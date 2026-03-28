Kós Hubert meglepetése az otthoniaknak: világcsúcs születésnapra

Kós Hubert már a 100 yardos pillangóúszásban igazolta, hogy nagyszerű formában van, hiszen úgy lett második csupán öt századdal lemaradva Josh Liendo mögött az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövid pályás eseményen, hogy beállította a kanadai korábbi rekordját (42.54), azaz egyéni csúcsot repesztett.

Kós Hubert világcsúcsot úszott a 100 yardos hátúszásban az amerikai egyetemi bajnokság, az NCAA döntőjében. Mindezt a 23. születésnapján Fotó: Getty Images via AFP/Alex Slitz

Kós Hubert világcsúccsal győzött a 100 yardos hátúszásban

Helyi idős szerint pénteken a 100 yardos hátúszásban a 200 hát magyar olimpiai bajnoka volt a kimagaslóan nagy favorit. Kós Hubert, a Texas egyetem képviseletében már az előfutamokban nem hivatalos világcsúcsot (100 yardon nem tart nyilván világcsúcsot a nemzetközi szövetség, a WA) repesztett 43.08 másodperccel, amivel persze a leggyorsabb volt, egyben megjavította saját, 43.20-as rekordját.

Kós Hubert a döntőre még erre is rá tudott tenni néhány lapáttal. 42.61-gyel győzött, ami félelmetesen nagy idő.

Egyfelől további több mint négy tizedet javított a világcsúcson

a jegyzőkönyv alapján majdnem egy teljes másodpercet vert rá a második helyezettre (Ruard van Renen 43.54-gyel lett ezüstérmes), ami ilyen rövid távon hatalmas különbség

szinte ugyanolyan időt úszott, mint ugyanezen a távon pillangón

Kós hatalmasakat delfinezett a döntőben, s a sikernek ő is örült, hatalmasat csapott a vízre, miután célba ért.

Szuper boldog vagyok, hiszen inkább a hosszabb távokra készültünk. Holnap jön a kétszáz hát

– értékelt lihegve a Texas egyetem magyar klasszisa közvetlenül a verseny után

Kós Hubert születésnapi ajándéka

Kós Hubert szombaton, március 28-án ünnepli a 23. születésnapját. Helyi idő szerint tehát egy nappal ezelőtt úszta ezt a félelmetes világcsúcsot, itthon ez azonban már szombatra esett. A magyar olimpiai bajnok tehát az otthoniakat lepte meg a saját születésnapján.

További magyar eredmények

Sárkány Zalán az Indiana színeiben az 500 yard gyors döntőjében 4:07.95-tel 4. helyen végzett.

Balogh Levente a Virginia Tech 400 yard vegyesváltójával 11. lett (3:01.79).



