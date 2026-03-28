Max VerstappenForma-1Japán Nagydíj

Verstappen ritkán látható módon kiborult, motivációja elvesztésétől féltik

Fokozódó keserűségének adott hangot Max Verstappen, aki négyszeres világbajnokként csak a 11. helyről rajtol vasárnap a Forma–1-es Japán Nagydíjon. Édesapja, Jos Verstappen pedig attól félti a fiát, hogy végérvényesen elveszíti a motivációját.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 16:14
A négyszeres világbajnok csalódottan nyilatkozott Fotó: Marcel van Dorst Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az előző négy szigetországi futamot megnyerő Max Verstappen szombaton már a kvalifikáció második szakaszából sem tudott továbbjutni, majd újabb elkeseredett nyilatkozatot adott, miután korábban többször bírálta az idén bevezetett szabályokat.

Max Verstappen csupán a 11. helyről indulhat a Japán Nagydíjon Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto/AFP

Verstappen kiborult

– Valami nagyon nem stimmel az autóval, teljesen vezethetetlen – mondta már az időmérő közben rádión csapatának, majd egy interjú során közölte: – Már nem is csalódott vagyok, hanem valami sokkal több. Nem tudom, létezik-e erre egyáltalán szó, de már sem dühöt, sem frusztrációt nem érzek. Emellett a magánéletemben is fontos döntéseket kell meghoznom.

A 28 éves kiválóság – aki miatt áll a bál – hatodik lett az ausztráliai idénynyitón, majd motorhiba miatt nem ért célba Kínában. Azt már a szezon előtt jelezte, hogy ha nem leli örömét az F1-ben, akkor más lehetőségeket is végiggondol, erre utalhat, hogy a múlt héten részt vett egy négyórás viadalon a Nürburgringen, és az év során további megbízhatósági versenyeken akar elindulni.

Édesapja, a 107 Forma–1-es futamon indult Jos Verstappen megerősítette, hogy fia nem élvezi az idei kocsik vezetését.

Attól tartok, hogy végérvényesen elveszíti a motivációját.

Az idei modellekben az elektromos meghajtás sokkal nagyobb szerepet játszik az F1-es autókban, a pilótáknak rendszeresen kell tölteniük a versenyek alatt az akkumulátort, és gyakran kell elvenniük a lábukat a gázpedálról.

Az 53 körös Japán Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 8 órakor rajtol.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
