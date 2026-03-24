Udvardy Panna gyorsan cáfolta a vad pletykát, Nick Kyrgios már kitaposta az utat

Hatalmas lebukás: ukránok képezték ki a Tisza Párt informatikusait

Udvardy Panna az Instagram-oldalán bejelentette: mostantól az OnlyFansen gyárt fizetős tartalmat. Nem a magyar játékos az első teniszező, aki így egészíti ki a bevételét. Nick Kyrgios, Alexandre Muller és Sachia Vickery is Udvardy Panna elődei közé tartozik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 16:59
Udvardy Panna a teniszpálya mellett az OnlyFans oldalon is pénzt fog keresni, Nick Kyrgios, Alexandre Muller és Sachia Vickery nyomába lép Fotó: NurPhoto via AFP/Gabriele Maricchiolo
Udvardy Panna, a WTA-világranglistán 97. helyen álló magyar teniszező, aki nemrég az őt ért durva fenyegetések miatt került a figyelem középpontjába, most a saját döntésével került a hírekbe: a saját Instagram-oldalán jelentette be, hogy csatlakozik az OnlyFans tartalomgyártóihoz. Udvardy Panna nem az első teniszező, aki az OnlyFanstól remél extra bevételi forrást: a leghíresebb itteni teniszinfluenszer az ausztrál fenegyerek, Nick Kyrgios. A szintén különc francia játékos, Alexandre Muller tavaly megjósolta, hogy egyre többen választják majd sportágából ezt az utat, s úgy tűnik, igaza volt.

Nick Kyrgios volt a tenisz OnlyFans-úttörője, most Udvardy Panna is csatlakozott a felület tartalomgyártóihoz
Nick Kyrgios volt a tenisz OnlyFans-úttörője, most Udvardy Panna is csatlakozott a felület tartalomgyártóihoz. Fotó: AFP/William West

Az OnlyFans a felnőtt-tartalmairól várt ismertté, hírhedtté, a teniszezők, illetve más sportolók viszont döntő többségükben nem meztelenül mutatják meg magukat a felületen.

 

Udvardy Panna tenisztartalmat gyárt az OnlyFansen

Udvardy Panna a bejelentő posztjánál maga is hamar tisztázta a helyzetet, miután néhányan nem arra asszociáltak az OnlyFansről, amire a teniszező gondolt.

Ez egy teniszfiók lesz

szögezte le Udvardy Panna az egyik kommentelőnek adott válaszában.

 

Teniszezők az OnlyFansen: Kyrgios, Muller, Vickery

Az OnlyFans több teniszezőt is meggyőzött már arról, hogy tartalmat gyártson a felületén. Egyikük, a francia Alexandre Muller, aki a világ legszexibb teniszezőjeként hirdeti magát az oldalon, tavaly így magyarázta az együttműködéseket. – Sok teniszező fog csatlakozni az OnlyFanshez. Az OnlyFans próbál változtatni az imidzsén: nem csak az erotikus tartalomról szól. Ezért szponzorálnak engem – fogalmazott Muller, kiemelve, hogy teniszről, edzőteremről, éttermekről, strandról szóló fotókat tölt fel, ezeket láthatják a díj fejében feliratkozó rajongók.

Alexandre Muller előre jelezte, hogy több teniszező fog csatlakozni az OnlyFanshez, Udvardy Panna példája is alátámasztja az igazát
Alexandre Muller előre jelezte, hogy több teniszező fog csatlakozni az OnlyFanshez, Udvardy Panna példája is alátámasztja az igazát. Fotó: AFP/Paul Crock

A tenisz OnlyFans-úttörője a polgárpukkasztásból sportot űző Nick Kyrgios volt, ő még kevésbé szakadt el a felületet megbélyegző imidzstől, hiszen az egyik műsorvezetőtársa pornófilmsztár volt. Ugyanakkor Kyrgios is használta tenisztartalmakra az oldalt, két éve itt jelentette be, hogy visszalép az Australian Opentől.

Kyrgios honfitársa, Arina Rodionova csupa nagy betűvel jelzi OnlyFans-rajongóinak, hogy meztelen képet ne várjanak tőle. Az amerikai Sachia Vickery bevállalósnak jellemezte magát, hozzátéve, hogy szexvideót és meztelen képet ő sem tölt fel. Vickery sérülése idején fordult az oldalhoz, amelyet könnyű bevételi forrásként jellemzett. – Ha sérült vagy, nem keresel pénzt teniszezőként. De a top 100-on kívül sok játékos akkor is mínuszban jöhet ki, ha végigjátszotta az évet. Ha nem akarják, hogy a teniszezők az OnlyFansre menjenek, miért nem építenek ki olyan rendszert, amelyben a top 100-on kívüli játékosok is megkapják, amit megérdemelnek? – tette fel a költői kérdést Vickery, akit a pályafutása csúcsán a 73. helyen jegyeztek a WTA-rangsorban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu