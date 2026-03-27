Kós Hubert minden idők második legjobbját úszta az éjjel, Milák egykori kihívójának is odaszúrt

Újabb nagyszerű eredményt ért el a magyar úszósport egyik kiválósága a tengerentúlon. Kós Hubert nagy egyéni csúccsal a második helyen végzett 100 yard (91,44 méter) pillangón az amerikai egyetemi (NCAA) úszódöntő csütörtöki napján. Kós Hubert a döntő utáni nyilatkozatában meg is említette az amerikai kiválóságot, Caeleb Dresselt, aki egykor Milák Kristóf kihívója volt, most viszont Kós Dressel idejét is megjavította.

2026. 03. 27. 9:54
Fotó: ALEX SLITZ Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövid pályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar versenyzője – egy nappal 23. születésnapja előtt – hatalmas csatát vívott a 100 méter pillangó olimpiai ezüstérmesével. A kanadai Josh Liendo végül öt századdal jobb időt ért el Kós Hubert eredményénél.

A magyar klasszis Kós Hubert óriási egyéni csúcsot úszott, hiszen eddigi legjobbja 44.05 volt Fotó: CHRIS TANOUYE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Liendo a korábbi saját, nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) megjavítva, 42.49 másodperccel csapott célba, Kós pedig az előző rekorddal megegyező idővel, 42.54-gyel zárt. 

A magyar klasszis óriási egyéni csúcsot úszott, hiszen eddigi legjobbja 44.05 volt.

– Jó verseny volt, nagyon élveztem. Ennél többet nem tudtam volna kihozni ebből. Így is csak az utolsó méteren vert meg a világrekorder, és az időm minden idők második legjobbja, 0.25-tel jobb, mint amit Caeleb Dressel valaha úszott – értékelt Kós a hazai szövetség közösségi oldalán.

Dressel korábban Milákkal csatázott, most igyekszik újraépíteni magát

Dressel neve ismerősen csenghet, ugyanis az amerikaiak kiválósága, aki a 2016-os riói olimpiát követően leuralta a férfimezőnyt, a budapesti és kvangdzsui vb-ken összesen 13 aranyérmet szerzett. Dressel a váltók mellett gyorson és pillangón remekelt, mindkettőben a rövid számokban, Milákkal 100 pillangón csapott jobbára össze.

Ismert, hogy a 2022-es budapesti vb-n a titánok harcaként harangozták be Milák és Dressel összecsapását 100 pillén, aztán az amerikai nagy meglepetésre a vb negyedik napján visszalépett mentális okok miatt az egész tornától, pedig eddigre már két aranyérmet is nyert a magyar fővárosban.

Dressel a 2024-es olimpián váltóban két éremmel tért vissza, a 29 éves sportoló azonban továbbra is régi önmagát keresi.

 

