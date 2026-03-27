Rendkívüli

Kitálal egy volt ukrán ügynök Zelenszkij piszkos pénzeiről: exkluzív részletek az aranykonvoj ügyében

Marco RossiSchäfer Andrásmagyar labdarúgó–válogatottMLSZ

Marco Rossi élesen válaszolt Slot üzenetére, Varga Barnabásról fájó hír érkezett

Megtartotta a magyar labdarúgó-válogatott a Szlovénia elleni szombati felkészülési mérkőzést megelőző sajtótájékoztatót az MLSZ telki edzőközpontjában. Eldőlt, hogy az AEK Athén legutóbbi meccsén megsérülő Varga Barnabás nem játszhat. Marco Rossi szövetségi kapitány válaszolt a Liverpool edzőjének: Arne Slot arra utalt, hogy azt szeretné, ha Szoboszlai Dominik pihenőt kapna. Schäfer András, az Union Berlin középpályása lapunknak elárulta, milyen állapotban van a Bundesligában kapott piros lapja után.

Szalay Attila
2026. 03. 27. 14:36
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik helyzetéről is beszélt Forrás: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idei első mérkőzésére készül a magyar válogatott, amely szombaton 18 órakor fogadja a Puskás Arénában Szlovénia csapatát. Mindkét oldalon vannak hiányzók, illetve kérdőjelek. A szlovénok két legnagyobb sztárja, az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak, valamint a Manchester United csatára, Benjamin Sesko sem léphet pályára Budapesten sérülés miatt. Marco Rossi csapatából pedig többen is hiányoznak, a Vojvodina védője, Szűcs Kornél már távozott is sérülés miatt, míg Dárdai Márton , Willi Orbán és Varga Barnabás játéka kapcsán is voltak kérdőjelek. Kiderült a sajtótájékoztatón, hogy a lipcsei Orbán rendelkezésre áll, csatlakozott a csapthoz, ám Varga Barnabás nem játszhat, miután megsérült az AEK Athén elmúlt hétvégi meccsén.

Marco Rossi Arne Slottól is elvárja, hogy ne szóljon bele a munkájába Szoboszlai kapcsán sem
Marco Rossi Arne Slottól is elvárja, hogy ne szóljon bele a munkájába Szoboszlai kapcsán sem. Fotó: Polyák Attila

– Vannak lehetőségeink Varga pótlására – fogalmazott Marco Rossi. – Egyikük Bárány Donát, másikuk pedig Lukács Dániel, akit a múltban már jó eredményekkel küldtünk pályára. Ma lesz az utolsó edzésünk, remélem, nem lesz több gond. Nem emlékszem rá, hogy az elmúlt nyolc évben hasonló helyzettel néztem volna szembe, hogy nyolc játékos ilyen-olyan okokból nem tud jelen lenni.

 

Marco Rossi a Liverpool edzőjétől is elvárja, hogy ne szóljon bele a munkájába

Ilyen körülmények között nem csoda, ha Rossi örül a rendelkezésére álló játékosoknak. Csakhogy Arne Slot, a Liverpool edzője a napokban úgy fogalmazott, hogy a játékosai közül többeknek a válogatott szünet alatt sem jut pihenő, és bízik benne, a szövetségi kapitányok megértik, hogy jó volna, ha most nem robotolnának végig 180 percet a soron következő két válogatott fellépésükön. Noha Slot név szerint nem nevezte meg Szoboszlait, nem nehéz kikövetkeztetni, hogy az üzenete Rossinak is szólt a szombati, Szlovénia és a keddi, Görögország elleni meccsek kapcsán, hiszen Szoboszlai ebben az idényben már 3848 percet futballozott a Liverpoolban, aminél többet egyedül a csapatkapitány, Virgil van Dijk töltött a pályán a teljes keretből. 

– Arne Slottal személyesen sose beszéltem – reagált Marco Rossi a Liverpool edzőjének a kérésre, ami úgy érzi, neki is szólt. 

De úgy, ahogy én soha nem szólok bele, hogy Arne Slot mikor milyen döntést hoz, mikor játszatja például hátvédként Dominiket, elvárnám, hogy az egyesületek edzői is hasonlóan viszonyuljanak hozzám

– válaszolt Rossi Arne Slot üzenetére. – Nekem nem kötelességem senkit sem játszatni. Ha Dominik azt mondaná, szeretne pihenni, akkor engedném pihenni. De ő ennek a csapatnak a kapitánya, tudjuk, mennyire fontos neki a nemzeti csapat meze, neki ez abszolút prioritás. Nekem és Dominiknak a válogatott java az elsődleges, ami az, hogy jó mérkőzéseket hozzunk le, és jó eredményekkel zárjunk. 

Szoboszlai egyébként a magyar válogatottban sem pihen: a tavalyi tíz mérkőzésből kilencet végigjátszott, Rossi mindössze egyszer cserélte le őt, a svédek ellen 2-0-ra elvesztett barátságos találkozón az utolsó tíz percre.

 

Schäfer András: Az írek elleni fiaskón már túl kell lépni

Legutóbb tavaly novemberben, az Írország elleni rossz emlékű vb-selejtezőn lépett pályára a magyar válogatott, amikor az utolsó pillanatokban elszenvedett 3-2-es vereséggel romba dőlt a világbajnoki álom. Azóta először van együtt a keret, de a sajtótájékoztatón a játékosokat képviselő Schäfer András szerint ezen már túl kell lépni. – Megrázó vereség volt az írek elleni, szomorú nap volt számunkra, az egész országnak is, de profik vagyunk, szeretünk pozitívan gondolkodni és fejlődni. Muszáj ezen túllendülni, előrenézni, és megpróbálni jobbnak lenni – fogalmazott Schäfer.

Az Union Berlin középpályását március elején kiállították a Bundesligában, így a csapata legutóbbi két meccsén eltiltás miatt nem léphetett pályára. Arról kérdeztük, hogyan érzi most magát ennek fényében.

– Lehet pozitív, lehet negatív is – válaszolta lapunknak Schäfer András. – Testileg frissebb vagyok, de jobban szeretek úgy megérkezni a válogatottba, hogy abszolút ritmusban vagyok. Most viszont hátráltathat, hogy nekem kiesett két hét a játékból. Próbáltam minél pozitívabban felfogni ezt a két hetet, minél többet a családommal lenni, így fejben frissebb vagyok.

Marco Rossi nem számít könnyű meccsre a szlovénok ellen. – Tudjuk, hogy nem könnyű ellenfélről van szó, de hiszem, sőt meggyőződésem, hogy a srácok ezt a barátságos mérkőzést kifejezetten komolyan fogják venni, mert most fontos tiszta lappal és jól kezdeni.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.