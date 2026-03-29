A szuzukai baleset érintettje kitálalt, egy másik pilóta nekiugrott a rivális csapat szerelőjének

A Haas húszéves Forma–1-es pilótája kiválóan kezdte az évet, két versenyhétvége után az egyéni pontverseny ötödik helyén állt. Oliver Bearman aztán a Japán Nagydíj során nem remekelt, az időmérőn a 18. helyen végzett, és a szuzukai futam elején sem igazán tudott zárkózni. A 21. körben éppen a mintegy ötven km/h-val lassabban haladó Franco Colapinto mellett próbált elmenni, ám az előzési kísérlete közben az Alpine egypontos argentin versenyzője kissé balra húzta a kormányt, amely következtében Bearman a fűre ment, ott megcsúszott, majd nagy sebességgel a gumifalnak csapódott.

Franco Colapinto (balra) és Oliver Bearman a Forma–1-es Japán Nagydíj előtt boldogan beszélgetett egymással.

Oliver Bearman balesete a Japán Nagydíj futamán

A brit pilóta a baleset után magától szállt ki az autójából, ám láthatóan nem tudott ránehezedni a jobb lábára, sántikálva hagyta el a pályát. Colapinto az eset miatt nem kapott büntetést, de emiatt a Haas csapatfőnöke, Komacu Ajao sem reklamált: a japán szakember szerint az argentin nem sértett szabályt a manőverénél.

A Haas közleménye szerint Oliver Bearmannek az ötven G-s becsapódásban jobb térde sérült meg leginkább, de törést nem szenvedett el, csak zúzódásokat, és ezt megerősítette több későbbi felvétel is, amelyeken már biztatónak tűnt a fiatal versenyző járása. Utána maga Bearman is elárulta, hogy a körülményekhez képest teljesen jól van, egyben elnézést kért csapatától a károkozásért.

Franco Colapinto reakciója

Colapinto a csapatrádión már érdeklődött riválisa hogyléte felől, a futam után pedig elmondta saját álláspontját az esetről: – Hatalmas sebességkülönbség volt köztünk, talán ötven km/h-nál is több, úgyhogy nagyon örülök, hogy jól van, mert súlyos baleset volt.

Amikor ekkora a különbség, nem lehet észrevenni, egyszer csak mellettem volt.

Mire a visszapillantó tükörbe néztem, addigra már kicsúszott a fűre, és az ottani megpörgése ellenére is megelőzött engem, úgyhogy ez is érzékelteti a sebességkülönbséget. Nagyon veszélyesek tudnak lenni az ilyen szituációk – nyilatkozta a 22 éves argentin pilóta.