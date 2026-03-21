Borzalmas körülmények Zalaegerszegen, elbántak az Újpesttel

Az 5. helyezett, kiesőjelöltből a dobogó közelébe került Zalaegerszeg a 8. helyezett, a kiesőhelyen álló DVTK-tól nyolc pontra lévő Újpestet látta vendégül. A körülmények kifejezetten borzalmasak voltak, a gyepszőnyeg állapota sokszor még alacsonyabb, vármegyei osztályokban is jobb szokott lenni. Ezért sem alakulhatott ki látványos játék.

Kifejezetten rossz állapotú, göröngyös, foltokban kopott pályán játszottak a csapatok a ZTE Arénában. Jellemző, hogy a mérkőzés elején 6 méterről sem tudta eltalálni a kaput Fran Brodic. Az Újpest horvát támadóját megtréfálta a felpattanó labda, azért illett volna így is jobban irányítania…

A nem túl izgalmas első félidőben távoli lövésekkel kísérletezgetett a Zalaegerszeg, Joao Victor ballal 18 méterről, Skribek Alen jobbról jobbal 23-ról lőtt fölé, Maxsuell szintén távoli, pattanásból elengedett labdája pont oda érkezett, ahol Banai Dávid állt. A szünet után Matija Ljujics fejese után a léc alól ujjheggyel mentett szögletre Gundel-Takács Bence. Igyekezett mindkét fél támadni, az átütőerő azonban hiányzott.

Beleerősített a Zalaegerszeg

A dobogóra még esélyes zalaiak nyomás alá helyezték a vendégeket. A 71. percben egy akción belül két helyzetet hagytak ki Nuno Campos játékosai: a kilépő Maxsuell lába előtt felpattant egy göröngyön a labda, lövését kiütötte a vetődő újpesti kapus, a kipattanót a berobbanó Joao Victor 6 méterről fölé fejelte.

A 75. percben csak begyötört egyet a ZTE, szerencsével került Szendrei Norbert elé egy lepattanó labda, amit 3 méterről a kapu közepébe vágott (1-0). Vizsgálta a gólt a VAR, amiért Besét a földre vitték, ám érvényben maradt a találat.

A hazaiak csapatkapitánya kisvártatva duplázhatott volna, 13 méterről a lécet találta telibe, majd Maxsuell labdája ment el centikkel a kapu mellett. A vendégek képtelenek voltak újítani a hajrában. Sőt a ráadásban kapott még egy gólt. Nem is akármilyet! A tizenhatoson belül passzolgatva támadtak Skribekék, Fenyő Noah felszabadíthatott volna, de a rossz talaj megtréfálta, így Calderon az üres kapuba gurított két lépésről (2-0).