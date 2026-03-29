Hamilton semmit nem ért, az integető Verstappen nevetett és számolt

Lewis Hamilton a Forma–1-es idény első két versenyhétvégéjén negyedik és harmadik helyen végzett, Sanghajban az első dobogóját szerezte meg Ferrari-versenyzőként. A 41 éves brit pilóta aztán a Japán Nagydíj futamát hatodikként kezdte, majd hatodikként is fejezte be, mégis nagy lehetőséget szalasztott el. Az Oliver Bearman (Haas) balesete miatt létrejött biztonsági autós fázis kedvezett Hamiltonnak, az újraindítás után pedig a harmadik helyre lépett előre, és még 12 körrel a leintés előtt is ott haladt. Ám a hajrában Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) és Lando Norris (McLaren) is elment mellette, így hét ponttal kevesebbet gyűjtött, mint ami a táv háromnegyedénél látszott. A négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) eközben a 11. helyről ugyan előrelépett, de még a Pierre Gasly-val (Alpine) a hetedik pozícióért zajló csatából sem tudott nyertesen kijönni, így neki négy pont jutott.

A Ferrari pilótája, Lewis Hamilton – Max Verstappenhez hasonlóan – a Forma–1-es Japán Nagydíj futamán lemaradt a dobogóról (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Lewis Hamilton csalódott volt a Japán Nagydíj után

A futamot követő levezető körben Hamilton egyetlen szót sem szólt a csapatrádióban, és később az újságírók előtt sem volt túlságosan bőbeszédű.

– Összességében elég borzalmas volt, elvégre a harmadik helyről visszacsúsztam, úgyhogy rá kell jönnöm, mi történt. A végére elfogyott az erőm, de már az elején is erőhiánnyal küszködtem. Nem tudom, nem is igazán értem, mi áll a háttérben, hiszen úgy menedzselem a dolgokat, és ott megyek teljes gázzal, ahol kérik. Tényleg ki kell derítenem, hogy van-e valami probléma az autóval, de legalább így is szereztünk néhány pontot – nyilatkozta a hétszeres világbajnok.

Max Verstappen már kínjában nevet

A holland pilóta Sanghajjal ellentétben Szuzukában célba ért, de nem volt esélye harcolni a három élcsapat pilótáival. Verstappen végül Gaslyt sem tudta kikerülni: bár egy alkalommal elment mellette, de az akkumulátorok különböző töltöttségi szintjei miatt szinte azonnal visszaelőzte őt a francia. Miután az időmérőt követően a motivációja elvesztéséről beszélt, a futam után Max Verstappen inkább csak kínjában nevetett.