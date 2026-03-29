Japán NagydíjFerrariForma-1 Japán NagydíjSzuzukaF1-es futamForma-1 nyilatkozatokMax VerstappenLewis Hamilton

Hamilton semmit nem ért, az integető Verstappen nevetett és számolt

A 2026. évi Forma–1-es Japán Nagydíj vasárnapi futamát a brit Lewis Hamilton (Ferrari) a hatodik helyen zárta, pedig a hajrához érve úgy tűnt, a dobogóra is felállhat Szuzukában, így nem volt túl boldog a verseny után. A nyolcadikként végzett Max Verstappen (Red Bull) is inkább csak kínjában nevetett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 10:28
Lewis Hamilton (balra) hatodik, Max Verstappen pedig nyolcadik lett Szuzukában, ahol korábban négyszer-négyszer nyertek futamot Fotó: AFP/Giuseppe Cacace
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lewis Hamilton a Forma–1-es idény első két versenyhétvégéjén negyedik és harmadik helyen végzett, Sanghajban az első dobogóját szerezte meg Ferrari-versenyzőként. A 41 éves brit pilóta aztán a Japán Nagydíj futamát hatodikként kezdte, majd hatodikként is fejezte be, mégis nagy lehetőséget szalasztott el. Az Oliver Bearman (Haas) balesete miatt létrejött biztonsági autós fázis kedvezett Hamiltonnak, az újraindítás után pedig a harmadik helyre lépett előre, és még 12 körrel a leintés előtt is ott haladt. Ám a hajrában Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) és Lando Norris (McLaren) is elment mellette, így hét ponttal kevesebbet gyűjtött, mint ami a táv háromnegyedénél látszott. A négyszeres világbajnok Max Verstappen (Red Bull) eközben a 11. helyről ugyan előrelépett, de még a Pierre Gasly-val (Alpine) a hetedik pozícióért zajló csatából sem tudott nyertesen kijönni, így neki négy pont jutott.

A Ferrari pilótája, Lewis Hamilton – Max Verstappenhez hasonlóan – a Forma–1-es Japán Nagydíj futamán lemaradt a dobogóról (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Lewis Hamilton csalódott volt a Japán Nagydíj után

A futamot követő levezető körben Hamilton egyetlen szót sem szólt a csapatrádióban, és később az újságírók előtt sem volt túlságosan bőbeszédű.

– Összességében elég borzalmas volt, elvégre a harmadik helyről visszacsúsztam, úgyhogy rá kell jönnöm, mi történt. A végére elfogyott az erőm, de már az elején is erőhiánnyal küszködtem. Nem tudom, nem is igazán értem, mi áll a háttérben, hiszen úgy menedzselem a dolgokat, és ott megyek teljes gázzal, ahol kérik. Tényleg ki kell derítenem, hogy van-e valami probléma az autóval, de legalább így is szereztünk néhány pontot – nyilatkozta a hétszeres világbajnok.

Max Verstappen már kínjában nevet

A holland pilóta Sanghajjal ellentétben Szuzukában célba ért, de nem volt esélye harcolni a három élcsapat pilótáival. Verstappen végül Gaslyt sem tudta kikerülni: bár egy alkalommal elment mellette, de az akkumulátorok különböző töltöttségi szintjei miatt szinte azonnal visszaelőzte őt a francia. Miután az időmérőt követően a motivációja elvesztéséről beszélt, a futam után Max Verstappen inkább csak kínjában nevetett.

– Még integettem is neki, amikor visszaelőzött, miután hirtelen ötven km/h-val lecsökkent a sebességem. Továbbra sem lehet rendesen előzni, akinek sikerül, annak a következő egyenesben lemerül az akkumulátora. 

Már csak nevetek rajta, mert nincs értelme állandóan frusztráltnak lenni, de azért számoltam vissza a hátralévő köröket.

Sok problémánk van, úgyhogy remélhetőleg az autó majd vezethetőbb lesz. A versenyen ugyanolyannak érződött, mint az időmérőn, és bár kicsit előrébb tudtam jönni, de ennyi volt – mondta a Viaplaynek Verstappen, aki Oliver Bearman (Haas) balesete kapcsán kiemelte, hogy ez is a sportág biztonságosabbá tétele mellett szól. 

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) már jelezte is, hogy áprilisban egyeztetések lesznek az idén bevezetett szabályváltozásokkal kapcsolatban, a kiértékelés után azt is megvitatják, min kellene módosítani.

Lewis Hamilton a májusi, miami folytatás előtt a világbajnoki pontverseny negyedik helyén áll, nyolc ponttal lemaradva a Szuzukában harmadik csapattársától, Leclerc-től. Verstappen 12 ponttal rendelkezik, ezzel összetettben a kilencedik.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Nem könnyű a királyoknak

Kondor Katalin avatarja

Nem könnyű ma a józan ész pártjára állni és ott is maradni, nem könnyű a hitet megtartani ebben a forrongó, többnyire beképzelt senkik által vezérelt világban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
