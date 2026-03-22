Varga Barnabásmagyar labdarúgó válogatottAEK Athén

Varga Barnabás góllal tért vissza, meghökkentő az ellenfél edzőjének reakciója

Az AEK Athén a bajnoki címért küzd Görögországban, Varga Barnabás csapata a válogatottszünet előtt az alsóházhoz tartozó Kifiszia ellen, hazai pályán lépett pályára. Varga Barnabás a csütörtöki Konferencialiga-meccsen pihent, most viszont a kezdőcsapatba jelölte Marko Nikolics, s nem is maradt el az újabb Varga-gól. Az AEK 3-0-ra nyert, s két riválisa botlásának köszönhetően pontelőnnyel áll az élen.

2026. 03. 22. 19:01
A magyar válogatott támadó, Varga Barnabás a Kifiszia ellen is gólt szerzett az AEK Athén mezében
A magyar válogatott támadó, Varga Barnabás a Kifisia ellen is gólt szerzett az AEK Athén mezében Forrás: https://x.com/AEKINSIDER/
Az AEK Athén és Varga Barnabás vegyes érzelmekkel készülhetett a Kifiszia elleni vasárnapi görög bajnokira. A sárga-feketék csütörtökön hazai pályán vereséget szenvedtek a szlovén Celje ellen, de így is bejutottak a Konferencialiga negyeddöntőjébe, ahol majd a spanyol Rayo Vallecano lesz Marko Nikolics csapatának ellenfele. A magyar válogatott támadó, Varga Barnabás kihagyta a Kl-meccset, s bár minden bizonnyal pihentetés állt a háttérben, a profi futballisták ilyenkor sem feltétlenül szívesen figyelik csapatukat a kispadról.

Marko Nikolics, az AEK Athén vezetőedzője örömmel figyelhette csapatát a Kifisia ellen, Varga Barnabás góljával már 26 perc után 3-0 volt az állás
Marko Nikolics, az AEK Athén vezetőedzője örömmel figyelhette csapatát a Kifiszia ellen, Varga Barnabás góljával már 26 perc után 3-0 volt az állás (Fotó: Belga via AFP/Bruno Fahy)

A vasárnapi görög bajnokin az AEK Athén újra a megszokott Varga Barnabás, Luka Jovics csatárduóval kezdett.

Jovics büntetője után Varga Barnabás is gólt lőtt

Korán büntetőhöz jutott az AEK, s két hete elkövetett hibája ellenére ezúttal is Luka Jovics állt a labda mögé, s most nem hibázott a Real Madridban is megfordult szerb támadó.

Az AEK pedig nem állt le: Petkov öngóljával hamarosan már 2-0 volt az állás, majd a 26. percben Varga Barnabás is gólt szerzett. A magyar válogatott támadó Piliosz passza után közelről talált a kapuba.

Ez volt Varga Barnabás 13. meccse az AEK Athén színeiben, s a hatodik gólja.

Meghökkentő reakció követte a magyar futballista találatát: a vendégek edzője, Sebastián Leto azonnal kettős cserére szánta el magát, ami a 27. percben igen ritka. A lépés sikeressége vegyes volt: az egyik frissen becserélt futballista két percen belül sárga lapot kapott, a Kifiszia viszont az első félidő további részét kihúzta újabb kapott gól nélkül.

Sőt, a teljes meccset is, igaz, az AEK is visszafogta magát, Vargát a szünetben, Jovicsot a 62. percben cserélte le Nikolics.

Élen Varga Barnabás csapata, az AEK Athén

Vargáék nem csak saját sikerüknek örülhettek vasárnap: a riválisok közül az Olimpiakosz 0-0-s döntetlent játszott a Larissza ellen, a PAOK 2-1-re kikapott a Volosztól, így az AEK mindkettővel szemben pontelőnyre tett szert.

  1. AEK Athén 60 pont
  2. Olimpiakosz 58
  3. PAOK 57

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu