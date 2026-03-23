Carlos Alcaraz hisztit csapott, majd bejelentette ideiglenes visszavonulását

Nem jutott a 9,4 millió dollár (3,2 milliárd forint) összdíjazású miami kemény pályás tenisztorna férfiversenyének nyolcaddöntőjébe a világelső. Carlos Alcaraz Sebastian Korda ellen szenvedett vereséget úgy, hogy már a pályán is látszott rajta a frusztráltság – a spanyol teniszező utána a sajtótájékoztatón is kifakadt.

2026. 03. 23. 7:26
Carlos Alcaraz nem jutott nyolcaddöntőbe Miamiban Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman
A hétszeres Grand Slam-győztes Carlos Alcaraz 2022-ben megnyerte a miami ATP 1000-es versenyt, azóta viszont a döntőig sem jutott el. Bár a spanyol világelső idén megnyerte az Australian Opent, ezt követően az Indian Wells-i elődöntőben kikapott, vasárnap pedig a floridai torna nyolcaddöntőjébe jutásért vívott párharcban maradt alul. A világranglista-36. Sebastian Korda szák két és fél óra alatt, 6:3, 5:7, 6:4-re nyert a spanyol teniszező ellen, így a 25 éves amerikai játszhat a spanyol Martín Landaluce (151.) ellen a következő fordulóban.

Carlos Alcaraz a Sebastian Korda ellen elveszített miami teniszmérkőzés után szünetet tart. Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman

Alcaraz finoman szólva sem élete legjobb formájában volt az 1998-as AO-bajnok Petr Korda fia ellen, ez pedig a gesztusain is érződött. A találkozón a tettei mellett a szavai is azt fejezték ki, hogy legszívesebben máshol lenne: edzőjének, Samu Lópeznek a „Nem bírom tovább" és a „Haza akarok menni" kifejezéseket mondta már a második szettől kezdve. Azt a játszmát a hiszti ellenére még 5:3-as hátrányból megfordította, de aztán a mérkőzést mégis elvesztette, utána pedig a sajtótájékoztatón egyértelműsítette a véleményét a 22 éves spanyol játékos.

– Most nem tudok másra gondolni, mint hogy néhány napra le kell tennem a teniszütőt. Egy újraindítást kell csinálnom, a testemnek és a lelkemnek is. Hazamegyek, a családommal és a barátaimmal akarok lenni, annyit akarok pihenni, amennyit csak lehet. 

Arra van szükségem, hogy ismét hiányozzon a tenisz, mert most egyáltalán nem hiányzik. Csak utána leszek képes újra pályára lépni

mondta Carlos Alcaraz, aki tudja, hogy minden ellenfele nagyon felszívja magát, amikor vele szemben játszik.

Carlos Alcaraz ideiglenes visszavonulása tavaly bevált

Alcaraz tavaly is hagyott ki néhány hetet a korai miami búcsúja után, aztán megnyerte a monte-carlói salakos mestertornát – most is hasonlót tervezhet a két hét múlva rajtoló verseny kapcsán. 

A spanyol kiesése volt a legnagyobb meglepetés a miami viadal vasárnapi játéknapján, rajta kívül ezen a napon más top 10-es teniszező a férfiaknál nem búcsúzott, a nőknél ugyanakkor a korábban kiesett Iga Swiatek után Jasmine Paolini és Elina Szvitolina sem jutott be a nyolcaddöntőbe az első tíz kiemelt közül.

A miami tenisztorna egyetlen, még versenyben lévő magyar játékosaként Stollár Fanny oldalán Jekatyerina Alekszandrovával bejutott a második fordulóba, a magyar-orosz duó a vasárnapi nyitókörben a hazai közönség előtt szereplő Alycia Parksszal és Sloane Stephensszel csapott össze, és mindössze 57 perc alatt 6:2, 6:2 arányban nyert.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
