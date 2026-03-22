Varga Barnabás góllal tért vissza, meghökkentő az ellenfél edzőjének reakciója

Az AEK Athén és Varga Barnabás vegyes érzelmekkel készülhetett a Kifiszia elleni vasárnapi görög bajnokira. A sárga-feketék csütörtökön hazai pályán vereséget szenvedtek a szlovén Celje ellen, de így is bejutottak a Konferencialiga negyeddöntőjébe, ahol majd a spanyol Rayo Vallecano lesz Marko Nikolics csapatának ellenfele. A magyar válogatott támadó, Varga Barnabás kihagyta a Kl-meccset, s bár minden bizonnyal pihentetés állt a háttérben, a profi futballisták ilyenkor sem feltétlenül szívesen figyelik csapatukat a kispadról.

Marko Nikolics, az AEK Athén vezetőedzője örömmel figyelhette csapatát a Kifiszia ellen, Varga Barnabás góljával már 26 perc után 3-0 volt az állás

A vasárnapi görög bajnokin az AEK Athén újra a megszokott Varga Barnabás, Luka Jovics csatárduóval kezdett.

Jovics büntetője után Varga Barnabás is gólt lőtt

Korán büntetőhöz jutott az AEK, s két hete elkövetett hibája ellenére ezúttal is Luka Jovics állt a labda mögé, s most nem hibázott a Real Madridban is megfordult szerb támadó.