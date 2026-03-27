Marco Rossi élesen válaszolt Slot üzenetére, Varga Barnabásról fájó hír érkezett

Idei első mérkőzésére készül a magyar válogatott, amely szombaton 18 órakor fogadja a Puskás Arénában Szlovénia csapatát. Mindkét oldalon vannak hiányzók, illetve kérdőjelek. A szlovénok két legnagyobb sztárja, az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak, valamint a Manchester United csatára, Benjamin Sesko sem léphet pályára Budapesten sérülés miatt. Marco Rossi csapatából pedig többen is hiányoznak, a Vojvodina védője, Szűcs Kornél már távozott is sérülés miatt, míg Dárdai Márton , Willi Orbán és Varga Barnabás játéka kapcsán is voltak kérdőjelek. Kiderült a sajtótájékoztatón, hogy a lipcsei Orbán rendelkezésre áll, csatlakozott a csapthoz, ám Varga Barnabás nem játszhat, miután megsérült az AEK Athén elmúlt hétvégi meccsén.

Marco Rossi Arne Slottól is elvárja, hogy ne szóljon bele a munkájába Szoboszlai kapcsán sem. Fotó: Polyák Attila

– Vannak lehetőségeink Varga pótlására – fogalmazott Marco Rossi. – Egyikük Bárány Donát, másikuk pedig Lukács Dániel, akit a múltban már jó eredményekkel küldtünk pályára. Ma lesz az utolsó edzésünk, remélem, nem lesz több gond. Nem emlékszem rá, hogy az elmúlt nyolc évben hasonló helyzettel néztem volna szembe, hogy nyolc játékos ilyen-olyan okokból nem tud jelen lenni.

Ilyen körülmények között nem csoda, ha Rossi örül a rendelkezésére álló játékosoknak. Csakhogy Arne Slot, a Liverpool edzője a napokban úgy fogalmazott, hogy a játékosai közül többeknek a válogatott szünet alatt sem jut pihenő, és bízik benne, a szövetségi kapitányok megértik, hogy jó volna, ha most nem robotolnának végig 180 percet a soron következő két válogatott fellépésükön. Noha Slot név szerint nem nevezte meg Szoboszlait, nem nehéz kikövetkeztetni, hogy az üzenete Rossinak is szólt a szombati, Szlovénia és a keddi, Görögország elleni meccsek kapcsán, hiszen Szoboszlai ebben az idényben már 3848 percet futballozott a Liverpoolban, aminél többet egyedül a csapatkapitány, Virgil van Dijk töltött a pályán a teljes keretből.

– Arne Slottal személyesen sose beszéltem – reagált Marco Rossi a Liverpool edzőjének a kérésre, ami úgy érzi, neki is szólt.

De úgy, ahogy én soha nem szólok bele, hogy Arne Slot mikor milyen döntést hoz, mikor játszatja például hátvédként Dominiket, elvárnám, hogy az egyesületek edzői is hasonlóan viszonyuljanak hozzám

– válaszolt Rossi Arne Slot üzenetére. – Nekem nem kötelességem senkit sem játszatni. Ha Dominik azt mondaná, szeretne pihenni, akkor engedném pihenni. De ő ennek a csapatnak a kapitánya, tudjuk, mennyire fontos neki a nemzeti csapat meze, neki ez abszolút prioritás. Nekem és Dominiknak a válogatott java az elsődleges, ami az, hogy jó mérkőzéseket hozzunk le, és jó eredményekkel zárjunk.