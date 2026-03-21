Brékre brék, amíg lehetett – Fucsovics Márton hét éve várta, hogy próbáljon visszavágni

Egyéniben már nem maradt játékban magyar teniszező a 9,4 millió dollár (3,2 milliárd forint) összdíjazású miami kemény pályás tornán. Utolsóként szombaton Fucsovics Márton Félix Auger-Aliassime ellen két szoros szettben szenvedett vereséget, a kanadaitól hét éve a torna ugyanezen szakaszában szintén kikapott.

2026. 03. 21. 20:40
Fucsovics Márton öt év szeretett volna újra eljutni a miami tenisztorna harmadik fordulójába Fotó: Getty Images North America via AFP/Mark Brown
A világranglista-54. Fucsovics Márton pénteken két játszmában, 7:6 (8-6), 6:3-ra legyőzte az ausztrál Christopher O'Connellt (130.), ezzel jutott be a miami tenisztorna második fordulójába. A 34 éves nyíregyházi játékosnak sok ideje nem volt pihenésre, szombaton már a hetedik kiemelt Félix Auger-Aliassime (8.) várt rá a legjobb 32 közé kerülésért. Fucsovics korábban egyszer, még 2021-ben jutott el a harmadik fordulóig Miamiban, ahol 2019-ben már találkozott a kanadai riválissal: szinte napra pontosan hét éve a második körben 6:4, 4:6, 6:0-ra kapott ki tőle, hogy aztán Auger-Aliassime az elődöntőig meneteljen.

Fucsovics Márton hét év után ismét Félix Auger-Aliassime ellen játszott a miami tenisztorna második körében
Fotó: Getty Images North America via AFP/Clive Brunskill

Fucsovics Márton bravúrra készült Auger-Aliassime ellen a miami teniszversenyen

A két játékos szombaton hatodszor találkozott egymással, a korábbi ötből kétszer Fucsovics örülhetett győzelemnek. Ezúttal már az első játszmában érződött, milyen szoros csatát vívhat egymással a két teniszező. A nyitószettben mindössze egy-egy gémben voltak bréklabdáik, ám azokat ki is használták: a 25 éves kanadai 3:3-nál brékelt, majd ellenfele rögtön visszajött. A felek elmentek rövidítésig, abban pedig Auger-Aliassime a második ponttól kezdve menetelésbe kezdett, és az 5-1-es vezetésénél jött a térfélcsere. Fucsovics Márton még szépített, de végül 7-3-mal 65 perc alatt a kanadaié lett a tie-break, és így az első felvonás.

A második játszma egy-egy azonnali brékkel indult, ezúttal a magyar játékos nem tudta megtartani a vezetését. 1-1-nél aztán hat fogadóelőnyt is kihasználatlanul hagyott, ez pedig 3-2-es hátrányban úgy tűnt, megbosszulja magát, hiszen Auger-Aliassime elvette az adogatását – ám ismét rögtön elillant a brékelőny. A szett további részében már egyik oldalon sem volt komolyabb gond a szervajátékokkal, egészen 6:5-ös kanadai vezetésig, amikor Fucsovics Márton ismét elvesztette a sajátját, ekkor pedig már nem volt lehetőség a visszabrékelésre.

A 7:6 (7-3), 7:5-tel, 130 perc alatt továbbjutó Auger-Aliassime-nak a nyolcaddöntőbe jutásért vívott párharcban francia ellenfél, Térence Atmane (53.) következik. 

Fucsovicsnak – négy győzelem mellett – ez volt pályafutása során a 36. veresége aktuális top 10-es teniszező ellen.

Magyarként még Stollár Fanny van versenyben a miami mestertornán, ahol Fucsovics előtt Gálfi Dalma, Bondár Anna és Marozsán Fábián is búcsúzott már. Stollár párosban az orosz Jekatyerina Alekszandrova oldalán vasárnap az Alycia Parks, Sloane Stephens amerikai kettős ellen kezd a főtáblán.

Fucsovics eddigi utolsó győzelme Auger-Aliassime ellen:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
