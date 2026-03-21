Brékre brék, amíg lehetett – Fucsovics Márton hét éve várta, hogy próbáljon visszavágni

A világranglista-54. Fucsovics Márton pénteken két játszmában, 7:6 (8-6), 6:3-ra legyőzte az ausztrál Christopher O'Connellt (130.), ezzel jutott be a miami tenisztorna második fordulójába. A 34 éves nyíregyházi játékosnak sok ideje nem volt pihenésre, szombaton már a hetedik kiemelt Félix Auger-Aliassime (8.) várt rá a legjobb 32 közé kerülésért. Fucsovics korábban egyszer, még 2021-ben jutott el a harmadik fordulóig Miamiban, ahol 2019-ben már találkozott a kanadai riválissal: szinte napra pontosan hét éve a második körben 6:4, 4:6, 6:0-ra kapott ki tőle, hogy aztán Auger-Aliassime az elődöntőig meneteljen.

Fucsovics Márton hét év után ismét Félix Auger-Aliassime ellen játszott a miami tenisztorna második körében

Fotó: Getty Images North America via AFP/Clive Brunskill

Fucsovics Márton bravúrra készült Auger-Aliassime ellen a miami teniszversenyen

A két játékos szombaton hatodszor találkozott egymással, a korábbi ötből kétszer Fucsovics örülhetett győzelemnek. Ezúttal már az első játszmában érződött, milyen szoros csatát vívhat egymással a két teniszező. A nyitószettben mindössze egy-egy gémben voltak bréklabdáik, ám azokat ki is használták: a 25 éves kanadai 3:3-nál brékelt, majd ellenfele rögtön visszajött. A felek elmentek rövidítésig, abban pedig Auger-Aliassime a második ponttól kezdve menetelésbe kezdett, és az 5-1-es vezetésénél jött a térfélcsere. Fucsovics Márton még szépített, de végül 7-3-mal 65 perc alatt a kanadaié lett a tie-break, és így az első felvonás.

A második játszma egy-egy azonnali brékkel indult, ezúttal a magyar játékos nem tudta megtartani a vezetését. 1-1-nél aztán hat fogadóelőnyt is kihasználatlanul hagyott, ez pedig 3-2-es hátrányban úgy tűnt, megbosszulja magát, hiszen Auger-Aliassime elvette az adogatását – ám ismét rögtön elillant a brékelőny. A szett további részében már egyik oldalon sem volt komolyabb gond a szervajátékokkal, egészen 6:5-ös kanadai vezetésig, amikor Fucsovics Márton ismét elvesztette a sajátját, ekkor pedig már nem volt lehetőség a visszabrékelésre.

A 7:6 (7-3), 7:5-tel, 130 perc alatt továbbjutó Auger-Aliassime-nak a nyolcaddöntőbe jutásért vívott párharcban francia ellenfél, Térence Atmane (53.) következik.

Fucsovicsnak – négy győzelem mellett – ez volt pályafutása során a 36. veresége aktuális top 10-es teniszező ellen.