Texas sikerét.

– Szeretném elmondani, mennyire büszke vagyok a srácainkra – fogalmazott Bowman. – Ez egy nagyon kemény verseny volt. Az évünk tele volt nehézségekkel. Végigment rajtunk az influenza több típusa és az RSV-fertőzés is. Ez több hétig eltartott, és voltak sérültjeink is, akik el sem jöttek ide. Folyamatosan változtatnunk kellett az összeállításon.

Bowman ezután Kós Hubertre mutatott:

Nagyon elégedett vagyok, hogy így helytálltunk, és különösen elégedett vagyok ezzel a sráccal itt mellettem.

Michael Phelps korábbi legendás edzője 2023 óta készíti fel a magyar úszót, aki nála lett a hátúszás specialistája, világ- és olimpiai bajnok. Bowman szerint Kós Hubert elképesztő fejlődésen és változáson ment keresztül a három év alatt, amit az Egyesült Államokban töltött.

– Ha láttátok volna, milyen volt három éve, amikor idekerült, és milyen most, az elképesztő fejlődés – jelentette ki Kósról Bowman. – Nagyon büszke vagyok rá. Ő indította a váltót, és ő úszta a 200 hátat is. Ha valakiben bíznom kell ezekben a helyzetekben, akkor az ő. Három éve ő lett volna az utolsó, akiben megbíztam volna. De azóta rengeteget érett, megtanult edzeni, megtanult versenyezni. Nem is lehetnék büszkébb rá.

Bowman részletesebben is kifejtette, miben változott meg Kós Hubert:

– Most már érti a „játékot”. Időbe telt, mire rájött, mi a fontos, és mi nem az. Tudja, hogyan kell felkészülni egy nagy versenyre. Tud türelmes lenni, ha nem megy jól az úszás, mert tudja, hogy a végén meg fog térülni. Most így is lett. Nagyon sokat fejlődött abban, hogy megértse, hogyan működik ez az egész.

Kós Hubert nemcsak győzni akart, hanem példát mutatni

Az önmagával mindig elégedetlen Kós Hubert az újabb világcsúcsa és bajnoki címe után is arról beszélt, hogy furcsa úszás volt ez, jobban akart zárni.

– Mivel ez az utolsó NCAA-évem, nemcsak jó úszónak kellett lennem, hanem jó csapattársnak is, példát mutatni a nehézségek leküzdésében – fogalmazott Kós. – Ez nagy mentális terhet jelentett. A tegnapi 100 hát sem segített, mert annyira jól ment, hogy nehéz volt „leereszteni” utána. Ma pedig még el is számoltam kicsit a 200 hátat… Az utolsó 25 méteren a kijelzőt néztem. Szóval kicsit kaotikus volt az egész.

Kós megerősítette Bowman szavait, ő is úgy látja, hogy rengeteget változott az Egyesült Államokban.

– Nagyon hálás vagyok az NCAA-s évekért. Teljesen más úszó és ember voltam, mielőtt idejöttem, és mielőtt Bobbal dolgozhattam – nyilatkozta Kós Hubert. – Szerencsés vagyok, hogy ennyit segített nekem, és hogy ilyen csapattársaim voltak, mint Léon Marchand és a texasi srácok.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu