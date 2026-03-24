Udvardy Panna gyorsan cáfolta a vad pletykát, Nick Kyrgios már kitaposta az utat

Udvardy Panna, a WTA-világranglistán 97. helyen álló magyar teniszező, aki nemrég az őt ért durva fenyegetések miatt került a figyelem középpontjába, most a saját döntésével került a hírekbe: a saját Instagram-oldalán jelentette be, hogy csatlakozik az OnlyFans tartalomgyártóihoz. Udvardy Panna nem az első teniszező, aki az OnlyFanstól remél extra bevételi forrást: a leghíresebb itteni teniszinfluenszer az ausztrál fenegyerek, Nick Kyrgios. A szintén különc francia játékos, Alexandre Muller tavaly megjósolta, hogy egyre többen választják majd sportágából ezt az utat, s úgy tűnik, igaza volt.

Nick Kyrgios volt a tenisz OnlyFans-úttörője, most Udvardy Panna is csatlakozott a felület tartalomgyártóihoz. Fotó: AFP/William West

Az OnlyFans a felnőtt-tartalmairól várt ismertté, hírhedtté, a teniszezők, illetve más sportolók viszont döntő többségükben nem meztelenül mutatják meg magukat a felületen.

Udvardy Panna tenisztartalmat gyárt az OnlyFansen

Udvardy Panna a bejelentő posztjánál maga is hamar tisztázta a helyzetet, miután néhányan nem arra asszociáltak az OnlyFansről, amire a teniszező gondolt.

Ez egy teniszfiók lesz

– szögezte le Udvardy Panna az egyik kommentelőnek adott válaszában.

Teniszezők az OnlyFansen: Kyrgios, Muller, Vickery

Az OnlyFans több teniszezőt is meggyőzött már arról, hogy tartalmat gyártson a felületén. Egyikük, a francia Alexandre Muller, aki a világ legszexibb teniszezőjeként hirdeti magát az oldalon, tavaly így magyarázta az együttműködéseket. – Sok teniszező fog csatlakozni az OnlyFanshez. Az OnlyFans próbál változtatni az imidzsén: nem csak az erotikus tartalomról szól. Ezért szponzorálnak engem – fogalmazott Muller, kiemelve, hogy teniszről, edzőteremről, éttermekről, strandról szóló fotókat tölt fel, ezeket láthatják a díj fejében feliratkozó rajongók.

Alexandre Muller előre jelezte, hogy több teniszező fog csatlakozni az OnlyFanshez, Udvardy Panna példája is alátámasztja az igazát. Fotó: AFP/Paul Crock

A tenisz OnlyFans-úttörője a polgárpukkasztásból sportot űző Nick Kyrgios volt, ő még kevésbé szakadt el a felületet megbélyegző imidzstől, hiszen az egyik műsorvezetőtársa pornófilmsztár volt. Ugyanakkor Kyrgios is használta tenisztartalmakra az oldalt, két éve itt jelentette be, hogy visszalép az Australian Opentől.