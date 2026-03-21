Borzalmas körülmények Zalaegerszegen, elbántak az Újpesttel

A Zalaegerszeg saját közönsége előtt 2-0-ra legyőzte az Újpestet a labdarúgó NB I 27. fordulójában. Kifejezetten rossz állapotú, göröngyös pályán játszottak a csapatok a ZTE Arénában. Az alacsony színvonalú találkozó második félidejében Nuno Campos csapata nagy erőket mozgósítva kicsikarta a győzelmet. A Zalaegerszeg feljött a tabellán a negyedik helyre, két pontra megközelítette a Debrecent. Az Újpest maradt a 8. pozícióban, nyolc ponttal áll jobban a kiesőhelyezett DVTK-nál.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 21. 18:35
Van oka az örömre Nuno Camposnak, a Zalaegerszeg vezetőedzőjének Fotó: MTI/Katona Tibor
Az 5. helyezett, kiesőjelöltből a dobogó közelébe került Zalaegerszeg a 8. helyezett, a kiesőhelyen álló DVTK-tól nyolc pontra lévő Újpestet látta vendégül. A körülmények kifejezetten borzalmasak voltak, a gyepszőnyeg állapota sokszor még alacsonyabb, vármegyei osztályokban is jobb szokott lenni. Ezért sem alakulhatott ki látványos játék.

A Zalaegerszeg kapusának, Gundel-Takács Bencének kevés védeni valója akadt. Fotó: MTI/Katona Tibor

Kifejezetten rossz állapotú, göröngyös, foltokban kopott pályán játszottak a csapatok a ZTE Arénában. Jellemző, hogy a mérkőzés elején 6 méterről sem tudta eltalálni a kaput Fran Brodic. Az Újpest horvát támadóját megtréfálta a felpattanó labda, azért illett volna így is jobban irányítania… 

A nem túl izgalmas első félidőben távoli lövésekkel kísérletezgetett a Zalaegerszeg, Joao Victor ballal 18 méterről, Skribek Alen jobbról jobbal 23-ról lőtt fölé, Maxsuell szintén távoli, pattanásból elengedett labdája pont oda érkezett, ahol Banai Dávid állt. A szünet után Matija Ljujics fejese után a léc alól ujjheggyel mentett szögletre Gundel-Takács Bence. Igyekezett mindkét fél támadni, az átütőerő azonban hiányzott. 

Beleerősített a Zalaegerszeg

A dobogóra még esélyes zalaiak nyomás alá helyezték a vendégeket. A 71. percben egy akción belül két helyzetet hagytak ki Nuno Campos játékosai: a kilépő Maxsuell lába előtt felpattant egy göröngyön a labda, lövését kiütötte a vetődő újpesti kapus, a kipattanót a berobbanó Joao Victor 6 méterről fölé fejelte. 

A 75. percben csak begyötört egyet a ZTE, szerencsével került Szendrei Norbert elé egy lepattanó labda, amit 3 méterről a kapu közepébe vágott (1-0). Vizsgálta a gólt a VAR, amiért Besét a földre vitték, ám érvényben maradt a találat.

A hazaiak csapatkapitánya kisvártatva duplázhatott volna, 13 méterről a lécet találta telibe, majd Maxsuell labdája ment el centikkel a kapu mellett. A vendégek képtelenek voltak újítani a hajrában. Sőt a ráadásban kapott még egy gólt. Nem is akármilyet! A tizenhatoson belül passzolgatva támadtak Skribekék, Fenyő Noah felszabadíthatott volna, de a rossz talaj megtréfálta, így Calderon az üres kapuba gurított két lépésről (2-0). 

NB I, 27. forduló

péntek:

szombat:

  • Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3-1 (0-0), Városi Stadion, 7093 néző, jv.: dr. Csonka, gólszerző: Katona L. (55.), Tijani (72 és 81.), illetve Sajbán (88.)
  • Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 2-0 (0-0), ZTE Aréna, 4900 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Szendrei (75.), Calderon (90+4.)

vasárnap:

  • Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 14.30
  • Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc 16.45
  • Kisvárda–Ferencvárosi TC 19.15

