A szuzukai baleset érintettje kitálalt, egy másik pilóta nekiugrott a rivális csapat szerelőjének

A vasárnapi Forma–1-es Japán Nagydíj 22. körében Oliver Bearman (Haas) balesete miatt biztonsági autós fázisra volt szükség. A brit pilóta Franco Colapinto (Alpine) ellen csatázott, ez végződött falnak csapódással, valamint Bearman kisebb sérülésével. Gabriel Bortoleto (Audi) esete is vírusként terjed a közösségi médiában.

2026. 03. 29. 9:55
Nem Oliver Bearman tervei szerint zajlott a Japán Nagydíj Fotó: NurPhoto/Marcel van Dorst
A Haas húszéves Forma–1-es pilótája kiválóan kezdte az évet, két versenyhétvége után az egyéni pontverseny ötödik helyén állt. Oliver Bearman aztán a Japán Nagydíj során nem remekelt, az időmérőn a 18. helyen végzett, és a szuzukai futam elején sem igazán tudott zárkózni. A 21. körben éppen a mintegy ötven km/h-val lassabban haladó Franco Colapinto mellett próbált elmenni, ám az előzési kísérlete közben az Alpine egypontos argentin versenyzője kissé balra húzta a kormányt, amely következtében Bearman a fűre ment, ott megcsúszott, majd nagy sebességgel a gumifalnak csapódott.

Franco Colapinto (balra) és Oliver Bearman a Forma–1-es Japán Nagydíj előtt boldogan beszélgetett egymással
Franco Colapinto (balra) és Oliver Bearman a Forma–1-es Japán Nagydíj előtt boldogan beszélgetett egymással. Fotó: NurPhoto/Wan Mikhail Roslan

Oliver Bearman balesete a Japán Nagydíj futamán

A brit pilóta a baleset után magától szállt ki az autójából, ám láthatóan nem tudott ránehezedni a jobb lábára, sántikálva hagyta el a pályát. Colapinto az eset miatt nem kapott büntetést, de emiatt a Haas csapatfőnöke, Komacu Ajao sem reklamált: a japán szakember szerint az argentin nem sértett szabályt a manőverénél.

A Haas közleménye szerint Oliver Bearmannek az ötven G-s becsapódásban jobb térde sérült meg leginkább, de törést nem szenvedett el, csak zúzódásokat, és ezt megerősítette több későbbi felvétel is, amelyeken már biztatónak tűnt a fiatal versenyző járása. Utána maga Bearman is elárulta, hogy a körülményekhez képest teljesen jól van, egyben elnézést kért csapatától a károkozásért.

Franco Colapinto reakciója

Colapinto a csapatrádión már érdeklődött riválisa hogyléte felől, a futam után pedig elmondta saját álláspontját az esetről: – Hatalmas sebességkülönbség volt köztünk, talán ötven km/h-nál is több, úgyhogy nagyon örülök, hogy jól van, mert súlyos baleset volt. 

Amikor ekkora a különbség, nem lehet észrevenni, egyszer csak mellettem volt.

Mire a visszapillantó tükörbe néztem, addigra már kicsúszott a fűre, és az ottani megpörgése ellenére is megelőzött engem, úgyhogy ez is érzékelteti a sebességkülönbséget. Nagyon veszélyesek tudnak lenni az ilyen szituációk – nyilatkozta a 22 éves argentin pilóta.

Gabriel Bortoleto furcsa kiszállása

A közösségi médiában Bearman balesete miatt rengeteget kritizált Colapinto mellett a mezőny másik dél-amerikai versenyzője is különleges emlékeket vihet magával Szuzukából. Az Audi pilótái a jó időmérős szereplés után a rajtnál visszacsúsztak, és nem jutott nekik pont, a 13. helyen célba érő Gabriel Bortoleto kapcsán mégis a leintést követő tette terjedt el a közösségi felületeken. 

A brazil úgy szállt ki az autójából, hogy egyenesen nekiugrott a Cadillac egyik stábtagjának, majd emiatt az egyensúlyát elveszítve a földre esett. 

Látszólag mindketten sértetlenül megúszták az incidenst.

A Forma–1-es évad a közel-keleti futamok eltörlésének is köszönhetően május elején folytatódik a sprintfutamos Miami Nagydíjjal, így addig Bearmannek (és a Cadillac-szerelőnek) is lehet ideje regenerálódni.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu