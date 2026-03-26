Kínjai közepette Rebrov mögött valóságos szurkolósereg áll messzi idegenben

Az ukrán válogatott továbbra is száműzetésben él a futballpályán. Szerhij Rebrov csapata 2022 februárja, az orosz invázió kezdete óta nem játszhatott Kijevben, így újabb és újabb európai városokban kellett ideiglenes otthonra lelnie. Ezúttal Valencia következik: Ukrajna csütörtök este a Levante stadionjában fogadja Svédországot, és ha továbbjut, ugyanitt marad a jövő keddi döntőre is.

Ukrajna és a nemzeti érzés. Szerhij Rebrov erre épít a Svédország elleni világbajnoki pótselejtezőn, húszezer ukrán szurkoló buzdíthatja a csapatot Valenciában

Lengyelország helyett Valencia lett az ukránok újabb ideiglenes otthona

Az elmúlt négy évben az ukránok az alábbi városokban rendezték hazai mérkőzéseiket: Lódz, Prága, Leverkusen, Hamburg, Wroclaw, Varsó, Krakkó, Murcia, Poznan és Nagyszombat. A felsorolásból jól látszik, hogy a válogatott többnyire Lengyelországban talált menedéket, ezt a lehetőséget azonban most elvetette. Ennek sportszakmai oka is van: a lengyelek közvetett vetélytársak, hiszen ugyanazon az ágon szerepelnek, ők Albániával játszanak, és a B ág döntőjében akár lengyel–ukrán párharc is következhet.

A helyszín így most Valencia lett, ahol meglepően nagy ukrán jelenlét várható: Szerhij Rebrov mintegy húszezer szurkolóra számít a lelátón.

Ez hatalmas szám egy idegenbeli, kényszerű otthonhoz képest, és jól mutatja, hogy az ukrán válogatott mögött még ilyen körülmények között is valóságos szurkolósereg áll.

Rebrov: Valamit tenni kell az embereinkért

Szerhij Rebrov játékosként ott volt a legutóbbi ukrán világbajnoki szereplésnél, most pedig szövetségi kapitányként juttathatja vissza csapatát a futball legnagyobb színpadára. A mérkőzés előtt világossá tette, hogy számára ennek a találkozónak nem csak sportértéke van:

Valamit tennünk kell a honfitársainkért. Megérdemlik. Biztos vagyok benne, hogy a játékosaink harcolni fognak a pályán, jellemet mutatnak, mindent megtesznek a győzelemért. Az országunknak rendkívül fontos, hogy ott legyen a világbajnokságon.

Rebrov szavai jól érzékeltetik, hogy az ukrán válogatott számára ez a pótselejtező jóval több egy egyszerű futballmérkőzésnél. A kijutás sporttörténeti siker lenne, de egyben jelképes üzenet is egy háború sújtotta ország számára. A kapitány ezt egy újabb mondattal tette teljessé: „Minden játékosunk megérti, hogy kikért játszunk.”