Carlos Alcaraz hisztit csapott, majd bejelentette ideiglenes visszavonulását

A hétszeres Grand Slam-győztes Carlos Alcaraz 2022-ben megnyerte a miami ATP 1000-es versenyt, azóta viszont a döntőig sem jutott el. Bár a spanyol világelső idén megnyerte az Australian Opent, ezt követően az Indian Wells-i elődöntőben kikapott, vasárnap pedig a floridai torna nyolcaddöntőjébe jutásért vívott párharcban maradt alul. A világranglista-36. Sebastian Korda szák két és fél óra alatt, 6:3, 5:7, 6:4-re nyert a spanyol teniszező ellen, így a 25 éves amerikai játszhat a spanyol Martín Landaluce (151.) ellen a következő fordulóban.

Carlos Alcaraz a Sebastian Korda ellen elveszített miami teniszmérkőzés után szünetet tart. Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman

Sebastian Korda okozta a miami tenisztorna meglepetését

Alcaraz finoman szólva sem élete legjobb formájában volt az 1998-as AO-bajnok Petr Korda fia ellen, ez pedig a gesztusain is érződött. A találkozón a tettei mellett a szavai is azt fejezték ki, hogy legszívesebben máshol lenne: edzőjének, Samu Lópeznek a „Nem bírom tovább" és a „Haza akarok menni" kifejezéseket mondta már a második szettől kezdve. Azt a játszmát a hiszti ellenére még 5:3-as hátrányból megfordította, de aztán a mérkőzést mégis elvesztette, utána pedig a sajtótájékoztatón egyértelműsítette a véleményét a 22 éves spanyol játékos.

– Most nem tudok másra gondolni, mint hogy néhány napra le kell tennem a teniszütőt. Egy újraindítást kell csinálnom, a testemnek és a lelkemnek is. Hazamegyek, a családommal és a barátaimmal akarok lenni, annyit akarok pihenni, amennyit csak lehet.

Arra van szükségem, hogy ismét hiányozzon a tenisz, mert most egyáltalán nem hiányzik. Csak utána leszek képes újra pályára lépni

– mondta Carlos Alcaraz, aki tudja, hogy minden ellenfele nagyon felszívja magát, amikor vele szemben játszik.

Carlos Alcaraz ideiglenes visszavonulása tavaly bevált

Alcaraz tavaly is hagyott ki néhány hetet a korai miami búcsúja után, aztán megnyerte a monte-carlói salakos mestertornát – most is hasonlót tervezhet a két hét múlva rajtoló verseny kapcsán.

A spanyol kiesése volt a legnagyobb meglepetés a miami viadal vasárnapi játéknapján, rajta kívül ezen a napon más top 10-es teniszező a férfiaknál nem búcsúzott, a nőknél ugyanakkor a korábban kiesett Iga Swiatek után Jasmine Paolini és Elina Szvitolina sem jutott be a nyolcaddöntőbe az első tíz kiemelt közül.