Max Verstappen rég nem látott sikernek örült, mielőtt kizárták

Az idénynyitó Forma–1-es Ausztrál Nagydíj után derült ki, hogy a négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull támogatásával, egy Mercedes GT3-as versenyautóval rajthoz áll május közepén a nürburgringi 24 órás viadalon. A 28 éves holland pilóta korábban már több sportautóversenyen indult és a Nürburgring csaknem 25 kilométeres verzióján, a Zöld Pokolnak nevezett Nordschleifén is gyűjtött tapasztalatot. Ezt megtette szombaton is, amikor az andorrai Julen Gounon és a spanyol Daniel Juncadella csapattársaként a Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) sorozat négyórás versenyén a Winward-AMG GT3-as, 3-as rajtszámú Mercedesét vezette.

Max Verstappen és társai értek célba elsőként, végül mégsem ők nyerték az NLS szombati versenyét. Fotó: Instagram.com/dani_juncadella

Max Verstappen boldog volt a célba érés után

Miután a múlt heti futamot a kedvezőtlen időjárás miatt törölték, a szombati verseny volt az idénynyitó, és ezen a délelőtti időmérő megnyerése után Verstappenék a futamon sem találtak legyőzőre. Bár eleinte még szoros volt a küzdelem, végül majdnem egyperces előnnyel értek célba az első helyen.

Max Verstappen az eddigi két Forma–1-es nagydíjjal ellentétben ezt a versenyt élvezte, amiért itt szabadabban versenyezhetett, anélkül, hogy az akkumulátorral kellene foglalkoznia: – Elképesztően élvezetes volt, a csapat is jól felkészítette az autót, így tudtunk egy jó kis tesztelést végezni. Nagyon komfortosan éreztem magam benne. A helyszín és a közönség is lenyűgöző, az is, ahogy rajonganak a versenyzésért és az autókért.

Örülök, hogy a részese lehetek ennek, ez a világ egyik legőrültebb pályája, persze jó értelemben!

– mondta Verstappen.

Kizárás sújtotta a Winward 3-as számú Mercedesét

Az ünneplés után azonban jött a fordulat, ugyanis utólag kizárták a győztes csapatot, amiért a megengedett hat helyett hét garnitúra gumit használt fel a versenynapon. A kizárás következtében Jordan Pepper és Dan Harper nyert a 99-es rajtszámú Rowe BMW-vel. A Mercedes közleménye alapján az abroncsokkal az időmérő közben hibáztak, amikor nem figyeltek oda eléggé a pilóta- és a gumicserék közben.

– Nagyon nehéz elfogadni ezt a kizárást, de sajnos belső hibát követtünk el, így a sportfelügyelőknek nem volt más választásuk – mondta a Winward Racing csapatfőnöke, Christian Hohenadel. – Szeretnék elnézést kérni mindenkitől, aki nekünk drukkolt. Minden folyamatot átvizsgálunk, tanulunk a hibából, és erősebben térünk vissza a 24 órás versenyre.