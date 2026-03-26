Kínjai közepette Rebrov mögött valóságos szurkolósereg áll messzi idegenben

Valenciában, újabb ideiglenes otthonában lép pályára csütörtök este az ukrán válogatott a Svédország elleni világbajnoki pótselejtezőn. Szerhij Rebrov csapata továbbra sem játszhat hazai környezetben, mégis mintegy húszezer ukrán szurkolót vár a Levante stadionjába, miközben a kapitány sérülések és eltiltások miatt nehéz helyzetben készül a sorsdöntő találkozóra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 8:19
Szerhij Rebrov elszánt, nagyon akarja a győzelmet a svédek ellen Fotó: AFP/Sergei Gapon
Az ukrán válogatott továbbra is száműzetésben él a futballpályán. Szerhij Rebrov csapata 2022 februárja, az orosz invázió kezdete óta nem játszhatott Kijevben, így újabb és újabb európai városokban kellett ideiglenes otthonra lelnie. Ezúttal Valencia következik: Ukrajna csütörtök este a Levante stadionjában fogadja Svédországot, és ha továbbjut, ugyanitt marad a jövő keddi döntőre is.

Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Lengyelország helyett Valencia lett az ukránok újabb ideiglenes otthona

Az elmúlt négy évben az ukránok az alábbi városokban rendezték hazai mérkőzéseiket: Lódz, Prága, Leverkusen, Hamburg, Wroclaw, Varsó, Krakkó, Murcia, Poznan és Nagyszombat. A felsorolásból jól látszik, hogy a válogatott többnyire Lengyelországban talált menedéket, ezt a lehetőséget azonban most elvetette. Ennek sportszakmai oka is van: a lengyelek közvetett vetélytársak, hiszen ugyanazon az ágon szerepelnek, ők Albániával játszanak, és a B ág döntőjében akár lengyel–ukrán párharc is következhet.

A helyszín így most Valencia lett, ahol meglepően nagy ukrán jelenlét várható: Szerhij Rebrov mintegy húszezer szurkolóra számít a lelátón.

Ez hatalmas szám egy idegenbeli, kényszerű otthonhoz képest, és jól mutatja, hogy az ukrán válogatott mögött még ilyen körülmények között is valóságos szurkolósereg áll.

Rebrov: Valamit tenni kell az embereinkért

Szerhij Rebrov játékosként ott volt a legutóbbi ukrán világbajnoki szereplésnél, most pedig szövetségi kapitányként juttathatja vissza csapatát a futball legnagyobb színpadára. A mérkőzés előtt világossá tette, hogy számára ennek a találkozónak nem csak sportértéke van:

Valamit tennünk kell a honfitársainkért. Megérdemlik. Biztos vagyok benne, hogy a játékosaink harcolni fognak a pályán, jellemet mutatnak, mindent megtesznek a győzelemért. Az országunknak rendkívül fontos, hogy ott legyen a világbajnokságon.

Rebrov szavai jól érzékeltetik, hogy az ukrán válogatott számára ez a pótselejtező jóval több egy egyszerű futballmérkőzésnél. A kijutás sporttörténeti siker lenne, de egyben jelképes üzenet is egy háború sújtotta ország számára. A kapitány ezt egy újabb mondattal tette teljessé: „Minden játékosunk megérti, hogy kikért játszunk.”

Az ukrán tábor abban bízik, hogy a szurkolók jelenléte is pluszerőt ad majd. Ilja Zabarnij erről így beszélt:

– Persze sokkal jobb lenne, ha ezt a meccset Kijevben játszhatnánk, de továbbra is a szurkolóink előtt akarunk játszani, ezért mindenkit hívunk, mert szükségünk van a támogatásukra.

Rebrov dolgát sérülések és eltiltások nehezítik

Miközben Rebrov érzelmileg különösen fontos mérkőzésre készül, komoly szakmai gondokkal is szembe kell néznie. Az ukrán válogatottból több kulcsjátékos hiányzik a svédek elleni összecsapás előtt.

  • A legfájóbb veszteség Artem Dovbik, a Roma csatára, aki combműtét után az idény hátralévő részére kidőlt.
  • Ugyancsak súlyos érvágás Olekszandr Zincsenko kiesése, aki februárban, két héttel az Ajaxhoz szerződése után elülső keresztszalag-szakadást szenvedett.
  • A svédek ellen eltiltás miatt nem játszhat továbbá Ruszlan Malinovszkij és Juhim Konoplja sem. Ők csak egy esetleges pótselejtezős döntőben térhetnek vissza, ha Ukrajna túljut Svédországon.

Rebrov kemény, fizikális mérkőzésre készül. A várakozások szerint olyan csata jön, amelyben sok lesz a párharc, az ütközés, vagyis az ukrán válogatottnak a hiányzók ellenére is a tartásából kell erőt merítenie.

A svédeknél is vannak gondok, Potter különleges helyzetről beszélt

A svéd válogatott sem ideális állapotban készül a csütörtöki mérkőzésre. Alexander Isak és Dejan Kulusevski továbbra is a sérüléseivel bajlódik, míg Lucas Bergvall még nincs tökéletes állapotban. Emiatt Graham Potter alighanem egyszerűbb játékra épít majd a svédeknél.

A tavaly októberben kinevezett szövetségi kapitány a találkozó előtt „egyedi helyzetnek” nevezte a mostani pótselejtezőt, hiszen kevés edző kerül olyan szituációba, amikor ennyire rövid és kiélezett úton kell kivívnia a világbajnoki részvételt. Potter a jövőjéről is beszélt, miután meghosszabbította megállapodását a svéd szövetséggel.

– Minél hosszabb ideje dolgozom itt, annál jobban megismerem az embereket, és annál többet tanulok a csapatról és a lehetőségekről. Négy évre köteleztem el magam a csapattal, ami mutatja, hogy hiszek bennük és abban, amit elérhetünk – jegyezte meg Potter.

A svédeknek tehát szintén megvannak a maguk problémái, de az ukrán történet érzelmi súlya, a valenciai helyszín különlegessége és a várható hatalmas ukrán tábor miatt mégis Rebrov csapata érkezik sajátos lelki háttérrel és talán esélyesebben a találkozóra.

Európai vb-pótselejtezők, csütörtöki elődöntők

A ág

  • Olaszország–Észak-Írország 20.45
  • Wales–Bosznia-Hercegovina 20.45

B ág

  • Ukrajna–Svédország 20.45
  • Lengyelország–Albánia 20.45

C ág

  • Törökország–Románia 18.00
  • Szlovákia–Koszovó 20.45

D ág

  • Dánia–Észak-Macedónia 20.45
  • Csehország–Írország 20.45

Európai idő szerint péntek hajnalban interkontinentális pótselejtezőket is rendeznek a döntőbe jutásért, a párosítás: Bolívia–Suriname, Új-Kaledónia–Jamaica.

Rebrov sajtótájékoztatója:

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Pozsonyi Ádám
Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

