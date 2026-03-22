autóversenymercedes-amg gtnordschleifeMax VerstappenNürburgring

Max Verstappen rég nem látott sikernek örült, mielőtt kizárták

Idén először vett részt GT-versenyen a Forma–1 négyszeres világbajnoka. A Nürburgring Langstrecken-Serie versenysorozat szombati futamán Max Verstappen és társai győzelemre vezették a Mercedes típusú autójukat, ám az ünneplés után a kizárás sorsára jutottak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 22. 7:05
A Winward pilótái itt még azt hitték, nyertek Forrás: Instagram.com/mercedesamgmotorsport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idénynyitó Forma–1-es Ausztrál Nagydíj után derült ki, hogy a négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull támogatásával, egy Mercedes GT3-as versenyautóval rajthoz áll május közepén a nürburgringi 24 órás viadalon. A 28 éves holland pilóta korábban már több sportautóversenyen indult és a Nürburgring csaknem 25 kilométeres verzióján, a Zöld Pokolnak nevezett Nordschleifén is gyűjtött tapasztalatot. Ezt megtette szombaton is, amikor az andorrai Julen Gounon és a spanyol Daniel Juncadella csapattársaként a Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) sorozat négyórás versenyén a Winward-AMG GT3-as, 3-as rajtszámú Mercedesét vezette.

Max Verstappen és társai értek célba elsőként, végül mégsem ők nyerték az NLS szombati versenyét. Fotó: Instagram.com/dani_juncadella

Max Verstappen boldog volt a célba érés után

Miután a múlt heti futamot a kedvezőtlen időjárás miatt törölték, a szombati verseny volt az idénynyitó, és ezen a délelőtti időmérő megnyerése után Verstappenék a futamon sem találtak legyőzőre. Bár eleinte még szoros volt a küzdelem, végül majdnem egyperces előnnyel értek célba az első helyen.

Max Verstappen az eddigi két Forma–1-es nagydíjjal ellentétben ezt a versenyt élvezte, amiért itt szabadabban versenyezhetett, anélkül, hogy az akkumulátorral kellene foglalkoznia: – Elképesztően élvezetes volt, a csapat is jól felkészítette az autót, így tudtunk egy jó kis tesztelést végezni. Nagyon komfortosan éreztem magam benne. A helyszín és a közönség is lenyűgöző, az is, ahogy rajonganak a versenyzésért és az autókért. 

Örülök, hogy a részese lehetek ennek, ez a világ egyik legőrültebb pályája, persze jó értelemben!

mondta Verstappen.

Kizárás sújtotta a Winward 3-as számú Mercedesét

Az ünneplés után azonban jött a fordulat, ugyanis utólag kizárták a győztes csapatot, amiért a megengedett hat helyett hét garnitúra gumit használt fel a versenynapon. A kizárás következtében Jordan Pepper és Dan Harper nyert a 99-es rajtszámú Rowe BMW-vel. A Mercedes közleménye alapján az abroncsokkal az időmérő közben hibáztak, amikor nem figyeltek oda eléggé a pilóta- és a gumicserék közben.

– Nagyon nehéz elfogadni ezt a kizárást, de sajnos belső hibát követtünk el, így a sportfelügyelőknek nem volt más választásuk – mondta a Winward Racing csapatfőnöke, Christian Hohenadel. – Szeretnék elnézést kérni mindenkitől, aki nekünk drukkolt. Minden folyamatot átvizsgálunk, tanulunk a hibából, és erősebben térünk vissza a 24 órás versenyre.

Addig még április közepén három verseny is lesz az NLS-ben, és bár Max Verstappen indulása még bizonytalan, a Forma–1 közel-keleti futamainak eltörlése miatt akár részt is vehet rajtuk.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu